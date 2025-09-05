Javi Rodríguez: "Queremos recuperar al Pito que dejaba a todos con la boca abierta"

En 2006, Javi Rodríguez dio el 'sí' a Joan Laporta y se convirtió en el referente de una sección que luchaba por desembarcar en la elite. Elegido mejor jugador del mundo, el catalán dejó a atrás un transatlántico como el Playas de Castellón con el que había alzado tres Copas de Europa por una arriesgada apuesta en la que mandó el corazón.

Seis años después, el 'Mito' levantó la Champions en aquella mágica noche de abril de 2012 en el Barris Nord en Lleida ante un Dinamo Moscú que entrenaba Tino Pérez. Tras un largo devenir por el Györ, el Kherson, Industrias Santa Coloma, ElPozo y el fútbol sala kuwaití, el excapitán azulgrana regresa para sustituir al destituido Tino Pérez.

Javi Rodríguez atendió a SPORT en la Ciutat Esportiva tras conquistar la Copa Catalunya ante Industrias (2-5) y en la semana previa al difícil 'estreno' liguero, este sábado en la pista de Movistar Inter (18.00 horas) con las bajas seguras de Catela y Pol Pacheco y la posible novedad de Fits. El técnico azulgrana fue valiente, no se calló ninguna respuesta y se mostró tan ambicioso como ilusionado.

Han pasado 13 años desde aquella noche mágica en Lleida...

La verdad que sí, pero son las mismas sensaciones. Fue llegar aquí el primer día y es como si no me hubiese ido nunca.

Usted era una estrella mundial cuando vino en 2006 a un Barça medio 'amateur'...

No fue fácil, porque además venía de un equipo que lo ganaba todo, el Playas de Castellón. A mí siempre me han motivado muchísimo los retos. Yo, que soy culé de toda la vida, el hecho de que el Barça quisiera que fuese su buque insignia para levantar la sección, me motivó muchísimo, así que contento, aunque los primeros años...

Javi Rodríguez está satisfecho con la pretemporada / DANI BARBEITO

¿Alguna vez pensó que se había equivocado, entre comillas?

Sí, porque el primer año nos salvamos en la penúltima jornada. Yo firmé por cuatro temporadas y si hubiésemos descendido, no sé qué hubiera pasado. Gracias a Dios todo salió bien y seguimos aquí.

Si le dicen en el 2006 que celebraría la Champions en el 2012, ¿se lo habría creído?

Bueno, yo vine con el objetivo de hacer grande la sección. Yo soy un ganador nato, soy muy competitivo, no me gusta perder ni a las canicas y el primer dije que venía a hacer al Barça campeón de Europa. Y al final se dio. Vamos a ver cómo sale ahora en mi nueva etapa como entrenador.

"Nunca había perdido la esperanza de entrenar al Barça"

Tras los nombramientos de Andreu Plaza, Jesús Velasco y Tino Pérez, ¿había perdido la esperanza?

No, no. Se ha escuchado muchas veces mi nombre, porque he sido un ídolo para la afición y para los Dracs, pero había que trabajar mucho. Hubo quien no entendió que eligiesen a Jesús Velasco antes que a mí, pero no se podía ni comparar. Él venía de ser campeón de Europa no sé cuántos años, de entrenar al mejor Inter de la historia y yo estaba empezando. Después, tengo muchísimo cariño a Tino Pérez. Él me entrenó en Castellón y juntos ganamos tres Copas de Europa. A muchos les motiva que esté aquí y a otros quizá no les guste. Nunca había perdido la esperanza de entrenar al Barça, aunque nunca ha sido una obsesión. Yo he seguido haciendo mi trabajo, lo he intentado hacer bien y he tratado de estar lo mejor preparado posible para este momento.

¿La oportunidad le llega en el momento justo?

A base de palos aprende la gente. Me han salido muy bien las cosas en otros clubes, aunque es verdad que tuve una experiencia negativa en Murcia. Hay que seguir aprendiendo cada día, huir de las cosas que no te han salido bien y seguir trabajando con las que funcionan, ¿no? Es un proceso que debemos tener todos en la vida, no solamente en el entrenamiento.

Su profesionalidad le llevó a enfrentarse alguna vez al Palau con otro equipo...

Bueno, es que quizá a muchos aficionados les ha dolido ver a Javi Rodríguez en otro banquillo, pero aquí todos somos profesionales y trabajamos por lo nuestro. Cuando me fichan, doy todo por ese equipo, porque es el que me está pagando y tengo que luchar a muerte.

"No hay que estar aquí por tener un nombre, todos nos lo tenemos que trabajar"

Han pasado 13 años y aquí están Fernando y Sergio Lozano en el filial, Jordi Torres de coordinador, Ari en el club e incluso Xavi de utillero...

Sí, y Julio de delegado, que jugó conmigo en el Barça. Es bueno que la sección se nutra de jugadores, siempre que valgan, ¿eh? No hay que estar aquí por tener un nombre. Todos nos lo tenemos que trabajar, pero sí que es cierto que venir aquí y encontrarte con Ari, con Fernandao o con Sergio Lozano, te da esa motivación. Decir, oye, que estamos aquí otra vez, que lo hemos hecho muy bien como jugadores y hay que seguir haciéndolo bien de entrenadores.

¿Qué le ha parecido la pretemporada del equipo?

La valoración es muy positiva. Cuando viene un entrenador nuevo, todos los jugadores quieren agradar. Vienen de una temporada sin títulos y se quieren resarcir. Cuando una temporada no sale, todos son culpables por así decirlo, no solamente el entrenador. Los veo con muchas ganas y con mucha ilusión, pero eso no se puede acabar aquí. Las pretemporadas siempre son una luna de miel. Todos estamos contentos, todos tienen minutos, jijiji, jajaja. Lo bueno empieza el sábado contra Inter.

Con tanto cuidado por la bola, ¿se había olvidado un poco el correr?

Los tiempos cambian, nos tenemos que adaptar a lo nuevo y hoy en día los equipos tienen que estar físicamente al 200%. Pasa en el fútbol, en el baloncesto... todos los deportes han cambiado. Prima más el físico que el talento. Como este equipo tiene mucho talento, si encima corre, vamos a dar mucha guerra.

Javi Rodríguez, con SPORT en la Ciutat Esportiva / DANI BARBEITO

El Barça que mejor ha defendido, en mi opinión, fue el de Marc Carmona.

Correcto.

¿Le ha marcado en parte esa filosofía?

Sí, la defensa y la estrategia. Marc era un obsesionado de eso y tengo muchas cosas de él, porque he cogido cosas de todos los entrenadores y me han ido quedando cositas, aparte de lo que yo quiero meter. Si queremos ganar, tenemos que ser muy fuertes defensivamente. Y luego hay que utilizar muy bien la estrategia, porque puedes abrir partidos con ella. Ahí Marc tenía mucho que decir. Y bueno, uno siempre coge cosas de los grandes entrenadores.

"O eres un líder o no lo eres. Y Joao Victor es un líder"

¿Había visto algún jugador que llegue a un equipo joven y coja los galones como está haciendo Joao Víctor?

Una persona carismática o un líder no se trabaja. O lo eres o no lo eres. Yo no puedo levantarme mañana y decir que quiero ser el líder del equipo, porque no lo voy a ser. Joao es un líder, es el típico jugador que todo entrenador quiere tener. Es bueno en ataque, es bueno en defensa y es generoso con los compañeros. Es un gran fichaje, igual que Luciano Gauna y Pol Pacheco. Y si sumas a los jugadores de la temporada pasada, creo que el nivel ha aumentado.

¿Se marca como reto recuperar al mejor Pito?

La primera vez que yo lo vi, yo estaba en el palco del Palau y él llevaba el '18' en ElPozo. Lo vi tocar el balón dos veces y dije, qué bueno es. Sé lo que puede dar y espero mucho de él. Es diferencial en ataque y en el uno contra uno. Si está feliz, nos puede aportar muchísimo. Tenemos el objetivo de recuperar al Pito que fue el mejor jugador del mundo, al que dejaba a todos con la boca abierta. Eso es lo que espero de él y seguro que lo vamos a conseguir.

¿Cómo lleva el saber que Catela no jugará hasta 2026?

Yo lo espero con los brazos abiertos, aunque para mí siempre prima el colectivo sobre lo individual. Tengo jugadores muy buenos, pero siempre digo que un jugador te puede ganar un partido, pero la liga te la gana el colectivo. Es un grandísimo jugador, hace cosas increíbles. ¿Qué te voy a decir de Catela? Lo espero, igual que a Pol, que ha tenido una pequeña lesión. Cuando estén todos, seremos 15 y ello me obligará a uno fuera.

Javi Rodríguez confía mucho en su plantilla / DANI BARBEITO

Ojalá, porque estos últimos dos años no han estado nunca todos...

Sí, ojalá. Vamos a intentar cambiar también eso, toquemos madera para que no pase.

"Los regalos, para Reyes y para Papa Noel"

¿Qué no le ha gustado de esta pretemporada?

Me han encantado la actitud, la ilusión, las ganas, el coraje y el orgullo de los jugadores, que no quieren una temporada como la anterior. En ataque no hemos hecho todo lo que se ha pedido, pero no llevamos ni un mes. No me gustó que hemos regalado goles que no se pueden regalar. Eso solamente puede pasar en pretemporada. Los regalos, para Reyes y para Papa Noel.

¿Cómo ha cambiado Javi Rodríguez? ¿Cómo ha ido frenando el carácter indomable que tenía como jugador?

Supongo que es el paso de los años y que vas aprendiendo. Ya no tengo 30 años. Tengo 51 y sé dónde estoy. Sé que no puedo perder las formas, porque en ese caso las van a perder los jugadores. Es un poquito de todo. Tengo la suerte de tener a Luis Bernat a mi lado, porque somos el yin y el yang, somos totalmente diferentes.

Por cierto, ¿cómo surgió lo de tenerlo de segundo?

A Luis lo conozco desde hace muchísimos años. Él había trabajado en la cantera del Barça y tenía muy buenos informes de él. Yo quería tener a mi lado a una persona totalmente diferente a mí y a alguien leal, que es lo más importante en una temporada larga, tener a una persona que te respalde, que esté contigo y que desea de tu confianza para poder trabajar al máximo.