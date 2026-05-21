El culé Javi Rodríguez, como Lewandowski para el asalto a la Copa del Rey

El Barça afronta este fin de semana en Cáceres la Final a Cuatro de la Copa del Rey, con las semifinales el sábado a las 16.00 horas frente al Jaén Paraíso Interior y la final el domingo a la misma hora. Por la otra parte del cuadro, el Jimbee Cartagena y el Viña Albali Valdepeñas disputarán la primera 'semi' el sábado a las 12.00 horas.

Javi Rodríguez aspira a conseguir su primer gran título en el banquillo tras conquistar las dos primeras ediciones como capitán del Barça de Marc Carmona en las temporadas 2010-11 y 2011-12. Será la última Final Four de un torneo que desaparece por la reestructuración de competiciones que pretende realizar la RFEF, aunque a día de hoy todo sigue siendo un misterio lleno de dudas.

El 'Mito' confía plenamente en su equipo con el añadido del regreso al equipo del 'mariscal' Antonio Pérez, aunque no estarán por lesión ni Adolfo ni Pol Pacheco. Lo más curioso de su comparecencia fue la comparación que realizó con las palabras que pronunció Robert Lewandowski el pasado domingo en el Camp Nou en su despedida del Barça.

Javi Rodríguez bromea con sus jugadores en la Ciutat Esportiva / DANI BARBEITO

"Las sensaciones son muy buenas y los números lo avalanr. El Barça empezó ganando esta competición conmigo en la pista y sería muy bueno cerrar el círculo. El objetivo es ganar. Sea entrenador o no, el que es culé... Lo dijo Robert en la despedida. Culé el primer día, culé para siempre. Además, daría todavía más confianza a esta plantilla, que está haciendo un trabajo descomunal", recalcó.

"Es muchísimo mejor llegar con estas sensaciones que con otras peores. De todas formas, sabemos que a un partido puede pasar cualquier cosa y que en el deporte dos más dos no son cuatro. Lo más importante es el hambre que tienen estos jugadores por ganar y cómo lo demuestran durante toda la semana", insistió el catalán con su habitual exigencia y con un visible orgullo.

"Desde el primer día que llegué aquí en 2006, que era una selección semiprofesional y luego se convirtió en profesional, siempre he dicho que el Barça tiene que estar en todas las finales y es un reto que nos tenemos que marcar siempre. A un partido se puede ganar o puedes perder, pero hay que exigirse jugarlas todas. En un play-off es diferente, porque hay margen", señaló Javi Rodríguez.

El equipo, a las órdenes del preparador físico Jordi Illa / DANI BARBEITO

Preguntado sobre el posible perdón a Mati Rosa (Jaén) y sobre los arbitrajes, el técnico hizo una reflexión acertadísima: "Estamos pecando en muchas cosas. Sobre todo en el VAR (VIR), estamos haciendo cosas que no están bien y tendríamos que ayudar más a los árbitros. Muchos entrenadores están aprovechando situaciones que no se deberían aprovechar. El pedir cosas cuando no lo son y al final acabamos juzgando una acción por otra acción y eso está haciendo daño al fútbol sala y, sobre todo, al colectivo arbitral".

"Salimos reforzados de perder la final contra Jaén y no quiero hablar muy alto, porque no da buena suerte y soy supersticioso, pero no perdemos desde el 15 de noviembre (2-3 ante el Manzanares). Hemos metido una barbaridad de goles, hemos encajado poquísimos y todo apunta que se están haciendo bien las cosas. Las sensaciones son muy buenas, ganemos o perdamos. Sabemos cómo van a jugar y que tendrán mucha afición en la grada", concluyó.