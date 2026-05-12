Matheus deslumbra con el Barça tras superar una etapa gris con dudas existenciales

El Barça vive momentos de alegría y satisfacción tras sellar la primera plaza liguera gracias a la trabajada victoria del pasado miércoles por 4-3 en el Palau ante ElPozo Murcia. Javi Rodríguez ha cambiado el equipo como un calcetín y ni siquiera las cuatro bajas de las últimas semanas han lo han frenado.

En este sentido, el técnico aseguró en la rueda de prensa posterior que, si todo va bien, esta semana se reincorporarán el ala catalán Pol Pacheco y el pívot argentino Lucas Granda. Además, Antonio "también podría estar, pero no lo forzaremos pensando en la Copa del Rey (24 y 25 de mayo en Cáceres)", explicó. Por contra, Adolfo no estaría a punto hasta una hipotética final liguera.

En este sentido, la derrota del Palma Futsal en la final de la Champions ante el Sporting libera una plaza para España, por lo que los dos finalistas de la liga jugarán el curso que viene en Europa. Es decir, que el conjunto barcelonista tendría que superar los cuartos de final y las semifinales, con ventaja de pista en ambas eliminatorias.

El Barça, tras sellar la primera plaza en la liga / DANI BARBEITO

Matheus, estelar

Una de las figuras de la temporada es el brasileño Matheus Rodrigues, renovado el pasado mes de marzo hasta 2028. Con el gol de la victoria contra ElPozo, es el segundo máximo realizador del equipo y el noveno liguero con 21 tantos, más cuatro en la Copa del Rey, uno en la Copa de España y otro en la Copa Catalunya.

Su producción también incluye una pléyade de asistencias y un notable trabajo defensivo, un aspecto del juego en el que ha mejorado mucho desde su llegada al Barça, allá por el verano de 2020. "Estoy muy feliz por ayudar al equipo con los goles, con defensa y con lo que sea. Vamos a celebrar un poquito la primera posición, a descansar y a pensar en el próximo partido”, comentó el paulista.

"Creo que es mi mejor cifra de goles y mi momento de más confianza, con ese sentimiento que tenemos y nos hace estar tan unidos. Puede ser la mejor temporada de mi vida. Ahora, a pelear por los dos títulos que quedan, a volver a la Champions y a disfrutar”, recalcó. "En casa intentamos enganchar a la afición y que disfruten. Los necesitaremos en los ‘play-offs’ y seguro que van a estar con nosotros en cada partido”, añadió el ex del Corinthians.

Matheus y Antonio celebran un gol en el Palau / DANI BARBEITO

Temporada difícil

Matheus ha conseguido salir adelante de una situación muy complicada a desde el punto de vista anímico. Todo se remonta al verano de 2024, cuando en el último momento se quedó fuera de la lista de Marquinhos Xavier para el Mundial en el que conquistó el oro la 'verdeamarelha' de Pito, Joao Victor y los exazulgranas Ferrao y un extraordinario Dyego que fue el MVP del torneo.

El azulgrana no asumió bien su ausencia cuando era fijo hasta entonces y pasó meses muy complicados, hasta el punto de que afectó mucho a su juego y a su habitual estado de ánimo alegre. De hecho, el pasado mes de enero sucedió lo mismo con la Copa América, pero Matheus es ahora más fuerte y no lo frena nada. Ahora, sólo piensa en ganar la Copa del Rey, en volver a la Champions y en conquistar la Liga.