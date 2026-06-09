Inter - Barça: Horario y dónde ver los playoffs de la Primera División de Fútbol Sala

Movistar Inter y FC Barcelona se enfrentan este martes 9 de junio en el Estadio Municipal Jorge Garbajosa en el partido de ida de los playoffs de la Primera División de Fútbol Sala 2025-2026. Te contamos a qué hora se juega el Movistar Inter - FC Barcelona y dónde ver el partido en España.

En este sentido, los locales llegaron a esta instancia tras eliminar al Jimbee Cartagena, campeón de las dos últimas ligas, en cuartos de final, logrando imponerse en el primer marcador en calidad de visitante con 5 anotaciones sobre 3; una dinámica que repetirían de local al vencerlos 3 a 2.

"Estoy muy contento por el pase a semifinales, hemos cumplido uno de los objetivos de la temporada, los jugadores se han dejado el alma. Con la baja de Chaguinha todo el equipo llevó sus prestaciones al máximo. Tuvimos fe con el 1-2 y generamos mucho, ahora a descansar, esto ya es pasado y a por lo siguiente", declaraba Alberto Riquer tras la vuelta contra el Cartagena, pero se topó con un conjunto culé que arruinaría su primera participación en la llave.

Mientras que los blaugranas accedieron a semifinales luego de lograr un pleno contra el Valdepeñas, ante quienes se impusieron 4 a 1 en el primer encuentro y 6-4 en el segundo en aras de lograr un avance de fase limpio y sin complicaciones, disputar el primer duelo de semifinales en el Palau Blaugrana fue vital para dar el paso al frente en la eliminatoria, y así lo reconoce el propio Javi Rodríguez.

"Es muy importante conseguir esta primera victoria, porque puede decidir mucho la eliminatoria. El Palau debe ser una olla a presión y una fortaleza", comentaba el entrenador del Barça, quienes ahora están a una victoria de volver a la Champions y, por lo tanto, encuentran un embrión anímico de estimable magnitud para cerrar la contienda lo más pronto posible.

HORARIO DEL MOVISTAR INTER - BARCELONA DE LA PRIMERA DIVISIÓN DE FÚTBOL SALA

El partido entre Movistar Inter y FC Barcelona, correspondiente al partido de ida de los playoffs de la Primera División de Fútbol Sala, se disputa este martes 9 de junio a las 21:00 horas (CET) de España.

DÓNDE VER EL MOVISTAR INTER - BARCELONA DE LA PRIMERA DIVISIÓN DE FÚTBOL SALA

En España, el partido de la Primera División de Fútbol Sala entre Movistar Inter y FC Barcelona se podrá ver a través de Esport3 y Teledeporte.

Noticias relacionadas

También puedes seguir el desempeño del Barça en la Primera División de Fútbol Sala a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.