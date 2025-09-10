Javi Rodríguez y Adolfo ya rentabilizan su 'matrimonio'

Tras el meritorio empate contra Inter (4-4), el Barça logró este miércoles una trabajada victoria por 5-3 frente a Osasuna Magna ante la presencia del presidente Joan Laporta. En un equipo todavía en construcción destacó el trabajo y la puntería de Adolfo con dos goles, un jugador que no se marchó al Benfica gracias a la llamada de Javi Rodríguez. Gran decisión.

Barça - Osasuna Magna (fútbol sala, Primera División RFEF), 10/09/2025 PRIMERA DIVISIÓN RFEF BAR 5 3 OSA Alineaciones BARÇA, 5 (2+3): Miquel Feixas (p.), Joao Victor (1), Luciano Gauna (1), Touré (1), Pito -cinco inicial-, Dídac (p.s.), Antonio, Adolfo (2), Sergio González, Eric Martel, Erick y Matheus. CA OSASUNA MAGNA, 3 (2+1): Asier (p.), Korsun (1), Albert Ortas, Pachu, Ion Cerviño (1) -cinco inicial-, Dani Saldise, Cuello, Josu Mendive (1) y Aimar.

El conjunto azulgrana repitió un error que marcó las dos últimas temporadas: empezar mal los partidos. En el primer minuto, Miquel Feixas entró con fuerza a Korsun y tocó bola. Los árbitros fueron al VAR y se equivocaron, ya que mantuvieron la falta y la amarilla al portero; o pitas falta y roja (que no era) o no pitas nada... porque no hubo nada.

El caso es que Ion Cerviño aprovechó la falta para anotar el 0-1 a los 64 segundos. La reacción la capitalizó el galo Touré con un misil que derivó en el 1-1 tan solo 76 segundos después. Tras los dos goles tan madrugadores, el partido se calmó con un conjunto local que iba a más.

'Lucho' Gauna se estrenó como goleador / DANI BARNEITO

Con muy pocos cambios tras perder a Juninho (el Jimbee Cartagena pagó los 20.000 euros de su cláusula por la gravísima lesión de Renato), Xota mantenía el tipo y creaba mucho peligro con toda suerte de paralelas. Rasas o en parábola, el equipo de Miguel Hernández hizo sufrir mucho a los azulgranas.

Asier se hizo grande a disparos de Pito, Touré y Adolfo, aunque en el ecuador de la primera parte Iosu estuvo a punto de marcar en un disparo cruzado. Joao Victor resbaló cuando se disponía a marcar a pase de Adolfo, pero acto seguido el fichaje estrella barcelonista firmó el 2-1 en el 14'.

Los árbitros volvieron a fallar con el VAR al 'tragarse' un agarrón sobre Pito cuando se iba para recibir un pase de gol. Era falta y roja. En acciones así ha recibido más de una el Barça. Los navarros estaban muy vivos y Korsun empató a dos minutos del descanso (con Dídac en la portería), al que se llegó con 2-2 tras varias jugadas de mérito de Gauna.

Dídac acabó con una brecha en la cabeza / DANI BARBEITO

El Barça regresó a gran nivel y encerró a su rival. Joao Victor y Gauna avisaron antes de que Eric Martel y Adolfo sacasen brillo a la pizarra de Javi Rodríguez para que el colomense marcase el 3-2 en el 24'. Sin embargo, Dídac evitó el empate acto seguido y Dani Saldise disparó al poste en el 27' en un claro cambio de decoración.

Los locales dieron un paso adelante cuando más se las complicaba el partido y un disparo Antonio en semifallo estuvo a punto de acabar en gol. Y ahí una recuperación entre Antonio y Adolfo permitió al colomense firmar el 4-2 tras una pared. ¡Qué gran acierto de Javi Rodríguez con esa llamada que impidió la marcha del '8'!

Miguel Hernández dio la camiseta de portero al exinterista Dani Saldise a 5:50 del final y Josu Mendive aprovechó un desajuste entre Joao Victor y Eric Martel para recortar distancias en el 38' con el 4-3. Y cuando más apretaba el cinturón, Gauna culminó su notable partido con el 5-3 a pase de Pito. Victoria. Muy trabajada, pero victoria.