Khalid se venga del Barça y rompe el invicto del Palau

En un duelo muy igualado, el Quesos El Hidalgo Manzanares se impuso este sábado al Barça por 2-3 con un tanto en el 27' del marroquí Khalid, quien apenas tuvo oportunidades la pasada temporada con Tino Pérez. Aunque quizá lo más justo habría sido un empate, Juanlu Alonso volvió a demostrar que van muy en serio.

Barça - Quesos El Hidalgo Manzanares (fútbol sala, Primera División), 15/11/2025 PRIMERA DIVISIÓN BAR 2 3 MAN Alineaciones BARÇA, 2 (1+1): Dídac Plana (p.), Joao Victor, Matheus (1), 'Lucho' Gauna, Pito -cinco inicial-, Antonio (1), Adolfo, Eric Martel, Fits, Pol Pacheco, Touré y Erick. QUESOS EL HIDALGO MANZANARES, 3 (1+2): Antonio Navarro (p.), Toni, Humberto (1), Khalid (1), Daniel -cinco inicial-, Raúl Campos, Robles (1), Juan Emilio, Javi Alonso, Deivao y Eloy.

Era un partido atractivo entre dos equipos que apuestan por el ataque y que alinearon de inicio a dos porteros internacionales como Dídac y Antonio Navarro a los que les gusta sumarse al ataque para crear espacios, lo que añade incertidumbre y espectacularidad a las acciones.

A Javi Rodríguez le gustó mucho la segunda parte del pasado fin de semana en Córdoba (2-2), pero no tanto la primera. El equipo salió muy activo y, tras sendos avisos de Gauna y de Joao Victor, Matheus firmó el 1-0 al borde del tercer minuto con un potentísimo zurdazo en jugada personal.

Matheus prepara el disparo del 1-0 / DANI BARBEITO

El Manzanares reaccionó de inmediato y Dídac se lució con dos paradones a disparos de Humberto y de Raúl Campos, mientras que el exjugador del filial azulgrana Juan Emilio chutó fuera a la media vuelta en el 7'. No estaban cómodos los locales y Daniel estrelló un misil en el poste a ocho minutos del descanso.

Y llegó el empate. Erick encaró de último, Robles le robó la cartera y firmó el 1-1 en el 15'. El Barça intensificó la presión y mereció el gol, pero Fits falló dos veces a medio metro de la portería lo que no se debe fallar. Por cierto, vaya falta señalada a Juan Emilio sobre Pito cuando le quitó la bola limpiamente.

Los dos equipos regresaron a tope y el partido se volvió un poco correcalles en uno de los escasos déficits de un equipo al que le cuesta controlar los tempos y por momentos le llegan demasiado. Los locales tomaron algo más el mando y Antonio Navarro evitó el gol de Adolfo en el 25'.

Gran intervención de Dídac ante Juan Emilio / DANI BARBEITO

Los manchegos volvieron a la carga y Humberto aprovechó un rechace de Dídac para anotar el 1-2 en el ecuador del segundo acto. ¡Qué equipo tan bien trabajado este Manzanares! Ello no evitó que Antonio recogiese una bola dividida y fusilase a Antonio Navarro en el 2-2 (min. 33).

El partido estaba precioso. Una mano de Dídac negó el gol a Daniel en un panorama en el que el Barça atacaba y el Manzanares sembraba el pánico a la contra y en transiciones como la del 2-3, obra de Khalid en el 37'. No hay peor hierro que el de la propia forja. Apenas tuvo oportunidades de blaugrana y... miren.

Javi Rodríguez dio la camiseta de portero a Eric Martel y Antonio disparó al poste a 1:49 del final. Lo buscaron los azulgranas, pero el meta visitante estuvo magistral ante Matheus, Antonio y Pito. Primera derrota como local de un conjunto barcelonista al que últimamente le está faltando 'pegada'.