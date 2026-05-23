El Jaén Paraíso Interior y los penaltis dejan al Barça otra vez con un palmo de narices

El Barça sigue sin perder desde el 15 de noviembre, pero el Jaén Paraíso Interior lo descabalgó en Cáceres de la Copa del Rey en las semifinales en los penaltis (2-2) apenas dos meses después de perder de la misma forma en la final de la Copa de España (0-0). Por tanto, ya tan solo queda la liga para evitar la segunda temporada en blanco.

Barça - Jaén Paraíso Interior (fútbol sala, Copa del Rey), 23/05/2026 COPA DEL REY DE FÚTBOL SALA BAR 2 2 JAE Alineaciones BARÇA, 2 (1+1): Dídac (p.), Erick, Matheus, Touré (1), Pito -cinco inicial-, Miquel Feixas (p.), Joao Victor (1), Sergio González, 'Lucho' Gauna, Sergio González, Antonio, Catela y Fits. JAÉN PARAÍSO INTERIOR, 2* (1+1): Espindola (p.), Power Raggiati, Míchel (1), Bynho, Alan Brandi -cinco inicial-, Lemine, Dani Zurdo, Mareco, Joao Salla, Esteban, Eloy Rojas, Nando y Rikelme.

El cuadro azulgrana fue mejor en la primera parte, aunque esa superioridad se fue diluyendo con el paso de los minutos y la segunda parte fue 'amarilla'. Los de Dani Rodríguez se agarraron a la pista tras el 1-0 y volvieron a demostrar que no hay equipo que compita mejor. Este domingo se medirán en la final al Jimbee Cartagena, que venció al Viña Albali Valdepeñas.

El partido no pudo empezar mejor para los intereses azulgranas. Touré, el mejor jugador de la primera parte, se marchó por la izquierda y estableció el 1-0 en el 2' con un disparo cruzado. La defensa 'amarilla estaba demasiado hundida y Espindola evitó el segundo con un paradón a disparo de 'Lucho' Gauna.

Espectacular imagen con Sergio González y Espindola / RFEF

El Barça controlaba el partido y pudo marcar otra vez en un dos para uno con Eric Martel y Joao Victor que envió fuera el brasileño en el 8'. Tampoco aprovecharon los catalanes un disparo del recuperado Antonio Pérez en el ecuador del primer acto ni el rechace, que fue a parar a 'Nakata'.

En el 12', Matheus remachó al larguero una 'picadita' de Gauna y a partir de ahí empezó a aparecer el Jaén Paraíso Interior, con una sensacional ocasión para empatar al paso por el 16'. Dídac se empleó a fondo a disparo de Lemine y sacó con maestría la mano izquierda para desviar el remate del exazulgrana Esteban.

El galo Touré, que había provocado las amarillas a Dani Zurdo y a Míchel, también sacó la quinta falta jiennense a 1:16 del final y Dídac volvió a impedir el empate prácticamente sobre la bocina. Los blaugranas habían sido bastante superiores, pero tan solo tenían un gol de ventaja y los de Dani Rodríguez estaban completamente metidos en el partido.

Pito trata de arrebatar la bola a joao Salla / RFEF

La segunda parte empezó de manera diferente, con el Jaén Paraíso Interior contagiándolo todo con su intensidad y un durísimo bloqueo de Joao Salla sobre Erick como muestra. El caso es que Nando aprovechó un rechace para firmar el 1-1 en el 25'. Tremendo el conjunto amarillo, sin duda el mejor a nivel de intensidad.

El Barça reaccionó con una internada de Dídac y un pase a Eric Martel para que Joao Victor firmase el 2-1 en el segundo palo, pero unos segundos después, Míchel vio al meta azulgrana adelantado y se inventó un golazo desde 30 metros, el 2-2. El partido entró en una fase igualada, con temor a equivocarse por los dos equipos y los 'amarillos' más cómodos.

Javi Rodríguez dio la camiseta de portero a Eric Martel a 2:30 del final, pero nada cambió. Penaltis, igual que en la final de la Copa de España en la que ganaron los andaluces. Y volvió a suceder lo mismo, ya que Espindola desvió el lanzamiento de Pito y Míchel, Power, Joao Salla, Eloy Rojas y Lemine batieron a Dídac y a Feixas en sus lanzamientos. Otra vez KO desde seis metros.