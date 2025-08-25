Javi Rodríguez, buenas sensaciones y un solo 'pero' tras el KO ante el Sporting

El Barça descansa este lunes tras saldar con un empate contra el Benfica (3-3) y una derrota con remontada frente al Sporting (5-2) el International Masters Futsal que se disputó el fin de semana pasado en la localidad lisa de Portimâo con los 'leôes' como ganadora del torneo. El Palma Futsal perdió los dos partidos.

El cuadro azulgrana vuelve este martes al trabajo a las 15.30 horas en la Ciutat Esportiva para preparar el asalto a la Copa Catalunya, con las semifinales el viernes a las 21.00 horas ante el local Sala 5 en Martorell y la hipotética final el sábado contra el ganador del Industrias Santa Coloma - Gestoria Luis Mataró.

El torneo en Portugal mostró un Barça capaz de competir contra dos de los mejores equipos del mundo, aunque también dejó claro que en el fútbol sala actual hay que emplearse siempre a fondo. Y esto, por desgracia, implica un nivel físico que permiten los árbitros y está vaciando las gradas por la falta de 'magia'.

El Barça fue 31 minutos por delante contra el Sporting / FCB

Otro detalle importante es que Javi Rodríguez está tratando de implementar su filosofía de juego con lesiones, un problema que arrastra de manera sistemática la sección. A las conocidas bajas de Catela (hasta 2026) y Fits (se le espera a lo largo del mes de septiembre) se han unido las de Pol Pacheco y Pito.

El canterano sufre una sobrecarga que no debería impedirle ya estar a punto para la Copa Catalunya, mientras que el brasileño está a la espera de conocer si el fuerte golpe en una rodilla que sufrió el sábado contra el Benfica le acarrea más problemas que el haberse perdido el duelo del domingo ante el Sporting.

Las palabras del míster

En su regreso al Barça 13 años después de alzar la primera Champions de la sección como capitán en Lleida en 2012, Javi Rodríguez ha llegado con las ideas muy claras. Mensajes positivos y máxima exigencia son sus principales leitmotivs. Su valoración del torneo es positiva, a juzgar por sus palabras.

"Acabé muchísimo más contento que contra el Benfica pese a no haber ganado. Creo que durante prácticamente 34 minutos hemos sido superiores a un equipo acostumbrado a jugar todas las Finales a Cuatro de la Champions, un equipo muy potente y construido desde hace muchísimos años", dijo el catalán.

Javi Rodríguez y Antonio Vadillo, técnico del Palma Futsal / FCB

El 'Mito' tan solo puso 'deberes' al equipo en un aspecto. "Hemos leído muy bien el partido y estuvimos fantásticos. Cero reproches al equipo, porque han hecho un trabajo descomunal pese a las bajas. Si hay que poner un 'pero', sería la finalización. Si hubiésemos metido el tercero o cuarto, habríamos ganado", recalcó.

"Llevamos solamente tres semanas de trabajo y jugábamos contra un equipo muy hecho. Estamos en pretemporada, el equipo está haciendo todo lo que yo quiero, están saliendo muy bien las cosas y la actitud es increíble, tanto en defensa como ofensivamente. Eso sí, hay que seguir trabajando", indicó Javi Rodríguez.

En cuanto a los fallos contra el Sporting, el técnico admitió que "no se pueden cometer, pero reitero que estamos en la tercera semana de pretemporada y la cabeza va más rápido que las piernas, que están muy cargadas. Ahora hay que recuperar, que hemos hecho un esfuerzo muy grande, y pensar en el viernes".