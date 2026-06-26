Javi Rodríguez y Dídac, todo felicidad en SPORT con la octava liga del Barça

El Barça de fútbol sala sigue celebrando el octavo título liguero de la sección que conquistó este jueves con una victoria por 4-6 en la pista de ElPozo Murcia en el cuarto partido de la final. De esta forma, cerró con la mejor nota posible un curso en el que tan solo perdió tres partidos y en el que los penaltis lo privaron de la Copa de España (final) y de la Copa del Rey (semifinales).

Recién llegados en avión desde Murcia, el técnico Javi Rodríguez y el capitán Dídac Plana visitaron la redacción de SPORT con la copa de campeones y charlaron con el director, Joan Vehils. Lo próximo será una cena este viernes y las merecidas vacaciones antes de regresar al trabajo el 3 de agosto, con la Champions League como gran aliciente tras dos temporadas fuera de Europa. El equipo también regresa a la Supercopa.

Ese día no estarán el luso Erick, el brasileño Fits y posiblemente el catalán Pol Pacheco, mientras que la única cara nueva segura es la del brasileño Higor (Benfica) y el club sigue estrechando el cerco sobre el cierre deseado, el internacional galo Souheil Mouhoudine (campeón liguero con el Etoile Lavalloise). Pero... ¿qué dijeron los protagonistas?

Joan Vehils (director de SPORT) sostiene el trofeo liguero junto a Javi Rodríguez y a Dídac / VALENTÍ ENRICH

Javi Rodríguez, satisfecho y exigente

"Todos sabemos que estamos en el Barça y aquí se magnifica mucho todo. Perdimos la Copa de España por penaltis con Jaén y, cuando toda la gente esperaba que el Barça pudiera dar un paso atrás, fue al revés. Los jugadores sabían que habían hecho bien las cosas y el equipo se vino más arriba. O sea, hubo cero dudas y eso los hizo más fuertes", comentó el técnico barcelonista.

"El equipo vuelve a Europa y ha ganado el título más importante de todos. La realidad es que los jugadores han hecho un trabajo encomiable. Lo mejor ha sido que daba igual quién jugaba. Por ejemplo, Mamadou (Touré) no estaba teniendo una temporada tan buena, pero pegó el estirón para arriba a partir de la lesión de Adolfo. Hay que intentar que esté así toda la próxima temporada", insistió el excapitán azulgrana.

Dídac Plana y Javi Rodríguez, en SPORT durante la entrevista / VALENTÍ ENRICH

Criticado por algunos pese a ser clave en la forja de un Barça equipo campeón hace dos décadas, Javi Rodríguez cree que el día que hablar "es gratis y todo el mundo puede opinar. Mi abuelo siempre decía que de fútbol y de medicina todo el mundo opina. He llegado en el momento en el que tenía que llegar. Si hubiera llegado antes, quizá no habría estado tan preparado. Mi etapa en Murcia fue muy importante, porque aprendí los errores que no puedo volver a cometer".

"Yo me he tenido que labrar mucho mi futuro y he pasado mucho frío. Lo más fácil habría sido quedarme en la base del Barça y ganar todos los partidos por 10-0, pero no habría aprendido nada. Sin embargo, me fui a la Unión de Santa Coloma, después a Hungría, me vine a Santa Coloma, a ElPozo, volví a Hungría y después fui a Kuwait. Siempre he querido mejorar y doy gracias a la mujer que tengo. Seas quien seas, tienes que demostrar", indicó.

Javi Rodríguez levantó la primera Champions del Barça en 2012 en Lleida. "Fue la primera Copa de Europa y recuerdo perfectamente cómo estaba a reventar el Barris Nord. Recuerdo perfectamente la semifinal contra el Sporting y la final contra el Dinamo Moscú. El Barça debe de estar en Europa, es una obligación. Cada vez es más complicado, pero tiene que ser siempre el objetivo", comentó el que fuese mejor jugador del mundo.

Javi Rodríguez ha vuelto a hacer campeón al Barça / FCB

De cara a la próxima temporada con la Champions y la Supercopa como nuevos retos, el único deseo de Javi Rodríguez es "que no se lesionen. De verdad, porque si están todos sanos y entrenan como lo han hecho esta temporada y con la misma ambición, estoy convencido de que vamos a ganar muchas cosas".

Dídac Plana, la ilusión del capitán

"Seguramente lo que ha hecho que podamos ganar la Liga ha sido el aprendizaje de quedarnos a las puertas en la Copa de España y de caer otra vez contra Jaén en las semifinales de la Copa del Rey. Yo he visto una evolución en lo que se palpa en el ambiente en los play-offs y en la final. En el banquillo, en las caras... el decir: '¡Esta vez sí!' Ha sido muy clave el no bajar nunca los brazos y mantener siempre la fe que hay que tener", explicó el meta.

En cuanto al míster, el meta destacó que él "siempre nos dice que al final podemos ganar o perder, pero que es obligado dejarlo todo y vaciarse, que es lo que quiere ver la gente. Si lo consigues, con este equipo lo normal es que ganemos. Era un lastre los dos años sin ganar títulos y, a base de trabajo, hemos vuelto donde tenemos que estar. Ahora nos falta otro peldaño, que es la Champions", apuntó el de Arenys de Mar.

Dídac no soltaba el título durante la charla con Joan Vehils / VALENTÍ ENRICH

Con 36 años, el catalán tiene contrato hasta 2028 y no sabe "si será el último. Yo quiero estirar el chicle todo lo que pueda mientras me vea bien y siga aprendiendo. Mientras sea así, seguiremos y ya veremos si es hasta 2028 o 2029 o cuando sea, pero de momento me veo muy bien, con muchas ganas y con mucha fuerza. Y más aún con la ilusión de volver a jugar la Champions", señaló el portero internacional.

Sobre los últimos recuerdos europeos, Dídac se refirió "a la Final Four de Riga en 2022" y a "lo mucho que nos ha dolido ver las dos últimas Champions por la tele y encima con partidos en el Palau, que eso no pasa desde febrero de 2021 contra el ACCS de Jesús Velasco. De hecho, la remontada del primer partido de esta final contra el Pozo me recordó mucho a la de aquella semifinal de 2022 ante el Benfica".

Antonio, tres autogoles y el gol del título

El cierre jiennense Antonio supo rebelarse tras sus tres autogoles y marcó el 4-6 definitivo tras un robo cuando ElPozo tenía una indirecta para empatar. "Sí, bueno, al final yo también soy un entrenador que. a pesar de esos tres goles en propia, lo sigo poniendo y sigo confiando en él, porque creo que es un pedazo de jugador como la copa de un pino", dijo Javi Rodríguez.

El Barça, con la liga antes de volar de regreso a Barcelona / FCB

"Es cierto que no ha llegado en el mejor momento, porque después del Europeo tuvo un boom y encima se lesionó antes de los play-offs. Esas cinco semanas que estuvo fuera lo han perjudicado mucho. Aun así, Antonio en la pista te da muchísimas más cosas de las que a lo mejor vemos con el balón en los pies", añadió el míster barcelonista.

Cuando hay autogoles, el capitán Dídac Plana suele "mirar al compañero y tratar de que se relajen. Bueno, pues mala suerte. Lo que pasa es eso pasa una vez y esta vez en el tercero se me escapó la risa muy fuerte. Antonio lo estaba pasándolo mal, porque venía del error en el tercer partido. Hubo un momento muy chulo al acabar el partido, que nos abrazamos y le dije: '¿Ves como no puedes estar decaído?"

Dídac y Javi Rodríguez, a la entrada de la redacción de SPORT / VALENTÍ ENRICH

"El otro día tuvo la pérdida aquella, se acababa de meter tres goles, pero al final la roba y mete el gol que nos ha dado el título. ¿Ves cómo hay que seguir? Es joven y entre todos un poco lo ayudamos para que siga subiendo. En el descanso le dije... 'Siéntate y quiero que sepas que ahora tienes que meter un gol en otra portería, que en la nuestra no vale'. Y me dijo que sí, que no me preocupase. Es que es tan buena persona...", añadió Dídac.

La marcha de Erick

Junto al brasileño Fits y posiblemente a Pol Pacheco, el luso Erick se marchará tres temporadas después y Dídac remarcó que ha sido "un ejemplo para todos de compromiso con el equipo, con el club y con los compañeros. Ha pasado por momentos complicados y siempre nos ha dado un ejemplo de buen compañero, de currar, de no pensar en él y de adaptación a lo que es el Barcelona, el Barça y Catalunya".

Erick Mendonça se va del Barça por la puerta grande / FCB

"Erick reúne todas las condiciones de lo que es ser un profesional. Conmigo lo ha pasado mal y ha revertido su situación pese a sus problemas de rodilla. Es el típico jugador que no se esconde nunca, que ayuda al compañero, el primero que anima, que ríe, que se pone el mono de trabajo y es un profesional como una copa de un vino. Yo le dije el otro día que lo echaremos de menos. Es un escándalo cómo lo quieren todos", concluyó Javi Rodríguez.