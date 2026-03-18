Javi Rodríguez explicó su voto: "Laporta se ha portado bien con el fútbol sala"

Javi Rodríguez no se esconde nunca y este miércoles lo ha vuelto a demostrar. El 'Mito', uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol sala mundial, apoyó a Joan Laporta en las elecciones de 2015 en las que se impuso Josep Maria Bartomeu y el pasado verano regresó al club como entrenador en sustitución de Tino Pérez, cumpliendo un expreso deseo del presidente (a partir del 1 de julio).

El técnico barcelonista se refirió a las elecciones a la presidencia del Barça que tuvieron lugar el pasado domingo con una clarísima victoria de Laporta y explicó el sentido de su voto en la previa de la Copa de España, en la que los azulgranas debutarán este viernes a las 21.30 horas en el último duelo de cuartos de final contra el Viña Albali Valdepeñas.

"Bueno, yo voté como se tiene que hacer. Creo que es una obligación el ir a votar. Hay que elegir al presidente y yo estoy muy contento de que haya vuelto a salir Jan. Es una persona que se preocupa mucho por el fútbol sala y creo que también por todas las secciones, así que su victoria es buena para nosotros", comentó el catalán.

Javi Rodríguez siempre da titulares / DANI BARBEITO

En cuanto a sus deseos para esta legislatura de cinco años, el míster del fútbol sala azulgrana confía en que "siga haciendo las cosas bien, como las está haciendo. Cuando él se entró en el club, más que en un proyecto ambicioso se metió en un jardín. La cosa estaba muy mal y hay que tenerlos muy bien y muy grandes para querer coger, como se dice, el toro por los cuernos".

A por la Copa de España

Javi Rodríguez confía en sus jugadores en el objetivo de sumar el segundo título del curso tras la Copa Catalunya del pasado 30 de agosto. "El equipo llega muy bien, con muchas ganas, muy ilusionado y con muy buenas sensaciones. Todos tenemos muchas ganas de afrontar este título que nos hace muchísima ilusión. Queremos dar una muy buena imagen, como llevamos dando desde el verano", manifestó.

"Estamos contentos con el trabajo y se están dando los resultados. En estos torneos el público siempre va con el equipo menos fuerte, pero nosotros tenemos que centrarnos en hacer las cosas bien. Esperemos ganar el viernes a Valdepeñas y, a partir de ahí, pensar en el sábado. Somos una plantilla larga y no hay bajas, así que cero excusas", prosiguió el barcelonés.

Javi Rodrígeuza conversa con Mamadou Touré en el entrenamiento / DANI BARBEITO

En cuanto a la puesta a punto de Catela, el técnico entiende que los demás jugadores "llevan currando desde el 4 de agosto y se nota la diferencia. Le está costando, pero es un jugador muy importante para nosotros. Ya lo hemos renovado y estoy muy feliz, porque cada día va más. Poquito a poquito iremos viendo al verdadero Catela, espero que dentro de poco. Lo estamos esperando con los brazos abiertos",

El técnico fue clave en verano cuando Adolfo tuvo un pie en el Benfica y ahora en su renovación, porque "es muy importante para nosotros por todo lo que nos genera y por todo lo que nos da. El esfuerzo es innegociable para él y te da muchas facetas del juego, tanto ofensivas como defensivas. Para mí es vital y, como le dije en su día, creo que se tiene que retirar en el Barça y que el día de mañana tenga su camiseta colgada en el Palau",

Por último, dosis de barcelonismo y de compromiso: "Yo tengo la grandísima suerte de haber vivido lo que es estar aquí en el Barça como jugador. Sé lo que es llevar esta camiseta, sé lo que representa este escudo y podrás ganar o perder, pero lo que no podemos perdonarnos es no respetar esta camiseta. Si no hemos ganado, que nadie nos pueda decir nunca que no nos hemos vaciado".