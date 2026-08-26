FÚTBOL SALA
Higor y Mouhoudine, a ganarlo todo con el Barça
El pívot brasileño y el cierre francés serán blaugranas hasta junio de 2028 y darán un plus al campeón liguero
El Barça de fútbol ha presentado el mediodía de este martes a sus dos fichajes con el objetivo de elevar el nivel mostrado en un curso pasado que acabó a lo grande con la clasificación para la Champions y con la conquista de la octava liga de la sección.
El cierre francés Souheil Mouhoudine (31 años) y el pívot brasileño Higor Ribeiro de Souza (28) firmaron sus contratos para las dos próximas temporadas y comparecieron en la sala de prensa acompañados por Aureli Mas, el directivo encargado de la sección. En las sillas, el director deportivo Jordi Torras y Xavi O'Callaghan, director de las secciones profesionales del club.
"Estamos aquí para presentar las dos nuevas incorporaciones. Mouhoudine se proclamó campeón de Liga con el Étoile, fue el MVP de su liga, es el capitán de Francia y fue el mejor jugador de la Eurocopa junto a Antonio. Su perfil es el de cierre goleador y ganó la Liga y la Supercopa en su etapa en Cartagena", comentó Aureli Mas sobre el galo.
"Higor es de São Paulo y viene del Benfica, donde ganó el 'triplete': Liga, Copa y Copa de la Liga. Es un pívot goleador al que ha seguido mucho Jordi Torras. Con estos jugadores formamos plantilla muy potente, con mucho talento y espero que con su compromiso y con su experiencia, el equipo mejore y los partidos en el Palau sean más atractivos", añadió el directivo.
Mouhoudine, un 'muro'
Mouhoudine es uno de los mejores cierres del mundo y su perfil debe ser clave para el Barça de Javi Rodríguez. "Para mí, el venir aquí es una gran oportunidad. Soy un jugador que puede ayudar al equipo, hago un poco de todo y creo que puedo dar confianza a todos mis compañeros. Espero ayudar para que el equipo gane títulos", explicó en un notable castellano.
"Estamos en el Barça y aquí siempre hay mucha obligación de ganar. Yo he venido aquí para ganar muchas cosas. La Liga y la Champions son competiciones muy duras, pero este equipo con trabajo lo puyede ganar todo", prosiguió Mouhoudine.
El cierre se refirió a su compatriota Touré, una de las sensaciones de los play-off del curso pasado. "Puedo ayudarlo a ganar mucho en cuanto a su cabeza. Lo tiene todo para ser un gran jugador. Yo quiero ayudarlos a todos, pero a él quizá más", concluyó con una sonrisa el nuevo 'seguro de vida' azulgrana.
Hígor, otro crack para la 'saga brasileña'
El paulista Higor Ribeiro de Souza ansía unirse a la lista de pívots brasileños que han hecho historia en el Barça, desde Fernandão y Wilde hasta Ferrao y ahora Pito. "Es un sueño llegar al Barça, vestir esta camiseta y más con todos estos jugadores de mi país que han hecho tanto aquí. Yo también quiero escribir mi nombre en la historia del club", dijo el exbenfiquista.
"Con respecto a mi etapa en Palma, he mejorado en la cabeza. Ahora soy más maduro. Mi principal carecterística es la entrega. Doy mucha mucha fuerza en la primera línea, también ayudo en el juego y con los goles, que es algo muy importante para el equipo", señaló el goleador brasileño.
"El míster me pide que sea listo. En Portugal el juego es más físico y aquí se corre más con el balón. También me pide tranquilidad. Si me han fichado, es para ganar títulos. Vengo de ganar y aquí también lo quiero ganar todo", zanjó un feliz Higor.
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