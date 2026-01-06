La gran estrella de la Liga reta al Barça en el Palau

El Barça abre este miércoles en el Palau la segunda vuelta liguera a las 18:00 horas (Esport3 y Teledeporte) frente a un Movistar Inter que ya no es el equipo estelar que conquistaba títulos domésticos (12 con cinco Ligas seguidas) y Champions (dos) a las órdenes del extécnico azulgrana Jesús Velasco.

Sin embargo, el cuadro madrileño se presenta con la gran figura de la primera vuelta liguera en un caso realmente curioso. En el verano de 2024, el brasileño Lucao y el cierre cordobés Bebe dejaban el campeón liguero Jimbee Cartagena para recalar en el club que fundó el mítico periodista José María García.

Ninguno de los dos hizo carrera en Torrejón, ya que el paulista recaló en Palma el pasado verano tras no cumplir las expectativas y el andaluz regresó a ElPozo nueve años después. Aquel doble fichaje de Inter fue realmente triple, ya que junto a ellos llegó un tercer pasajero 'melonero', el ala Javi Mínguez (ahora 29 años).

Formado en los madrileños Villa de Meco y UD Las Rozas, el madrileño había marcado 17 goles en su último curso en Ribera Navarra (2020-21) e hizo 12 en la pasada en Inter, mejorando sus cifras de Cartagena (9, 4 y 11). La marcha del eslovaco Drahovsky al Catania el pasado verano ha multiplicado su importancia en el equipo de Alberto Riquer.

Tanto, que Javi Mínguez es el gran protagonista de las primeras 15 jornadas con 14 tantos para liderar la tabla de realizadores con uno más que el sorprendente Schlemper (O Parrulo Ferrol). Con 11 están el exbético Ismael (Noia Portus Apostoli) y el brasileño Leandrinho (Industrias Santa Coloma), mientras que el mejor azulgrana es Pito con 11.

El ala está entre los 30 preseleccionados por Jesús Velasco para el Europeo, aunque Inter es más que Javi Mínguez con una racha de diez jornadas sin perder (seis victorias y cuatro empates), aunque viene de caer en semifinales en la Supercopa. Sus otros referentes los veteranos Jesús Herrero y Cecilio, el cierre Raya y el eléctrico Paniagua.

Una vez recuperado Sergio González, la única baja azulgrana es el gaditano Catela. El 'mago' sigue participando en los entrenamientos desde la semana de Navidad y su regreso está previsto para el regreso de la competición tras la Eurocopa, el 13 de febrero en el Palau contra el Family Cash Alzira.

"El partido contra Inter será difícil. Siempre son partidos atractivos e igualados. Tenemos retos importantes para 2026 y queremos ir a por todos", comentó en la previa un Javi Rodríguez que sigue estando muy satisfecho con el trabajo de sus jugadores. Ahora toca ganar dos partidos y rezar para que no haya bajas en el Europeo.