El Fonollosa, un modesto club de un pueblo de 400 habitantes que jugará frente a Boca Juniors y River Plate

De un pequeño pueblo con un núcleo de 400 habitantes a Buenos Aires. De Primera Catalana a competir contra Boca Juniors y River Plate. Esta es la historia del Club Esportiu Futbol Sala Fonollosa, un humilde equipo de la comarca del Bages con 152 socios que los próximos 25 y 29 de julio se convertirá en el primer equipo de toda España en viajar al país de Maradona y el Tango para jugar dos amistosos ante dos de las entidades más importantes en la historia del deporte.

La expedición de 18 fonollosencs cruzará el Atlántico el próximo 23 de julio en una iniciativa que el presidente de la entidad, Oriol Duocastella, describe a SPORT como "algo único que trasciende al propio fútbol sala" y se afronta con "mucha ilusión y ganas de hacer historia por el pueblo y por el club".

Un reto imposible, nacido de la pasión de un pueblo

En la Reina de la Plata al pequeño club catalán le esperan dos partidos únicos. El primero, el 25 de julio, frente al ocho veces campeón de Primera División, Boca Juniors, en el Pabellón Benito Quinquela Marín. El segundo, cuatro días más tarde, frente al otro grande de la ciudad, River Plate, que ascendió a la máxima categoría en 2024. En un primer vistazo, cuesta creer que un club que disputa sus partidos en una modesta, a la par que acogedora, pista municipal sin paredes pueda visitar los mejores pabellones de la otra punta del mundo y el secreto, como explica su presidente, está "en el trabajo a través de redes sociales. Tiramos mucho de Instagram, Gmail y WhatsApp para buscar clubes de referencia. Hemos contactado con muchos y al final encontramos respuesta positiva".

No obstante, dado a su más que limitado poder adquisitivo, son los propios jugadores y cuerpo técnico los que tienen que financiarse el viaje. Así lo explica Josep Palà, jugador que compagina la práctica deportiva con sus estudios de ingeniería: "Al ser un club tan pequeño y con pocos recursos tenemos que financiarlo de nuestro bolsillo. Lo hacemos con tanta ilusión que nos da igual, el fútbol queda un poco en segundo plano. Para nosotros es un regalo vivir una experiencia así".

El pueblo, devoto a su club

A pesar de estar separados por más de 10.000 kilómetros de su tierra, el Fonollosa no estará solo en Argentina. Y es que el Ayuntamiento habilitará una pantalla gigante para que el resto del pueblo pueda seguir los dos partidos como si fueran futbolistas de máximo nivel. 'La Fàbrica', una antigua manufactura textil de 5.000 metros cuadrados dedicada a confeccionar blindajes de la ONU que ahora se ha convertido en un espació cultural, será el lugar elegido para colocar las pantallas y aglutinar a una población que vivirá una jornada irrepetible.

Los jugadores celebran la Liga junto a sus socios en la Plaça 1 d'Octubre / @c.e.f.s_fonollosa

Poder ver a los suyos no solo es especial para los habitantes que se quedan en el Bages, también para los que se van: protagonistas por unos días del sueño de todo aquel que algún día le dio patadas a un balón. Guillem Barcons, jugador y técnico de deportes de la Mancomunitat de l'Alta Segarra, destacó que "personalmente me provoca mucha alegría que mi abuela, mi tía, mis padres y mis amigos nos puedan ver. Es increíble que podamos salir en una pantalla y nuestra gente nos pueda seguir desde la otra punta del mundo. Cuando pase el tiempo vamos a darnos cuenta de que es algo increíble".

Un equipo único con iniciativas irrepetibles

Por mucho que pueda parecer inverosímil, el viaje a Argentina no es la primera gran aventura del Fonollosa, que lleva organizando partidos de renombre desde 2022. El primer gran rival fue el Barça B, conjunto que, tras ganar el Mundial sub-21, subió por una carretera escarpada a jugar hasta la ladera de la Serra de Castelltallat y dio el pistoletazo de salida a un proyecto que les ha llevado a enfrentarse al Industrias Santa Coloma, al Inter Movistar en Madrid y al Liverpool en Inglaterra, su primer desplazamiento en avión.

Los jugadores del Fonollosa le hacen el pasillo al Barça / @c.e.f.s_fonollosa

“El primer partido fue contra el Futbol Club Barcelona para conmemorar la centenaria llegada del fútbol al municipio. Se buscó hacer algo que fuera único para honrar a toda esa gente que logró impulsar el fútbol en Fonollosa. Hacemos cosas que ningún club amateur, semiprofesional o profesional consigue: Irse al extranjero. Ahora volvemos a irnos para seguir haciendo historia y dejar una huella en el futuro del deporte del municipio”, apuntó el presidente de la entidad.

Pocos podían imaginarse, cuando reflotaron la entidad en 2016, que ganarían las primeras dos Ligas de su historia y vivirían una experiencia tan próxima a la de ser jugador profesional. Ese es el caso de Guillem Barcons, quien destacaba que jugar ante rivales como Boca, Liverpool o Barça “era una cosa impensable. Nadie nos lo iba a decir, cuando empezamos este proyecto, que podríamos jugar este tipo de partidos y viajar con el equipo”.

Sin intención de frenar en el futuro

Argentina es la próxima parada, pero no la última. El Fonollosa no quiere detenerse y seguirá recorriendo el mundo en 2026. Su próxima parada volverá a dar de que hablar. Se irán a la capital de Italia, Roma, donde les espera una de las entidades más icónicas del Calcio y el Fútbol Sala: La AS Roma bi campeona de la Champions en 1990 y 1996.

De este modo, como explica Oriol, el club quiere “seguir haciendo historia” y desarrollando su faceta más social en el municipio: “Vamos más allá del deporte y nos implicamos en temas sociales y culturales del pueblo. Más allá de ofrecer actividad deportiva todos los días de semana, también hemos conseguido atraer a muchos jóvenes que han visto en el club una forma de vincularse al pueblo. Es muy bonito porque hay mucha gente que se siente suya esta actividad y al estar liderada por los jóvenes del territorio, hemos tenido mucho apoyo”, sentenció el presidente que ya se prepara para embarcarse en el viaje y reto más grande en la historia del modesto club de Catalunya.