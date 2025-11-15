La gran revelación de la liga, al acecho en el Palau

Con amplia experiencia en las dos primeras categorías españolas y en la Serie A italiana, Juanlu Alonso es uno de los mejores y más respetados técnicos de la actualidad en el fútbol sala nacional. En su sexta temporada al frente del Quesos Hidalgo Manzanares tiene al equipo cuarto con 15 puntos.

Por tanto, el Barça tendrá que hilar muy fino y estar muy concentrado en el Palau a partir de las 20.00 horas (Esport3) ante los manzanarenos, un conjunto que no conoce la derrota como visitante después de cinco partidos (4-4 en Santa Coloma, 3-4 en Tudela, 1-6 en Jaén, 5-6 en Peñíscola y 3-3 en la pista de Movistar Inter).

Javi Rodríguez recuperó el jueves a los internacionales españoles Antonio, Adolfo y Pol Pacheco tras la victoria de la 'Roja' que dirige Jesús Velasco en Italia (3-4) con un tanto del cierre jiennense. También estuvieron con sus selecciones Erick (Portugal) y Mamadou Touré (Francia).

Por tanto, las únicas ausencias serán los lesionados Sergio González (hasta mediados de diciembre) y Catela, a quien se espera para después del Europeo. Los blaugranas son segundos con 20 puntos, los mismos que el Jimbee Cartagena y a cuatro de ElPozo Murcia de Josan González, flamante líder gracias a su espectacular racha de ocho victorias seguidas.

En el Manzanares destacan el brasileño Humberto (ocho goles en su segunda etapa en el club) y Javi Alonso (ex del Barça B) con siete. Además, cuenta con el marroquí Khalid, exazulgrana al igual que los internacionales Juan Emilio y Raúl Gómez (ambos del filial). Antonio Navarro y el eléctrico Daniel también están contando para Velasco, mientras que el barcelonista Fits debutó en la liga con el cuadro ciudadrealeño, siendo clave para su salvación en 2022.

Habla el míster

Javi Rodríguez recordó ha sido una semana "diferente, porque me quedé con seis jugadores. Para un entrenador no hay nada más bonito a que se vayan con sus selecciones y vengan contentos. Los equipos de Juanlu siempre te ponen las cosas muy complicadas y tenemos que ser el equipo que estamos siendo, serios y fuertes en los dos lados de la pista para conseguir los tres puntos".

Javi Rodríguez tiene las ideas muy claras / VALENTÍ ENRICH

"Como dije en mi presentación, el principal objetivo de la temporada es recuperar ese respeto hacia el Barça que se había perdido un poquito y creo que lo estamos haciendo bien. Queda mucho por delante, hemos jugado solo nueve jornadas y las sensaciones son muy positivas. Todo pasa porque el Palau siga siendo un fortín", indicó con un guiño para que responda la afición.

"Aquí lo más importante es que todos sepamos el valor que tiene cada minuto en la pista y que son 40 minutos al máximo, porque los rivales van a dar siempre ese nivel alto. Estoy contento a ráfagas con el partido de Córdoba (2-2), pero cuando ves que el equipo tira de todo en la segunda parte para ganar y no sale, no se le puede decir nada", añadió el catalán.