Industrias - Barça, el derbi catalán de las dinámicas

El Barça afronta este sábado (17.45 horas) un exigente derbi catalán en la pista de Industrias Santa Coloma al que ambos equipos llegan en una buena dinámica de juego y de resultados. Los locales han pasado de flirtear con la zona de descenso a aspirar incluso a los play-off, mientras que los blaugranas vieron frenada su gran racha en la final de la Copa de España ante una 'roca' llamada Jaén Paraíso Interior (0-0 y victoria 'amarilla' en los penaltis).

51 años después de fundar en 1975 el club como un equipo de la fábrica en la que trabajaba, el histórico presidente Vicenç Garcia podría vivir el último derbi antes de dejar las riendas al Grupo Everest, con Julio Gómez como cabeza visible. Desde su derrota en el Palau en la primera vuelta en un partidazo de Pito (5-1), los de Xavi Closas suman 19 de los últimos 24 puntos en liza y llegan en el mejor momento de la temporada.

Como cada temporada, el extécnico del Barça B ha necesitado meses para ensamblar un proyecto muy novedoso, un mal endémico de Industrias y de muchos otros clubs en los últimos tiempos. El equipo tardó en asumir la marcha de Borja Puerta (a Valdepeñas) y la retirada de Àlex Verdejo, aunque el curso que viene pasará algo parecido. El propio Xavi Closas anunció recientemente que no seguirá y la estrella brasileña Leandrinho jugará en ElPozo Murcia.

Leandrinho es una amenaza continua en ataque / INDUSTRIAS SANTA COLOMA

Leandro Ferreira Azevedo, de 24 años y ex del UMA Antequera, está completando una sensacional campaña y comparte el 'Pichichi' con Javi Mínguez (Inter). Otro de los referentes del cuadro colomense es el exazulgrana Marc Tolrà, autor de 10 tantos pese a ser cierre. La factoría exbarcelonista la completan Aniol, Bernat Povill (11 goles), el japonés Kokoro, Puigvert y un Uri Santos que podría ser baja. Faltará Nil Closas, hijo del técnico, quien se retiró a finales del pasado año.

Mientras, el Barça confía en el que la decepción del pasado domingo en la final copera no empañe la buena dinámica ni los excelentes partidos en cuartos de final y en semifinales (7-1 a Valdepeñas y a Palma). Javi Rodríguez no podrá contar con Adolfo, quien está a la espera de conocer el alcance final de su lesión en un hombro, aunque parece que estará varias semanas fuera.

"Es cierto que los jugadores están cargados tras jugar tres partidos muy intensos y con mala gestión a la hora de descansar, porque se terminaron los partidos muy tarde. Sin embargo, qué mejor que volver con un derbi para que la gente esté motivada. El equipo está bien, con ganas de seguir escalando, de seguir a la estela de ElPozo", comentó Javi Rodríguez en la previa.

Pito marcó dos goles en el derbi del Palau / DANI BARBEITO

"Un derbi no se mide por la clasificación, se mide por sentimientos, por querer ganar al eterno rival y ahí vamos los dos equipos igual. Me espero un partido difícil, duro y muy exigente, en el que ellos es el partido de su vida. El pabellón estará a reventar y creo que va a ser bonito. Hay que ir a ganar a Santa Coloma y, si lo conseguimos, habrá que pensar en Palma. Son partidos exigentes y vamos a tener que darlo todo si queremos conseguir todos los puntos", añadió el míster blaugrana.

Tiene razón el 'Mito', ya que el calendario se condensa. Tras cruzar el Besòs este sábado, el conjunto barcelonista disputará el martes el partido aplazado en la pista de un Illes Balears Palma Futsal que tendrá sed de venganza tra el 'siete' de la Copa de España. Será a las 19.30 horas. Por fin, el equipo regresará al Palau el sábado que viene frente al Noia Portus Apostoli.