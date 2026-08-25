FÚTBOL SALA
Javi Rodríguez pone nota a la pretemporada del Barça de fútbol sala
El técnico azulgrana se mostró satisfecho y confía en que el Barça dé la talla en la Copa Catalunya y en la Supercopa de España
El Barça encarará las dos primeras competiciones oficiales con muy buenas sensaciones tras saldar con victorias los cuatro amistosos que ha disputado desde que regresó al trabajo el pasado 4 de agosto, algo menos de mes y medio después de lograr su octavo título liguero y el ansiado billete para la Champions League.
Con Adolfo como máximo realizador con cinco goles y con cuatro de Matheus, el cuadro azulgrana se adjudicó el trofeo 'Mucho Más' en Valdepeñas con una victoria por 3-2 ante el Jimbee Cartagena en semifinales y una espectacular remontada en la final contra el anfitrión por 3-4 tras ir 2-0 abajo.
De regreso a tierras catalanas, el equipo barcelonista se dio un festín realizador la semana pasada en el Palau a puerta cerrada ante el Sky Up Futsal de Kiev (7-3) y el pasado viernes se impusieron con autoridad por 4-1 a un Servigroup Peñíscola que encara una nueva etapa tras la retirada del 'maestro' de los banquillos, Santi Valladares.
"La valoración es positiva. Más allá de los resultados, que han sido positivos todos, me quedo con las ganas y con el trabajo que han hecho los jugadores. Hemos trabajado mucha pierna, están haciendo un trabajo fantástico y quieren más. Estos jugadores tienen mucha hambre", comentó un Javi Rodríguez que está viendo colmada su exigencia.
"Ahora empezamos la cuarta semana de pretemporada y ya tenemos la Copa de Cataluña. Queremos jugar un buen partido el viernes contra Martorell y a ver qué pasa. Como dije hace unas semanas, hay que llegar casi bien a la Copa de Cataluña y hay que llegar bien a la Supercopa", recalcó el 'Mito'.
El Barça inicia esta pequeña maratón competitiva este viernes a las 20.30 horas en el Pavelló Nou de Santa Coloma en la segunda semifinal de la Copa Catalunya contra el Sala 5 Martorell (Segunda RFEF) y, si gana, se medirá el sábado al ganador de la otra 'semi' entre el anfitrión Catgas Energia y el Lainco Esportiu Rubí (18.45 h).
El siguiente fin de semana será el turno de una Supercopa de España muy especial, ya que se disputará en el Palau Blaugrana. ElPozo Murcia y Palma Futsal se verán las caras en la primera semifinal el sábado 5 de setiembre a las 13.30 horas y el Barça se enfrentará a las 16.15 horas al Jaén Paraíso Interior en una segunda 'semi' con mucho morbo. La final, el día siguiente a las 18.45 horas.
"Más allá de los resultados, lo importante es que hemos hecho un buen trabajo y seguimos haciéndolo para llegar en las mejores condiciones posibles a la Supercopa y pensando ya en la Copa de Cataluña de la semana que viene. Esperamos estar un poquito mejor de piernas en la Copa de Catalunya", prosiguió el técnico blaugrana.
En cuanto a la adaptación de los dos únicos fichajes para la nueva temporada, el brasileño Higor y el francés Mouhoudine, Javi Rodríguez se mostró "contento con los dos y con todo el equipo. Los compañeros que tienen son excelentes y les están haciendo más fácil la llegada al Barça, así que por ahora todo va muy bien".
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