Javi Rodríguez y Adolfo ya rentabilizan su 'matrimonio'

Una llamada del técnico impidió la marcha del colomense, quien anotó un doblete clave frente a Osasuna Magna

El Barça ganó su primer partido liguero / DANI BARBEITO

David Rubio

David Rubio

Tras el meritorio empate contra Inter (4-4), el Barça logró este miércoles una trabajada victoria por 5-3 frente a Osasuna Magna ante la presencia del presidente Joan Laporta. En un equipo todavía en construcción destacó el trabajo y la puntería de Adolfo con dos goles, un jugador que no se marchó al Benfica gracias a la llamada de Javi Rodríguez. Gran decisión.

Barça - Osasuna Magna (fútbol sala, Primera División RFEF), 10/09/2025

PRIMERA DIVISIÓN RFEF

5
3
Alineaciones
BARÇA, 5
(2+3): Miquel Feixas (p.), Joao Victor (1), Luciano Gauna (1), Touré (1), Pito -cinco inicial-, Dídac (p.s.), Antonio, Adolfo (2), Sergio González, Eric Martel, Erick y Matheus.
CA OSASUNA MAGNA, 3
(2+1): Asier (p.), Korsun (1), Albert Ortas, Pachu, Ion Cerviño (1) -cinco inicial-, Dani Saldise, Cuello, Josu Mendive (1) y Aimar.
GOLES
0-1, Ion Cerviño (1:04); 1-1, Touré (2:20); 2-1, Joao Victor (14:06); 2-2, Korsun (18:20); 3-2, Adolfo (24:09); 4-2, Adolfo (34:08); 4-3, Iosu (38:11); 5-3, 'Lucho' Gauna (38:54).
ÁRBITROS
Sarabia Eguiluz (riojano) y Martínez García (balear). Mostraron tarjeta amarilla a Miquel Feixas (1:03) y Adolfo (25:59), del Barça; y a Dani Saldise (6:07), de Osasuna Magna.
INCIDENCIAS
Partido correspondiente a la segunda jornada de la fase regular de Primera División RFEF masculina de fútbol sala disputado ante 1.046 espectadores en el Palau Blaugrana (Barcelona).

El conjunto azulgrana repitió un error que marcó las dos últimas temporadas: empezar mal los partidos. En el primer minuto, Miquel Feixas entró con fuerza a Korsun y tocó bola. Los árbitros fueron al VAR y se equivocaron, ya que mantuvieron la falta y la amarilla al portero; o pitas falta y roja (que no era) o no pitas nada... porque no hubo nada.

El caso es que Ion Cerviño aprovechó la falta para anotar el 0-1 a los 64 segundos. La reacción la capitalizó el galo Touré con un misil que derivó en el 1-1 tan solo 76 segundos después. Tras los dos goles tan madrugadores, el partido se calmó con un conjunto local que iba a más.

'Lucho' Gauna se estrenó como goleador

'Lucho' Gauna se estrenó como goleador / DANI BARNEITO

Con muy pocos cambios tras perder a Juninho (el Jimbee Cartagena pagó los 20.000 euros de su cláusula por la gravísima lesión de Renato), Xota mantenía el tipo y creaba mucho peligro con toda suerte de paralelas. Rasas o en parábola, el equipo de Miguel Hernández hizo sufrir mucho a los azulgranas.

Asier se hizo grande a disparos de Pito, Touré y Adolfo, aunque en el ecuador de la primera parte Iosu estuvo a punto de marcar en un disparo cruzado. Joao Victor resbaló cuando se disponía a marcar a pase de Adolfo, pero acto seguido el fichaje estrella barcelonista firmó el 2-1 en el 14'.

Los árbitros volvieron a fallar con el VAR al 'tragarse' un agarrón sobre Pito cuando se iba para recibir un pase de gol. Era falta y roja. En acciones así ha recibido más de una el Barça. Los navarros estaban muy vivos y Korsun empató a dos minutos del descanso (con Dídac en la portería), al que se llegó con 2-2 tras varias jugadas de mérito de Gauna.

Dídac acabó con una brecha en la cabeza

Dídac acabó con una brecha en la cabeza / DANI BARBEITO

El Barça regresó a gran nivel y encerró a su rival. Joao Victor y Gauna avisaron antes de que Eric Martel y Adolfo sacasen brillo a la pizarra de Javi Rodríguez para que el colomense marcase el 3-2 en el 24'. Sin embargo, Dídac evitó el empate acto seguido y Dani Saldise disparó al poste en el 27' en un claro cambio de decoración.

Los locales dieron un paso adelante cuando más se las complicaba el partido y un disparo Antonio en semifallo estuvo a punto de acabar en gol. Y ahí una recuperación entre Antonio y Adolfo permitió al colomense firmar el 4-2 tras una pared. ¡Qué gran acierto de Javi Rodríguez con esa llamada que impidió la marcha del '8'!

Miguel Hernández dio la camiseta de portero al exinterista Dani Saldise a 5:50 del final y Josu Mendive aprovechó un desajuste entre Joao Victor y Eric Martel para recortar distancias en el 38' con el 4-3. Y cuando más apretaba el cinturón, Gauna culminó su notable partido con el 5-3 a pase de Pito. Victoria. Muy trabajada, pero victoria.

