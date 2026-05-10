'Fichajes' del Barça para la Final Four de la Copa del Rey

En uno de los mejores espectáculos de la temporada, el Barça venció el viernes por 4-3 a ElPozo Murcia gracias a los tantos de Catela (penalti) y de Matheus que dieron la vuelta al marcador y logró de un plumazo un billete para la próxima Supercopa y la ventaja de pista en todas las eliminatorias por el título liguero.

El Palau fue el de las grandes ocasiones con casi 4.000 espectadores y el único punto negativo fueron una vez más los colegiados, que provocaron la indignación del banquillo azulgrana en la primera parte y el enfado del visitante en la segunda. O la RFEF se pone seria con el videoarbitraje, o los partidos acabarán durando tres horas.

Javi Rodríguez estaba muy satisfecho con el trabajo de sus jugadores. "Lo primero es felicitar a ElPozo, porque hizo un partido muy serio. Somos los dos equipos que mejor nivel hemos mostrado en la liga regular y la verdad es que podría haber ganado cualquiera. No ha sido brillante, pero sí para recordar como las noches mágicas del Palau. La gente nos ha llevado en volandas y han estado ahí cuando más los necesitábamos", comentó el catalán.

Javi Rodríguez está haciendo un excelente trabajo / DANI BARBEITO

"Hemos ganado el primer título de la temporada, porque esto nos permite jugar la Supercopa. Nos hemos ganado el respeto de todos los equipos por lo que estamos haciendo. Jugar aquí es una gozada. Yo lo disfruté mucho como jugador y tengo poco que decir. Ha sido emocionante", prosiguió con los ojos brillantes y llenos de ilusión.

Lo siguiente será visitar el sábado que viene a O Parrulo, con muchas rotaciones y sin nada en juego. Y la Final a Cuatro de la Copa del Rey los días 23 y 24 de mayo, con las semifinales ante el Jaén Paraíso Interior, el verdugo azulgrana por penaltis en la final de la Copa de España (0-0). El 'Mito' dio muy buenas noticias sobre tres de los cuatro lesionados, ya que al colomense Adolfo no se le espera hasta un hipotético final liguero.

"Mira, si todo va bien, la semana que viene vuelve Pol Pacheco y vuelve Lucas Granda. Antonio (se hizo daño con la selección) también podría volver la semana que viene, pero no lo vamos a forzar por la Copa", aseguró con alegría. Si a todo ello se une que el brasileño Fits empieza a marcar diferencias tras muchos meses martirizado por su rodilla izquierda, miel sobre hojuelas.

Pito y Matheus siguen siendo clave para el Barça / DANI BARBEITO

"Cuando firmé y estuve en esta sala de prensa, ya dije que la línea entre ganar y perder es muy fina, pero que mi equipo se lo dejaría todo siempre. No cambiaría nada de lo que estamos haciendo. Cuando Jaén nos ganó la Copa España, es de las pocas veces que el Barça ha salido reforzado perdiendo una final. Somos el equipo máximo goleador, el menos goleado... ¡Es que estamos haciendo muchas cosas bien!", recalcó.

"Teníamos cuatro jugadores fuera. Ahora quizá los rivales digan... pues cuando estén todos, ¿qué vamos a hacer contra ellos? Hemos recuperado a Catela, pero no es el que el todos queremos ver. Llevaba 11 meses fuera y ahí la cabeza va más rápida que los pies. En O Parrulo le daremos muchos minutos para que se vaya soltando. El mensaje que mandamos es que sabemos qué queremos y adónde queremos llegar", insistió.

A Javi Rodríguez se le vio encorajinar al Palau para que apretase, en una imagen que recordó a su exitosa etapa como jugador. "No es nada nuevo. Una cosa buena que tenía como jugador es que empatizaba muchísimo con los aficionados y, cuando salía ese cariño mutuo, no nos tosía nadie en el Palau. Ahora uno ya sabe cuándo tiene que arengar y la afición responde. La gente se está volviendo a enganchar con el fútbol sala", añadió con mucha razón.