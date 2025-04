El 'mago' Dyego ya es historia viva del Barça

Dyego Henrique Zuffo llegó al Barça en enero de 2014 como una apuesta del técnico Marc Carmona y del 'arquitecto' David Godayol casi sin descanso tras la conclusión de la Liga Brasileña con el Joinville.

Parco en palabras hasta que coge confianza, sus primeros meses como azulgrana no fueron fáciles. Físicamente estaba muy sobrecargado, lo que unido al cambio de país y al idioma le hicieron plantearse un billete de vuelta.

Sin embargo, el ala diestro no tardaría en demostrar que bajo esa aura misteriosa se escondía un profesional ejemplar y uno de los mejores jugadores de la historia de la sección.

A base de trabajo, Dyego ha conseguido algo de lo que pocos deportistas de elite pueden presumir: ha sido el tipo de jugador que siempre soñó ser y ha trabajado hasta la saciedad para pulir sus virtudes y convertirse en el mejor del mundo en el uno contra uno.

El de Palmitos cuida esa acción como a su hijo, jugando al ajedrez con los rivales para irse por la derecha y fusilar a los porteros. Siempre igual y es imparable. Ahora agota sus últimos meses en un Barça en el que ha amasado un gran palmarés: tres Champions, cuatro Ligas, cinco Copas del Rey, cuatro Copas de España y tres Supercopas.

Enorme profesional

Dyego hizo historia en el pasado Mundial con un papel clave en el oro de la 'verdeamarelha' y con el MVP del torneo. El club le ofreció unos días de vacaciones, pero el equipo tenía bastantes lesionados y optó por jugar seis días después de conquistar la 'estrella' en Uzbekistán.

Sirva ese ejemplo para destacar su regularidad, su profesionalidad y su capacidad para jugar con dolor. Además, es tan inteligente en la pista que sabe dosificarse si tiene molestias. Dyego es el jugador con más partidos disputados como azulgrana. Son 513 y podría irse rozando los 530 en un hito que tardará mucho tiempo en superarse.

Dyego lo ha ganado todo con el Barça / MARC CREUS

Entre las principales competiciones, el ala ha disputado ya 358 partidos de Liga, 53 en Champions y 30 en la Copa de España. Le siguen con 463 el capitán Sergio Lozano (se retirará a finales de temporada) y Adolfo con 392.

Y acumulando una gran cantidad de minutos y siempre asumiendo responsabilidades con la bola en ataque y en tareas defensivas con un esfuerzo físico impropio de los grandes talentos del fútbol sala.

No es un 'killer', pero ha superado al director deportivo Jordi Torras (159 goles) y a Fernandao (197) para situarse como cuarto máximo realizador de la historia de la sección con 201 'dianas' (una más que Adolfo). Por delante, Sergio Lozano (334), Ferrao (307) y Wilde (247).

Las palabras de Dyego

"Siempre jugué muchísimos minutos. Han pasado jugadores muy grandes por aquí y para mí es un orgullo ser el que más veces ha vestido la camisa más grande del fútbol sala. Tiene mucho mérito. Es consecuencia de mi trabajo, de mi persistencia y de mi disciplina para mantenerse al máximo nivel."

"Me cuido mucho. Mientras veo la tele en casa, estoy estirando o haciéndome masajes con el rulo. He aprendido a escuchar mi cuerpo. Hoy muchos compañeros empiezan a hacer cosas que yo vengo haciendo hace 10 años. Si tú te descargas el músculo en casa, descansas bien, duermes lo necesario..."

Dyego fue elegido 'Mejor jugador del Mundo' en 2024 / MUNDO FUTSAL

"Sé que si llevo una semana buena de alimentación, el fin de semana voy a volar. Ya tengo todo el control de mi juego y sé lo que tengo que hacer. Lo que hago siempre es escuchar mi cuerpo y, si está cansado, me centro en descansar. Y si estoy cargado, no voy a forzar O si ganamos 5-0, haré lo que el juego pide".

"Esos cuidados me han permitido poder jugar tanto. A veces no es cuestión de edad, es cuestión de cuidarse y de saber escuchar tu cuerpo. El más viejo tiene que cuidarse más, pero si no lo has hecho antes, no sirve de nada. Además, ves a gente joven lesionándose"

"A veces me tomo una cerveza después de un partido, pero los días de jugar soy muy restrictivo. Mi estilo desgasta mucho y si no me cuido, me pasaría factura. Lo que no haré nunca es cambiar mi estilo de juego. El día que no regatee a nadie, se acabó. Lo tengo clarísimo."

"Estoy muy feliz por todo lo que gané, pero lo que más me enorgullece es haber sido el jugador que siempre quise ser, con un estilo que me he inventado para encajar al más alto nivel. Y lo que más me llena es que me digan que les gusta verme jugar".