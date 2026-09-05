El joven Meseguer despierta a ElPozo en una remontada extraordinaria

ElPozo Murcia es el primer finalista de la Supercopa de España con una extraordinaria remontada en el Palau Blaugrana ante el Illes Balears Palma Futsal que lo llevó de ir 1-3 abajo a ganar por 8-4. La estrella fue el trigoleador Marcel, pero el que sacó a los suyos del peor momento fue Andrés Meseguer, un jugador nacido en 2008. Por tanto, los de Josan González ya esperan en la final al ganador del Barça - Jaén Paraíso Interior (16.15 horas).

ElPozo Murcia Costa Cálida - Illes Balears Palma Futsal (fútbol sala, Supercopa), 05/10/2026 SUPERCOPA DE ESPAÑA ELP 8 4 PAL Alineaciones ELPOZO MURCIA COSTA CÁLIDA, 8 (3+5): Antonio Navarro (p.), Dener (1), Ricardinho, Marcel (3, 2p.), Gadeia -cinco inicial-, David Álvarez, Bebe, Santa Cruz, Andrés Meseguer (1), Adri Rivera (1), Drahovsky (1), Ricardo y Pachu. ILLES BALEARS PALMA FUTSAL, 4 (3+1): Dennis (p.), Ernesto, Fabinho, Deivão (1), Machado, Fabinho -cinco inicial-, Carlos Barrón (p.s.), Diego Nunes (1), David Peña (1), Lucão, Alisson (1), Júlio Zanotto, Piqueras y Carlos Gómez.

La primera parte fue excelente, con un ritmo impropio de septiembre y con errores propios de la pretemporada. El cuadro 'charchutero' llega sin su meta luso Edu Sousa ni el brasileño Ligeiro, mientras que los insulares no tenían al convaleciente portero brasileño Luan Muller ni a su compatriota Charuto (arrastra un partido de sanción desde las semifinales de la liga).

Uno de los mejores fichajes de la liga, el 'hijo pródigo' brasileño Diego Nunes, abrió el marcador para Palma a los dos minutos a pase de Machado y, tras una vaselina de Lucâo que desbarató Antonio Navarro, el canterano blaugrana David Peña firmó el 2-0 en el 6' con la colaboración del portero de ElPozo (se la 'comió').

Diego Nunes celebra su gol en un gran inicio balear / RFEF

Antonio Navarro sí estuvo acertado a disparo de Fabinho en el 8' y empezó a cambiar el partido con sus incorporaciones en ataque. Un genio del fútbol sala, el brasileño Marcel, recortó distancias en el 9' con un magistral disparo cruzado a la media vuelta, aunque otro error atrás de los murcianos permitió a Deivao anotar el 1-3 en el 12'.

Entre tanto brasileño, ElPozo reivindicó el producto nacional con la entrada de un sensacional Andrés Meseguer (18 años). El murciano estableció el 2-3 en el 16' con un disparo cruzado ante el que pudo hacer más Dennis y repitió menos de un minuto después con otro que remachó a gol Dahovsky en el 3-3 tras el desvío del meta insular. Otro gran regreso, el del eslovaco.

Diego Nunes y Dener pelean por una bola dividida / RFEF

La trepidante primera parte acabó con los dos equipos al borde del doble penalti y sin más novedades. ¡Qué espectáculo en el Palau! Tras dos paradones de cada arquero, Ernesto derribó a Santa cruz dentro del área y el claro penalti lo transformó con maestría Marcel para culminar la remontada (4-3) y dar inicio a un auténtico asedio de los baleares.

Antonio Navarro se convirtió en una muralla, ayudado por los palos en un disparo de Lucao y en dos del recién incorporado Carlos Gómez para elevar a seis los chuts contra los postes o el larguero de los de Antonio Vadillo. Sin embargo, un envío largo acabó con un involuntario puñetazo de Dennis a la cabeza de Marcel al despejarela bola, en penalti y en rl 5-3 del brasileño al paso por el 31'.

Alisson rescató a Palma Futsal con un golazo de tacón, el 4-5 a ocho minutos del final y un cruce de Ricardo evitó el empate de los de Antonio Vadillo en pleno dominio de los baleares. Sin embargo, una sensacional contra permitió a Dener anotar el 6-4 y el portero - jugador de los baleares se saldó con un tanto de Adri Rivera y con un autogol de Ernesto. ¡8-4 y ElPozo, a la final!