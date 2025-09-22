El homenaje de la selección al 'centenario' Adolfo

Hace casi 11 años, un joven colomense de tan solo 21 años que ya llevaba varias temporadas brillando en Industrias Santa Coloma 'tutelado' por el gran goleador Dani Salgado debutó como internacional absoluto con la selección española.

José Venancio López quedó prendado por los 23 goles y por el derroche físico que ofreció Adolfo Fernández con Industrias en la temporada anterior y lo convocó para un torneo en Macedonia que le permitió cumplir uno de sus sueños.

El 27 de octubre de 2014, el ahora azulgrana Adolfo debutó en las semifinales contra Turquía que se saldó con una clara victoria por 11-1 en un equipo plagado de exazulgranas con Sergio Lozano, Paco Sedano, Carlos Ortiz y Fernandao.

Adolfo, el pasado domingo contra Armenia / SEFUTBOL

El colomense se 'estrenó' ese mismo día (hizo el 8-1) y desde entonces ha sido un fundamental para el propio José Venancio, para Fede Vidal (para su sustituto temporal Albert Canillas) y ahora para el extécnico blaugrana Jesús Velasco.

Con dos títulos de Champions, cuatro Ligas, cuatro Copas de España, cuatro Copas del Rey, tres Supercopas y elegido mejor jugador por la LNFS en la temporada 2019/20, al catalán tan solo le falta una medalla con España.

Tras muchas probaturas a su llegada al banquillo en 2024, Velasco está confiando en Adolfo, quien debería será fijo para el Europeo de 2026 tras un año largo muy duro por las lesiones. Allí tendrá la oportunidad de saldar su cuenta pendiente.

"Ni en mis mejores sueños de niño imaginaba llegar a 100 partidos. Vestir esta camiseta es un privilegio, es lo máximo. Gracias a Venancio, a Fede y a Velasco por darme la oportunidad. Además, el grupo me transmite muy buena sintonía, es el principio de algo grande", comentó con la vista puesta ya en la Eurocopa.

El toledano citó a Adolfo para el doble amistoso de la semana pasada frente a Armenia y el domingo cumplió su partido número 100 como internacional absoluto. Fue un día especial tras abrir el marcador en el primer amistoso (6-2).

España repitió el domingo (8-1) y Adolfo lució el brazalete de capitán en su 'centenario'. Marcó el 4-0 a la contra y recibió el cariño de todo el equipo y una camiseta con '100'. Y ojo, que aquí no se acaba la historia. Ni mucho menos.