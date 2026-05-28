La frase de Sergio Lozano: "El Barça es mi hogar"

Sergio Lozano es el mejor jugador de la historia, el más laureado y el que mayor impronta ha dejado en una sección que es grande desde que Marc Carmona redobló esfuerzos para encumbrarla a la elite. El máximo goleador de la historia del Barça con 334 goles en unos 525 partidos (más que nadie) colgó las zapatillas a finales de la pasada temporada por culpa de las lesiones y este viernes el club le retirará el '9' que vistió durante casi una década y media. Será a la conclusión del primer partido de cuartos (viernes a las 21.00 horas ante el Viña Albali Valdepeñas).

El madrileño ha realizado esta temporada una notable tarea como segundo entrenador del Barça B, donde ha formado dúo con otro histórico de la época dorada de la sección como Fernandao. De esta forma, se convertirá en el segundo blaugrana con la camiseta colgando de las paredes del Palau junto a su amigo Paco Sedano, quien estará este viernes en el Palau.

A pocas horas de vivir un momento muy emocionante, Sergio Lozano visitó la redacción de SPORT e hizo un repaso a su trayectoria en el Barça, a su momento vital y a sus planes de futuro, con una novedad que avanzó y que será concretada en unas semanas. El exala no seguirá en el filial, pero sí en el seno del club. Atrás queda un palmarés histórico: cuatro Champions, seis Ligas, seis Copas de España, siete Copas del Rey y cuatro Supercopas.

¿Cómo está viviendo esta semana?

Con nervios, porque tenía ganas de que llegase este momento. Ha pasado casi un año desde que Jan (Laporta) me lo comunicó y estoy superagradecido a la Junta Directiva, que ha hecho posible que mi camiseta cuelgue del Palau. Hasta esta semana lo he llevado bien, pero ahora que vas viendo todos los preparativos, pues estoy un poco más nervioso.

Es una manera de seguir vivo en el pasado

Remóntese 15 o 16 años atrás. ¿Qué pensó en su primer día en el Barça cuando vio todas esas camisetas colgando de las paredes del Palau?

Voy a ser sincero. A algunos los conocía. A Masip, a O'Callaghan, sobre todo las de balonmano. Sin embargo, a otros no los conocía y preguntaba, 'oye, ¿quién fue ése?' En algunos casos yo no había nacido cuando triunfaron, pero tenía curiosidad por saber quiénes eran todos. Ahora estará mi camiseta ahí arriba y seguramente en un futuro habrá gente que no sabrá quién soy, pero seguramente le dará curiosidad. Es una manera de seguir vivo en el pasado.

Sergio Lozano, con la camiseta que colgará el viernes del Palau / VALENTÍ ENRICH

¿La gente le preguntaba por la camiseta?

Sí, sobre todo en la última época me lo dijo mucha gente. Y yo les contestaba que no sabía, que no era una decisión mía.

¿Le quedó alguna espina clavada en el fútbol sala? Quizá un Mundial...

Yo he tenido una espinita en general con la selección. No sólo por no ganar el Mundial, que estuve cerca. Es que tuve muy mala suerte, con lesiones en campeonatos importantes. Tengo la sensación de que si hubiese estado a mi mejor nivel o no hubiese estado lesionado, seguramente habría conseguido algún trofeo más.

Podría haber ganado mucho más en otros equipos, pero aposté por la estabilidad y el club apostó por mí

Esta temporada ha sido el segundo entrenador del filial, que ha hecho una gran temporada con Fernandao como primer entrenador. ¿Qué le ha aportado?

Ha sido un año muy bueno y hemos hecho un buen tándem con Fer. Nos hemos llevado muy bien y hemos conseguido transmitir a los chicos nuestro mensaje y nuestra idea de juego. Sobre todo él, que es el primer entrenador. Ha sido una temporada muy plácida, porque conseguimos el objetivo (la salvación) muy pronto y ha ido todo rodado. También ha sido muy bueno a nivel personal, porque me ha ayudado al post-jugador. Cuando te retiras, a nivel de emociones es muy complicado.

¿Cómo es acostumbrarse salarialmente y a nivel de atención mediática a la normalidad después de 15 años en la élite?

A nivel mediático ha sido muy fácil, porque he tenido cuatro lesiones de rodilla que me mantuvieron mucho tiempo fuera del foco. Y a nivel salarial, soy muy humilde y siempre me he adaptado a las circunstancias. Para mí la prioridad no ha sido nunca el dinero. Podría haber ganado mucho más en otros equipos, pero aposté por la estabilidad y el club apostó por mí. Desde hace muchos años siempre tuve inquietudes sobre cómo sería el 'post' y me he adaptado bien.

Sergio Lozano, en la redacción de SPORT / VALENTÍ ENRICH

No seguirá en el filial y en breve se anunciará su nuevo cargo, pero... seguirá en el club, ¿verdad?

Sí, eso seguro. Mi idea es estar muchísimos años en el Barça, intentar aportar mi visión, mi manera de entender este deporte, de transmitir mi pasión y de estar con los chicos. Sobre todo, hacerles crecer, hacerles mejorar y que en un futuro lleguen al primer equipo.

El Barça siempre fue muy especial para usted a nivel emocional por su padre, que era un gran culé. ¿Qué supone este club para usted?

El Barça es mi hogar. Me han tratado excepcionalmente bien desde que vine y no sólo el club, sino la ciudad de Barcelona. Quería quedarme aquí, era un objetivo. Es verdad que estoy lejos de mi madre, de mis hermanos y de mi familia, pero los voy viendo de vez en cuando. Yo siento Barcelona como mi casa. Estoy muy feliz aquí y creo que puedo seguir aportando cosas al club y a la sección. Mientras que me vea así y me siga sintiendo útil, me gustaría seguir aquí.

¿Qué espera el viernes?

Lo primero, que el equipo gane, aunque sea sufriendo. Los partidos de play-off son difíciles y el primero, más. Quiero que ganen la Liga. Les está faltando esa confianza en los momentos clave de los penaltis, pero la temporada está siendo buena. Ojalá ganemos el viernes y, con el punto en el bolsillo, me gustaría que todos disfrutemos de este homenaje. La primera plantilla, toda la gente que venga, mi familia y yo. Quiero despedirme de la mejor manera de mi gente, que es la gente del Palau.

Ganar la Liga sería importante a nivel mental para que el Barça dé ese pasito para construir un proyecto ganador

¿Por qué el Barça ha perdido dos veces por penaltis contra Jaén? Para mí es un poco una lotería, pero para usted no...

Lotería no es. Tienes que tener buenos lanzadores y buenos porteros, como es el caso de los dos equipos, pero seguramente hay una diferencia a nivel psicológico. El Barça tiene la presión de tener que ganar, porque la temporada pasada no fue nada buena. Ahora la dinámica era buena, pero pierdes la final de la Copa de España en penaltis y vuelves a jugártela contra el Jaén en las 'semis' de la Copa del Rey. Ahí no es lo mismo el tener la tranquilidad de haber ganado ya un título que cuando tienes que dar ese primer paso. A ver, algo de lotería sí puede haber, pero es algo que se entrena y es muy importante la mentalidad.

¿Este Barça necesita ya ganar un título? Es decir, la Liga...

Si te lo tomas como una necesidad, es más complicado. En el deporte no hay obligaciones ni necesidades. Al final sólo gana uno y no todos los demás tienen que ser perdedores. Lo importante es cómo haces ese proceso y cómo llegas. Las sensaciones son muy distintas a las de la temporada pasada. El equipo ha ganado la liga regular con un juego vistoso y ha tenido la mala suerte de perder dos veces en los penaltis, pero está en una buena posición para poder ganar la Liga y eso a nivel mental les debe hacer dar ese pasito para las próximas temporadas, para construir el proyecto ganador que todos queremos.

Sergio Lozano, durante la entrevista con SPORT / VALENTÍ ENRICH

Pero la Champions sí es una obligación...

Sí, el Barça tiene que llegar a la final, meterse en Champions y, una vez en la final y ya sin esa presión, el objetivo sería ganarla. Creo que hay plantilla suficiente, están capacitados y tienen un buen entrenador que ha hecho las cosas muy bien y los podrá guiar para ser campeones.

Volvamos atrás por última vez. ¿Qué supuso para usted la figura de Marc Carmona?

Fiché muy tarde en 2010 y la primera temporada me fui cedido a Segovia. Al principio me costó entrar en el equipo. Es que era un equipazo, con los mejores del mundo en todas las posiciones. Llegué con mucha ambición y con ganas de demostrar que podía jugar, pero era un niño. Las lesiones de compañeros me permitieron jugar más. Como dice Fernandao, la infelicidad de uno es la felicidad de otro. Me ha pasado en contra y también a favor, como entonces. Ahí demostré a Marc Carmona que podía jugar y él me dio toda la confianza del mundo para convertirme en el jugador que acabé siendo.

Sería imposible devolver todo el cariño que me han dado a lo largo de todos estos años en los momentos buenos y, sobre todo, en los malos

El día que se retiró la camiseta de Paco Sedano usted se emocionó. ¿Pensó que le gustaría tener la suya ahí arriba también?

Para mí nunca ha sido un objetivo tener mi camiseta colgada en el Palau. Siempre he intentado disfrutar al máximo y dar mi mejor versión. Mi carrera ha sido una montaña rusa de emociones y de situaciones. Y no lo pensé. Al final ha sido con el tiempo y con lo que hemos ido consiguiendo a nivel colectivo y a nivel individual.

¿Paco Sedano estará este viernes en el Palau?

Sí, ya me ha confirmado que vendrá y para mí será un orgullo.

¿Qué espera del Palau?

Será un placer y un sueño volver a salir por ese pasillo, mirar a la grada y sentir el calor y el afecto de la gente. Sería imposible devolver todo el cariño que me han dado durante todos estos años en los momentos buenos y, sobre todo, en los malos. Espero que sea una fiesta. Ojalá esté lleno, sobre todo por el equipo, porque lo llevarán en volandas. El Palau lleno es el sexto jugador y meterá el primer gol. Sería la mejor manera de dar las gracias a todos los culés que me han apoyado tanto.