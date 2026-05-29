Fits resurge con dos golazos y el Barça pone el 1-0 en la noche de Sergio Lozano

El Barça se mostró superior este viernes al Viña Albali Valdepeñas (4-1) en el primer partido de cuartos de final con el pívot Fits como gran figura en el mejor prolegómeno a la fiesta de la retirada del mítico '9' que lució Sergio Lozano durante 14 temporadas.

Barça - Viña Albali Valdepeñas (fútbol sala, Primera División RFEF), 29/05/2026 PRIMERA DIVISIÓN RFEF BAR 4 1 VAL Alineaciones BARÇA, 4 (3+1): Dídac (p.), Eric, Matheus (1), Touré, Pito -cinco inicial-, Joao Victor, Eric Martel, 'Lucho' Gauna, Fits (2), Catela, Sergio González y Antonio. VIÑA ALBALI VALDEPEÑAS, 1 (1+0): Pato (p.), Alberto García, Álex Naranjo, Mateus Torres, Jorge Carrasco -cinco inicial-, José Mario, Joao Silveira, Alex Fonseca, Nico Marrón, Ribeiro y Yáñez.

Por tanto, el cuadro azulgrana tendrá dos oportunidades para certificar su pase a las semifinales, la primera este lunes en el Virgen de la Cabeza. Tras la victoria de ElPozo Murcia el viernes ante el Jaén Paraíso Interior, el Manzanares sorprendió en Palma (1-2), al igual que Inter en Cartagena (3-5).

La gran estrella del partido fue Fits, un jugador que ha derramado muchas lágrimas esta temporada por culpa de una rodilla izquierda de la que no acababa de recuperarse. Tras un disparo al poste de Naranjo, el brasileño provocó el delirio en la grada con dos golazos.

Matheus y Touré celebran el tercer gol del Barça / FCB

Al borde del 5', pisó la bola varias veces de espaldas, hizo un par de quiebros y fusiló a Pato en una acción que recordó al mítico Ferrao. Un minuto después, el ex del Anderlecht aprovechó una gran jugada de 'Lucho' Gauna para anotar el 2-0 en el 6'.

Los de Marlon Velasco amagaban con Pato adelantado, jugaban con rapidez y Dídac tuvo que emplearse a fondo en el 7' ante Jorge Carrasco. No hubo mucho que reseñar hasta otro aviso de Fits en el 13' y la cabalgada de Touré que transformó Matheus en el 3-0.

Los árbitros habían sido demasiado rigurosos con los visitantes, que se plantaron con cinco faltas en el 17'. Y a 24 segundos del descanso, Naranjo hizo justicia con el 3-1 a pase del canterano azulgrana Nico Marrón. El Barça pidió el VIR por posible falta previa sobre Gauna, pero no había nada.

Touré siempre acaba bien las temporadas / DANI BARBEITO

La segunda parte empezó con fuerza. Un autogol de Alberto al tratar de despejar un potente chut de Gauna derivó en el 4-1 en el 22' y acto seguido respondió Yáñez con el 4-2, pero esta vez el VIR acertó al decretar un fuera de banda anterior.

Los árbitros, caseros esta vez, situaron al Valdepeñas con cuatro faltas a 13 minutos del final y, al menos dos de ellas, inexistentes. Entre eso y que Pato ya era un atacante más, los minutos fueron pasando uno tras otro. Joao Silveira chutó fuera en el 30' y Mateus Torres probó a Dídac en el 32'.

El cuadro visitante lo siguió intentando con ataque de cinco e incurrió en la sexta falta. Sin embargo, Borja Puerta, exmeta de Industrias, salió para desviar el 10 metros a Matheus y repitió con Antonio en el 40'. Acabó Alberto con la camisera de portero y el 4-1 no se movió. Victoria merecida.