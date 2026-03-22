Jaén Paraíso Interior - Barça, en directo: final de la Copa de España de Fútbol Sala, en vivo hoy

Jaén Paraíso Interior y Barça se enfrentan este domingo 22 de marzo en el Palacio de los Deportes de Granada en la final de la Copa de España de Fútbol Sala 2026.

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DOS GOLEADAS DEL BARÇA PARA LLEGAR A LA FINAL El Barça llega a esta final tras mostrar su mejor versión en sus dos partidos anteriores. Este fin de semana en Granada, el cuadro culé goleó al Valdepeñas (7-1) en cuartos de final de la competición, e hizo lo propio ayer ante el Palma en semifinales (7-1), después de una exhibición en la segunda parte. Antonio y Gauna han brillado especialmente en ambos encuentros.

JAVI RODRÍGUEZ, A POR SU PRIMER TÍTULO COMO TÉCNICO DEL BARÇA La de hoy es una tarde especial para el Barça. Y no solo porque puede alzarse con su octava Copa de España. En caso de ganar hoy, además, el técnico del conjunto catalán, Javi Rodríguez, levantaría su primer título como entrenador en el club, desde su llegada el pasado verano. ¿Lo podrá evitar Jaén Paraíso Interior?