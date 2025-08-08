Javi Rodríguez llega con ilusión para devolver al Barça "al lugar que se merece”

El Barça de fútbol sala arranca una nueva etapa bajo el mando de Javi Rodríguez. El nuevo técnico culé ha sido presentado este viernes en el Palau Blaugrana junto al directivo responsable de la sección, Aureli Mas y ha protagonizado el acto de firma que le vincula con el club hasta 2027.

Aunque la pretemporada comenzó hace varios días, el entrenador ha comparecido en el acto protocolario oficial que da el pistoletazo de salida a su etapa como nuevo líder blaugrana.

Tras la firma, técnico y directivo visitaron las oficinas comerciales del club y culminaron la jornada con una rueda de prensa en la que el nuevo míster compartió sus primeras impresiones y sus metas para el futuro del equipo.

"Quiero devolver al Barça al lugar que se merece"

Antes de cederle la palabra, Aureli Mas dedicó unas frases de bienvenida al nuevo técnico, asegurando que su regreso reavivará el ambiente del Palau: “Con él, el equipo recupera liderazgo y carácter. Estoy seguro de que será un entrenador que nos hará disfrutar”.

Por su parte, Javi Rodríguez expresó su felicidad y entusiasmo por liderar un proyecto tan ambicioso en el que considera “el mejor club y equipo del mundo”. Admitió que regresar al Palau Blaugrana le ha resultado especialmente emotivo: “Hoy, al entrar y ver el parquet, me he emocionado. Vengo como entrenador, no como aficionado, aunque nunca he dejado de serlo”.

Consciente de la exigencia que implica el banquillo culé, el técnico espera que su etapa sea “tan buena como la de jugador” y que el Barça “vuelva al lugar que se merece”. Advirtió que la liga cuenta con rivales de gran nivel y que, sin trabajo y esfuerzo, será complicado cumplir los objetivos. Subrayó la importancia de “ser conscientes de dónde estamos y a quién representamos”.

Aunque lamentó no poder contar con algunas leyendas del club, asumió que “igual que me pasó a mí, llega un momento en el que toca cerrar etapas”. Sobre su plantilla, señaló que “como se entrena, se debe jugar” y destacó la actitud del grupo: “Solo llevamos una semana, pero estamos muy contentos. Esta mentalidad debe mantenerse durante los 10 meses de competición”.

Un proyecto a largo plazo

Antes de la rueda de prensa, Rodríguez y Mas protagonizaron el acto de firma en el palco presidencial del Palau Blaugrana, donde intercambiaron las primeras impresiones sobre un proyecto que el técnico liderará, como mínimo, hasta el 30 de junio de 2027. Su llegada ha despertado la ilusión de la afición azulgrana, igual que en su etapa como jugador.

Más allá de su trayectoria como entrenador, Javi Rodríguez es una auténtica leyenda del Barça. Procedente del Playas Castellón, defendió la camiseta azulgrana entre 2006 y 2012, siendo pieza clave en la profesionalización de la sección y en el inicio de la era más exitosa del club.

La pretemporada, definida

El cuadro azulgrana disputará su primer amistoso el miércoles 20 de agosto contra el filial, el Barça Atlètic, cuyo segundo entrenador es Sergio Lozano.

Posteriormente, disputará en Portugal un torneo amistoso, el Internacional Masters Futsal contra los potentes SL Benfica (23 de agosto) y Sporting CP (24), ambos a las 12.00 horas.

El Barça optará a su primer título el último fin de semana de agosto en la Final a Cuatro de la Copa Catalunya. Los de Javi Rodríguez se medirán el 28 de agosto en 'semis' al anfitrión Sala 5 Martorell y la otra enfrentará al Futsal Mataró y a Industrias Santa Coloma. Los ganadores jugarán la final el domingo 29.