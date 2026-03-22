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Jaén Paraíso Interior - Barça: horario y dónde ver la final de la Copa de España de fútbol sala hoy gratis por TV y en directo
A qué hora juega el Barça hoy contra el Jaén Paraíso Interior hoy y en qué canal ver en abierto la final de la Copa de España de fútbol sala
FC Barcelona y Jaén Paraíso Interior se dan cita en el Palacio Municipal de Deportes de Granada hoy domingo 22 de marzo para disputar la final de la Copa de España de fútbol sala. Los dos conjuntos afrontan el partido por el título con la intención de tomar el relevo del Servigroup Peñíscola en el trono de la competición copera.
El Barça selló su billete hacia la gran final después de 'barrer' al Illes Balears Palma Futsal en semifinales. Gracias a una segunda parte magistral y un Luciano Gauna en modo MVP, los azulgranas le endosaron un doloroso 7-1 a su rival para situarse a apenas un partido del codiciado título.
Menos contundente, aunque igual de autoritaria, fue la victoria del Jaén Paraíso Interior ante el Movistar Inter. Los jienenses no dieron opción a su rival, llevándose la eliminatoria por un contundente 3-0.
¿A qué hora es la final de la Copa de España entre Jaén y Barça?
El partido entre Jaén Paraíso Interior y Barça, correspondiente a la final de la Copa de España de Fútbol sala, se disputará hoy domingo 22 de marzo a las 18:00 horas (CET) en el Palacio Municipal de Deportes de Granada.
¿Dónde ver la final de la Copa de España gratis por TV y online?
En España, la final entre Jaén Paraíso Interior y Barça se podrá ver en abierto por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play.
En Catalunya, la retransmisión de la final de la Copa de España de Fútbol Sala correrá al cargo de Esport3.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en la final de la Copa de España de Fútbol Sala entre Jaén Paraíso Interior y Barça a través de nuestra narración en directo, así como la crónica y las mejores declaraciones de los protagonistas.
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