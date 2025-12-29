Javi Rodríguez critica el "cachondeo" del VAR tras lo sucedido en Murcia

La Federación Española de Fútbol (RFEF) ha querido dar más seriedad al fútbol sala esta temporada con la inclusión del videoarbitraje, pero ha recurrido al llamado 'VAR low cost' (VAR de bajo coste) que impera en la Primera Federación de fútbol y en LaLiga F. Y está siendo un despropósito.

Hay una serie de supuestos, pero a menudo los equipos piden una cosa para que los árbitros vean otra que no se puede pedir. El último ejemplo se vivió el sábado en ElPozo-Barça, cuando Josan González pidió la roja para Touré para que viesen la falta del francés que se habían 'tragado' los árbitros. No hubo expulsión, pero sí la sexta falta y un doble-penalti que no transformó Gadeia.

El míster barcelonista Javi Rodríguez criticó esta realidad que empieza a enquistarse como un tumor que se extiende sin freno y por eso pidió una solución para evitar esta 'pillería' que utilizan todos los equipos... empezando por el Barça, claro está. El banquillo de ElPozo estuvo muy atento e hizo su trabajo a la perfección... pero no es serio.

"Pues mira, creo sinceramente que es un cachondeo. Tuvimos una reunión los entrenadores en Las Rozas para ver qué pasa con el VAR, que se tiene que pedir por una roja y... bueno, hacemos la trampa, porque al final sabes que la roja no te la van a dar, pero sí la falta y al final te la van a pitar", dijo el entrenador azulgrana.

Javi Rodríguez está satisfecho con sus jugadores / FCB

"Yo creo que deben cambiar las cosas y creo que no pueden volver a pasar cosas como lo de Murcia entre dos equipos que han jugado limpio y no ha habido ni una pelea ni nada a pesar de todo lo que se jugaban los dos equipos. Nos tienen que ayudar un poquito más", añadió con más razón que un santo.

Satisfacción

Javi Rodríguez valoró positivamente la trayectoria del equipo a punto de concluir medio año como entrenador tras la destitución de Tino Pérez a final del curso pasado. "A pesar de haberlo intentado todo para conseguir el primer puesto y de no haberlo conseguido, estoy contento. He tenido la suerte de estar aquí año y medio y sé cómo aprieta la afición en Murcia", explicó.

"Creo que estamos haciendo las cosas bien. La línea es buena, es ascendente y creo que hemos hecho una primera vuelta muy seria. Tenemos cosas que mejorar y eso es bueno. Lo más importante es que veo que mi equipo rema en la misma dirección y eso es lo mejor que le puede pasar a un entrenador", prosiguió el catalán, quien tiene bastante culpa de esta trayectoria positiva.

Y desveló sus consignas en el descanso que fueron importantes para la nueva cara que mostró el equipo en la segunda parte. "En la primera parte ellos estaban muy cómodos, porque no apretábamos bien el balón y eso era porque no corríamos. Aquí no se negocian el trabajo, el ímpetu y las ganas. Eso nos había faltado, estaba enfadado y lo dije en el vestuario", concluyó.