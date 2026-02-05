El 'mago' Catela regresó con el Barça 318 días después

El 22 de marzo de 2025 se rompió una parte muy importante del Barça y de la selección española en las semifinales de la Copa de España. El azulgrana Catela sufrió la rotura de los ligamentos cruzado anterior y lateral interno de la rodilla derecha más una lesión en el menisco externo de la misma pierna, un duro golpe en su mejor momento.

Mucho más maduro y con un mayor compromiso físico que une a un talento fuera de lo normal, el ala zurdo era una pieza fundamental para Tino Pérez... como ya lo había sido con un Jesús Velasco que le exigió mucho y veía cómo se desvanecían sus ilusiones azulgranas y cómo no tendría opciones de disputar el Europeo con España.

Fueron meses muy duros para 'Cate', quien tardó en asimilar el duro trabajo que tendría por delante. Sin alzar la voz y con un compromiso a prueba de bombas, el ex del Santiago, de Palma y de Valdepeñas trabajó como un poseso con una mentalidad estajanovista y no dejó de dar pasos adelante.

Catela volvió a vestirse de azulgrana / FCB - JOAN VIDAL

"Estamos muy contentos con el trabajo de recuperación que ha hecho", explicaba días atrás a SPORT el coordinador Jordi Torras sobre un jugador que acaba contrato. Sin embargo y tan solo a la espera de que se confirme de manera oficial, su renovación está prácticamente hecha. Y tres cuartos de lo mismo sucede con Matheus y con Adolfo.

Tras varios pasos adelante, Catela se incorporó parcialmente con el grupo el día de Nochebuena y por fin el pasado martes con su regreso a un partido en un amistoso frente al Futsal Mataró que se saldó con victoria azulgrana por 1-5 en el Municipal Teresa Maria Roca i Vallmajor en la celebración del 25º aniversario del club del Maresme.

Pol Pacheco, Matheus, Sergio González, un 'Lucho' Gauna que no disputó la Copa América para disfrutar de su primera paternidad y Fits marcaron los goles del Barça. El más importante es el del brasileño, quien aún no ha conseguido 'estrenarse' en partido oficial y necesita confianza para ir ganando enteros en la rotación.

Fits rompió su sequía y promete más goles / FCB - JOAN VIDAL

La vuelta de Catela originará un cierto superávit de alas zurdos, ya que se une a los citados Matheus y Pol Pacheco. Eso sí, el 'mago' gaditano necesitará algunas semanas antes de recuperar ese uno para uno letal y esa capacidad de desborde que lo convierten en uno de los jugadores más espectaculares de la liga española.

Sea como fuere, los minutos que disputó en tierras mataronesas fueron el premio a más de 10 meses de trabajo con una meta clara: recuperarse a tiempo para ayudar al equipo en la lucha por todos los objetivos: la liga, la Copa de España de Granada (en marzo) y una Copa del Rey en la que habrá que ganar en Murcia para acceder a la Final Four.