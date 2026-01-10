En directo
FÚTBOL SALA
Jaén Paraíso Interior - Barça, en directo: 17 jornada de la Primera División de fútbol sala
Sigue en directo el duelo entre Jaén Paraíso Interior y Barça de la 17ª jornada de liga que se disputa en el Olivo Arena
Xavier Zapater
El Barça se mide al Jaén Paraíso Interior en el Olivo Arena en el último partido antes del parón de selecciones. Sigue el minuto a minuto del partido en Sport.es.
LOS TITULARES EN EL BARÇA
Y este es el quinteto titular en el Barça. Los cinco futbolistas por los que apuesta Javi Rodríguez:
Feixas, Erick, Gauna, Pol Pacheco, Pito.
EL QUINTETO DE JAÉN PARAÍSO INTERIOR
Estos son los cinco jugadores que partirán de inicio en el conjunto local. Los cinco elegidos por Dani Rodríguez:
Espindola, Raggiati, Ferraz, Míchel y Brandi.
IMÁGENES DEL CALENTAMIENTO
¡Los jugadores de Jaén y Barça están finalizando su calentamiento sobre la pista del Olivo Arena! Menos de 10 minutos nos separan del arranque de uno de los partidazos de esta 17ª jornada de la Primera División de fútbol sala.
EL ÚLTIMO ENFRENTAMIENTO ENTRE AMBOS
El último precedente entre azulgranas y amarillos es muy favorable al Barça. El conjunto culé se impuso por 4-0 al Jaén Paraíso Interior en el partido de la primera vuelta, aunque hoy, jugando de visitante, la historia puede ser muy diferente.
¿Repetirá triunfo el Barça?
EL ÚLTIMO PARTIDO ANTES DEL PARÓN
Recuerden que el partido de esta tarde será el último para ambos equipos antes del parón por selecciones, por la disputa del Europeo y el Sudamericano. La competición de clubes se detendrá alrededor de un mes, donde el Barça perderá hasta nueve jugadores, que se marcharán con sus respectivos países.
UN BUEN MOMENTO PARA JAÉN PARAÍSO INTERIOR
Sin embargo, no lo tendrá nada fácil el Barça para llevarse los tres puntos del Olivo Arena. Los de Javi Rodríguez se medirán a un Jaén Paraíso Interior que acumula cuatro victorias consecutivas en el campeonato liguero y que se encuentra en la parte alta de la tabla.
Los jiennenses suman 27 puntos y son quintos en la clasificación.
EL BARÇA PUEDE RECORTARLE PUNTOS AL LÍDER
El líder de la Primera División de fútbol sala, ElPozo Murcia, no ha podido pasar del empate en su visita, este mediodía, a la pista de Movistar Inter (3-3). Por tanto, en caso de ganar hoy, el Barça se colocaría con 39 puntos, tan solo uno por detrás del liderato.
¡Gran oportunidad para los azulgranas!
¡BIENVENID@S AL DIRECTO!
¡Buenas tardes! En apenas 30 minutos (19:00 horas), el Barça visita el Olivo Arena para enfrentarse al Jaén Paraíso Interior en la 17ª jornada de la Primera División de fútbol sala. Los de Javi Rodríguez buscan seguir con su buena dinámica para acercarse al liderato.
¡Arrancamos!
