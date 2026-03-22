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Jaén Paraíso Interior - Barça, en directo: final de la Copa de España de Fútbol Sala, en vivo hoy

Sigue en directo la final de la Copa de España de Fútbol Sala entre Jaén Paraíso Interior y Barça

Sergio González, celebrando su gol

Sergio González, celebrando su gol / FC BARCELONA

Xavier Zapater

Jaén Paraíso Interior y Barça se enfrentan este domingo 22 de marzo en el Palacio de los Deportes de Granada en la final de la Copa de España de Fútbol Sala 2026.

Sigue en directo el partido en SPORT.

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