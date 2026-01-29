Jordi Torras y los fichajes del Barça: "Sobre la mesa hay jugadores importantes"

Campeón mundial en 2004 y tres veces campeón de Europa con La Roja, Jordi Torras regresó al Barça en 2010 para colaborar a la conquista de las dos primeras Champions de la sección, en Lleida en 2012 y en Bakú en 2014 a las órdenes de Marc Carmona. Colgó las zapatillas en diciembre de 2015.

Tras trabajar varios años con las categorías inferiores, Joan Laporta lo nombró mánager del fútbol sala azulgrana en 2021 y ha realizado un gran trabajo, reduciendo la masa salarial de la plantilla y apostando por la cantera con fichajes como los de Sergio González, Eric Martel o Pol Pacheco.

Torras analizó para SPORT los primeros cinco meses de la temporada de la primera temporada de Javi Rodríguez, se felicitó por cómo están respetando las lesiones al equipo después de dos años muy duros, habló de las renovaciones de Adolfo y Matheus y... de los objetivos de un Barça que es segundo en la liga a tres puntos de ElPozo. Por cierto, que ambos equipos se jugarán el pase a la Final a Cuatro de la Copa del Rey en Murcia.

¿Cómo valoraría la temporada hasta el momento?

La valoro positivamente por los resultados y la competitividad del equipo en cada entrenamiento y en cada partido, a lo que ayuda que nos están respetando las lesiones. Los fichajes han dado un plus y otros han dado un salto, ayudados por el hueco tan grande que dejaron Dyego y Sergio Lozano. Todos sabemos el carácter que imprime Javi y eso se está notando. Además, estamos volviendo a enganchar a la gente en el Palau y en las audiencias.

Jordi Torras está contento con el trabajo de Javi Rodríguez / FCB

¿Puede cambiar tantas cosas un entrenador? Mire el basket también con Xavi Pascual.

Al míster le ha ayudado la ilusión y que la gente estaba jodida por la temporada pasada. Lo principal son las dinámicas. El jugador cambia el chip, empiezan de cero y ese gran cambio suele tender a ser positivo. En el baloncesto ha pasado eso, creo. Venimos de una etapa difícil con muchas lesiones y el cambio de entrenador ha sido importante.

"Javi está haciendo lo que todos queremos, dar más energía al equipo y salir a ganar siempre"

¿Le está sorprendiendo Javi Rodríguez?

Está haciendo lo que todos queremos, dar más energía al equipo, salir siempre a ganar y no dejar nada a la improvisación. No me ha sorprendido. Una de las razones de su fichaje es que conoce muy bien la casa de su etapa como jugador del Barça.

Les ha faltado 'pegada' y son los máximos goleadores de la Liga...

En las derrotas y en los empates nunca nos han pasado por encima, pero a veces no hemos estado acertados en el gol. Hay que seguir trabajando para que el equipo esté los 40 minutos con intensidad y no 30.

"Matheus y Adolfo van por el buen camino para renovar"

¿Adolfo y Matheus se están ganando la renovación?

Están haciendo muy buena temporada. Ahora estamos trabajando en renovaciones y en fichajes, porque quedamos con Javi que en este parón ya tendría más argumentos. Trabajamos para hacer un equipo mucho mejor, y tanto Matheus como Adolfo van por el buen camino para renovar.

Torras no tiene dudas con Catela / DANI BARBEITO

¿Qué me dice de Catela?

'Cate' no me tiene que demostrar ahora en estos cinco meses si tiene que renovar o no. Tiene una calidad enorme, ha hecho muy buena recuperación y está entrenando muy bien. Su compromiso está siendo excelente y es un jugador que marca diferencias. No creo que haya ningún problema.

¿Y qué pasará con Eric Martel y con Erick?

Son dos jugadores que acaban contrato y que nos están dando mucho, pero no caben todos. Ahora somos 15 jugadores y en el futuro queremos tener 13 o 14. No hay ninguna decisión tomada a día de hoy. Tenemos la planificación prácticamente hecha, pero antes de tomar decisiones habrá que valorarlos a los dos.

"Gordillo me ha gustado siempre"

¿Podría haber rescisiones?

Es posible. Aunque tengas dos o tres años de contrato, aquí manda el rendimiento. Mi tarea es tomar las mejores decisiones con Javi (Rodríguez). El objetivo es crear el mejor equipo para él, para su juego y para el Barça.

¿Hay muchos nombres en su libreta de posibles fichajes?

Yo trabajo a dos o tres años vista, tengo todos los nombres posibles y hemos de ver quiénes nos pueden valer, aunque no tengo una varita mágica. Te puedo decir que sobre la mesa hay jugadores importantes.

¿Gordillo (Tyumen ruso) le gusta?

Es un jugador que me ha gustado siempre (sonríe). Fíjate si me gusta que lo traje aquí con el fútbol sala formativo, pero todos no cabían. Por su protagonismo en la pista y por su saber estar con 24 años, sí que me gusta.

Jordi Torras tiene las ideas muy claras / DANI BARBEITO

Me dicen que Lucas Granda puede ser un 'pelotazo'...

Ojalá. Llevamos tres años siguiéndolo, tiene 19 años y el cambio será muy grande, pero tiene ese carácter argentino y se quiere comer el mundo. A veces, subir directamente puede ser malo para el jugador y es mejor dar un salto a otro equipo para valorar si valen o no.

"Si Granda demuestra que puede jugar en el primer equipo, lo subiremos como hicimos con Touré"

Si demuestra que es mejor que los del primer equipo, ¿subirá?

¡Claro! Como pasó en su día con Touré, que vimos que valía, lo subimos y le hicimos ficha del primer equipo. Ahora le está costando muchísimo, pero es normal. Lucas tendrá estos meses más la temporada que viene y tenemos cinco meses para valorar si puede estar en el primer equipo.

¿Cambiaría algo la planificación si el Barça juega Champions?

A esas alturas, a finales de junio, ya sería imposible cambiar nada. Haremos un equipo para Champions que esperemos que sea incluso mejor que el actual, porque confiamos en jugarla.

¿'Lucho' Gauna necesita más tiempo?

Es un jugador fundamental y hay que fijarse en cómo hace jugar al equipo, pero también puede dar más como todos, sobre todo los nuevos. De Joao Victor esperemos más y mira el buen nivel al que está. Aquí el primer año siempre cuesta mucho y no hay que tener tanta prisa con ellos.

Torras, durante la charla con SPORT / DANI BARBEITO

¿Le está gustando la selección española en la Eurocopa?

Sí. Es Velasco en estado puro. Con él, todos están preparados siempre y no hay titulares ni suplentes. Todos se sienten importantes y va habiendo una generación muy buena que puede dar muchas alegrías.

"El físico puede matar al talento, pero eso no significa que el talento no pueda pasar por delante"

¿El físico iguala el talento?

Y lo puede matar, pero eso no significa que el talento no pueda pasar por delante. Mira, lo que pasa es que si dejan empujar al rival para que no te desequilibre, entonces sí que tenemos un problema y el fútbol sala se convierte en un deporte más aburrido. Cuesta encontrar el talento, pero si hablamos de la selección hasta los 'tanques' son talentosos.

¿Caer en cuartos de la Copa del Rey en Murcia frenaría el positivismo?

En parte sí, pero esperamos pasar. Si se pierde y el equipo da la cara como siempre... la temporada es muy larga, queremos ganar el máximo número de títulos y estamos vivos en todas las competiciones. Será complicado, porque ambos equipos tenemos a muchos jugadores en las selecciones.