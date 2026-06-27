Felices y con la ansiada liga recién conquistada, el Barça volverá al trabajo el 3 de agosto en un curso en la que añadirá los retos de la Champions y la Supercopa de España junto a ElPozo, Jaén Paraíso Interior y Palma Futsal.

El director deportivo Jordi Torras trabaja para fichar a dos jugadores sin pagar traspaso, tras la marcha de dos jugadores emblemáticos como Sergio Lozano y Dyego el pasado verano y el rejuvenecimiento del equipo. El trabajo del excierre es excelente, con más protagonismo catalán que nunca y un coste de plantilla sensiblemente menor.

Homenajeado en el Palau tras el segundo partido de la final contra ElPozo, el internacional portugués Erick Mendonça regresará al Sporting después de tres temporadas en el Barça en las que ha dejado un gran recuerdo.

Erick Mendonça, felicidad total tras ganar la liga / INSTAGRAM

El mexicano de nacimiento se va por la puerta grande tras su colosal actuación en la final, pese a sus problemas de rodilla y a su rendimiento en ocasiones irregular. Un ejemplo de profesionalidad y un gran compañero.

También se irá el brasileño Fits, quien ha visto la luz en la recta final del curso tras un curso marcado por las secuelas de sus problemas de rodilla. Además, Pol Pacheco podría salir, pese a que también tiene un año de contrato. No ha tenido suerte con los problemas físicos.

Higor... ¿y Mouhoudine?

El único fichaje cerrado hasta la fecha es Higor de Souza, un pívot brasileño que causó sensación en Palma de enero de 2020 al verano de 2022 y que llega a coste cero del Benfica (59 goles en las últimas tres temporadas en la Liga Placard lusa).

Javi Rodríguez quiere reforzar el cierre tras la marcha de Erick y el Barça estaría muy cerca de hacerse con el internacional galo Suheil Mouhoudine (ex de Cartagena), quien acaba de ganar su liga con el Etoile Lavalloise.

El club no logró atar al gallego Novoa ni al brasileño Cléber (prefirió el Benfica), mientras que no se descarta que el argentino Lucas Granda salga cedido. Y gusta el ala ruso Artiom Niyazov (ex de ElPozo y ahora en el Partido Comunista, KPRF), quizá para 2027.