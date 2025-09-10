Laporta arropa a Javi Rodríguez en su debut en el Palau

El fútbol sala inauguró la temporada 2025/2026 del Palau Blaugrana con el partido liguero entre Barça y Osasuna Magna, el segundo de la temporada tras el debut con empate en la pista de Movistar Inter. Un duelo que supuso el primero en el feudo azulgrana para Javi Rodríguez, que tras su etapa como jugador, ha regresado este curso al club para dirigir al primer equipo.

Una jornada especial para el que fuera la gran estrella del equipo entre 2006 y 2012 en la que estuvo acompañado por el presidente Joan Laporta, así como por el directivo de la sección, Aureli Mas. Ambos estuvieron presentes en el Palau y saludaron al técnico antes del partido, como muestra de apoyo de cara a esta temporada que acaba de comenzar.

Cabe recordar que el técnico Javi Rodríguez ha sido una apuesta de Joan Laporta, quien ya lo fichó en su etapa como jugador. El técnico además, ha sido un gran valedor del presidente, participando incluso en su campaña electoral en 2015.

El duelo no arrancó de la mejor manera para el Barça, que se vio sorprendido por un gol de falta directa de Ion Cervino en el minuto 1. El equipo se recompuso para contestar con rapidez con un gol de Touré que igualaba el choque y volver a ponerse por delante en el 14' con una diana del nuevo fichaje, Joao Victor. Korsun devolvía el empate al marcador, aunque Adolfo, ya en la segunda parte, hacía un doblete para encarrilar la primera victoria azulgrana en liga (4-2).