Joan Laporta y sus 78 horas de locura con las secciones

El Barça completó el martes una serie de cuatro días intensísimos que coronaron al Barça de balonmano como campeón de Europa por decimotercera ocasión y situaron al de fútbol sala 1-0 arriba en la final de la liga.

A dos semanas de su toma de posesión tras arrasar en las elecciones, Joan Laporta está apoyando más que nunca a las secciones y ha vivido en primera persona tres intensísimos partidos con celebración final.

El mandatario azulgrana apostó una vez más por viajar a Colonia para seguir en directo la Final a Cuatro de la Champions tras celebrar el título en sus cuatro presencias anteriores en una racha que empezó en 2011 ante el Ciudad Real (27-24).

Dika Mem, Ortega, Joan Solé, Yuste y Laporta, de regreso de Colonia / FCB

El presidente Rafa Yuste tuvo un compromiso que le obligó a viajar el domingo, por lo que Laporta siguió el sábado en el palco en el imponente Lanxess Arena la segunda semifinal, saldada con victoria por 32-37 en la prórroga.

Sin embargo, lo pasó mal al igual que todo el barcelonismo. Tras una gran primera parte azulgrana, el ataque con siete del Aalborg con el veterano Sagosen como maestro de ceremonias hizo que atacasen para ganar con 28-28.

Laporta vibró con la victoria, pero lo bueno llegó el domingo. Acompañado por Yuste, el presidente electo no pudo contener las lágrimas cuando el Barça superó la roja a Ludovic Fàbregas y alzó el título tras ganar al Füchse Berlin por 37-34.

Joan Laporta, en el Palau con Aureli Mas y con el presidente Rafa Yuste / VALENTÍ ENRICH

De hecho, bajó a la pista, recogió el trofeo, lo levantó coreado por los jugadores y por el cuerpo técnico, cantó el 'We are the Champions' y se emocionó como un niño. Apenas podía hablar cuando SPORT le pidió unas palabras.

Joan Laporta regresó en el vuelo del equipo, que aterrizó en El Prat casi a las tres de la madrugada del lunes. Este martes presidió junto a Rafa Yuste el primer partido de la final de la liga de fútbol sala contra ElPozo Murcia.

Tras hacerse muchas fotos con aficionados, el catalán se enfadó con la roja a Pito y se fue encendiendo a medida que el equipo iba a más. En los penaltis aplaudió a rabiar y se abrazó con Yuste, con Aureli Mas, con Joan Solé y con Xavi O'Callaghan.