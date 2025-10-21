Javi Rodríguez instaura la 'democracia' en el Barça

Javi Rodríguez está agitando con maestría el árbol de un fútbol sala azulgrana que llevaba dos temporadas languideciendo. El Barça ganó una meritoria Copa de España en la tercera campaña de Jesús Velasco (2023-24) con medio equipo de baja y Tino Pérez no ganó títulos el curso pasado con una increíble sucesión de lesiones.

Había dudas sobre su pasado como técnico, pero muchos no recuerdan que el 'Mito' obró un milagro al llevar al modesto Gyori ETO magiar a la Final a Cuatro de la Champions en 2018 que se disputó en Zaragoza. Y lo hizo mejor que su sucesor Dani Martínez en ElPozo.

El capitán que alzó la primera Champions de la sección el 29 de abril de 2012 en Lleida (dos días después del nombramiento de Tito Vilanova como nuevo entrenador del primer equipo de fútbol) lo tiene muy claro. "Creo mucho en la unión del grupo. Tenemos que seguir trabajando la fortaleza mental. Yo quiero un equipo que no se rinda nunca", recalcó en una entrevista a los medios del club.

Ilusión y alegría

Javi Rodríguez ha contagiado de su ilusión a la plantilla y se ha ganado el respeto unánime del equipo. Sus líneas maestras son premiar con minutos el esfuerzo en los entrenamientos, sea quien sea el beneficiado y el perjudicado.

Además, tiene las ideas tan claras que no dudó a la hora de entregar a Pol Pacheco las llaves de la estrategia en la pista de Ribera Navarra en su segundo partido tras una pesada sobrecarga muscular y el barcelonés respondió con un golazo.

Javi Rodríguez está relanzando al Barça / DANI BARBEITO

El técnico se fijó como objetivo recuperar la mejor versión de Pito tras un curso en el que vivió lastrado por los problemas físicos que se acrecentaron en el Mundial que conquistó Brasil. Y el de Chapecó es el máximo realizador liguero del equipo con siete goles. Y se le ve feliz. Por fin vuelve a disfrutar.

Además, es un entrenador moderno que no duda a la hora de rotar a Dídac y a Miquel Feixas durante los partidos en función de las necesidades del equipo. O en dejar en el banquillo a jugadores (Erick) si no le gusta lo que ve. Eso sí, le ha tocado la lotería con uno de los mejores fichajes de la historia de la sección, el brasileño Joao Victor.

Los goles

Con 'peros' defensivos que se van corrigiendo partido a partido, el gran cambio ha llegado en ataque. Ya no se abusa de los balones a la espalda, sino que se priman los unos para uno y los desbordes, con Adolfo, Eric Martel y Sergio González como grandes actores. El equipo tiene gol a niveles que recuerdan al Barça de Marc Carmona, al de Andreu Plaza en el curso 2019-20 y al de la primera temporada de Jesús Velasco.

Adolfo y Sergio González son clave en este Barça / VALENTÍ ENRICH

El conjunto azulgrana lidera la tabla en solitario con 16 puntos y ya suma 32 goles en seis encuentros (los mismos que el Jimbee Cartagena en siete). A esas alturas, había marcado 13 en el curso pasado a las órdenes de Tino Pérez.

Y también ha 'democratizado' el gol en una clara prueba de la alegría del equipo. Si en el curso pasado había ocho goleadores distintos (cinco llevaban un solo gol), ahora ya han marcado 10 y únicamente tres suman una 'diana'.

'Revancha' de la final en Cartagena

Buena parte de la plantilla azulgrana ha estado estos últimos días enfrascada en los partidos internacionales con sus selecciones y tanto Dídac como Adolfo y Sergio González se miden esta noche a Marruecos en el segundo amistoso tras el 4-2 del pasado domingo.

Por tanto, Javi Rodríguez apenas tendrá tres días para preparar el importante encuentro del próximo sábado a las 13.00 horas (Esport3 y Teledeporte) frente al Jimbee Cartagena en una repetición de la pasada final liguera que perdió en cuatro partidos un Barça sin Sergio Lozano, Fits ni Catela y con Dyego 'tocado'.

El cuadro azulgrana comenzará la séptima jornada como líder con 16 puntos en seis partidos, seguido por ElPozo Murcia por 15 y por los de Duda, que tienen 14 en siete partidos. Este lunes se disputó un vibrante encuentro adelantado en el que el tricampeón europeo Palma Futsal se impuso al Noia Portus Apostoli por 11-5 tras ir perdiendo por 4-5.