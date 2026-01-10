Jaén Paraíso Interior - Barça, en directo: 17 jornada de la Primera División de fútbol sala

UN BUEN MOMENTO PARA JAÉN PARAÍSO INTERIOR

Sin embargo, no lo tendrá nada fácil el Barça para llevarse los tres puntos del Olivo Arena. Los de Javi Rodríguez se medirán a un Jaén Paraíso Interior que acumula cuatro victorias consecutivas en el campeonato liguero y que se encuentra en la parte alta de la tabla.

Los jiennenses suman 27 puntos y son quintos en la clasificación.