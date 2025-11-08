La felicidad y el "orgullo" de Pol Pacheco 11 años después

El Barça ha empezado la temporada a gran nivel con Javi Rodríguez en el banquillo como canalizador de esta nueva ilusión después de dos temporadas marcadas por las lesiones y por los objetivos no alcanzados a excepción de la milagrosa Copa de España en el último curso de Jesús Velasco con medio equipo de baja.

Buena parte de ese positivismo ha llegado de la mano de tres excepcionales fichajes prácticamente a coste cero que hablan muy bien del trabajo entre bambalinas del coordinador Jordi Torras (tan solo se pagaron unos miles de euros a Palma por Joao Victor). Junto al brasileño, llegaron 'Lucho' Gauna (Peñíscola) y el canterano Pol Pacheco 11 años después de su marcha.

Especialista en las acciones de estrategia, el ala zurdo conversó con SPORT en vísperas del choque de este sábado en Córdoba y se mostró tan ilusionado como optimista y autoexigente, una máxima que lo ha traído de vuelta al Palau tras pasar, entre otros, por ElPozo y por Inter.

¿Cómo está de la sobrecarga que le hizo perderse el primer mes?

Recuperado al cien por cien y en un momento físico óptimo. Puedo dar aún más, pero ya estoy bien.

Ha vuelto al Barça con 31 años cumplidos...

Estoy muy feliz. A vivir el momento a tope y a aportar el máximo al equipo. A marcar goles y, sobre todo, que ganemos muchos títulos.

Pol Pacheco, muy feliz de regreso al Barça / SANDRA DIHÖR

¿Qué queda de aquel chaval que debutó con Marc Carmona?

Han pasado muchos años y sigo teniendo un gran recuerdo. Queda la alegría, la manera de jugar... y bueno, sigo siendo ese chaval. He cambiado poco en estos 11 años.

¿Llegó a pensar que no regresaría nunca?

Hubo contactos muchas veces, pero pasaban los años y a veces sí lo pensé. Al final lo conseguí. Estoy en mi mejor momento, creo que me quedan muchos años y estoy feliz de que haya sucedido ahora.

"Es el momento perfecto para volver al Barça. Igual si regreso antes no lo habría podido aprovechar tan bien"

Cuando el Barça recuperó a Feixas, a Sergio González, a Eric Martel... ¿lo veía más posible?

A veces sí y a veces no. Yo me centraba en estar lo mejor posible en mis equipos. Es el momento perfecto para volver al Barça. Igual si regreso antes no lo habría podido aprovechar tan bien.

No se rindió nunca, ni con aquella sanción en Murcia. O dando el máximo en Valdepeñas tras salir de Inter por temas personales...

Mi carrera no ha sido fácil, he tenido muchas trabas y nunca bajé los brazos. Tenía contrato con Inter y sí, me fui de Inter por un problema personal. Se portaron como un club señor y me dejaron ir a Valdepeñas, donde estuve muy a gusto con mi familia y les estoy muy agradecido. Hice dos grandes campañas y gracias a eso he podido volver al Barça.

Tan solo Juanjo, Pito y usted han jugado en Barça, ElPozo e Inter...

Sí, eso se dice en las redes sociales. Pues es un orgullo. He tenido la suerte de vestir tres camisetas históricas en tres momentos distintos de mi vida. Son etapas en las que aprendí mucho, pero... como en casa, en ningún lado.

Pol Pacheco, un fichaje de plenas garantías / DANI BARBEITO

¿Cómo conjuga un ala como usted el equilibrio entre desbordar siempre y no perder la bola de último?

Es difícil. Con los años vas mejorando mucho en la toma de decisiones. Te la tienes que jugar, pero sabes que una pérdida puede costar un gol. Tienes que saber jugar con eso.

¿Qué más puede aportar al equipo?

Ofensivamente tengo muchos recursos. Tengo gol, buen golpeo. He ido puliendo mi juego y ahora me considero un jugador completo.

¿Está orgulloso del camino que lo ha llevado de vuelta al Palau?

Sí. No cambio nada... y mira que he vivido situaciones desagradables. Estoy muy orgulloso de mí, de mis logros y de los que están por venir.

"El míster tiene el mismo carácter que cuando jugaba, un carácter ganador que nos contagia"

¿Está contento con la confianza que le está dando Javi Rodríguez?

Sí. Por mis características y mi forma de jugar, necesito la confianza del entrenador y sentirme querido.

Usted ya lo conocía. ¿Qué es lo que más le gusta de él?

Ya estuve a sus órdenes en ElPozo. Tiene el mismo carácter que cuando jugaba, un carácter ganador que nos contagia. Un equipo de ganadores es temible, y más este Barça con grandes jugadores.

¿Le gusta la apuesta de Jordi Torras por la cantera?

Aquí hay grandísimos jugadores y se está demostrando. Tenemos que devolverle la confianza con títulos. Si lo logramos, todos habremos hecho un gran trabajo. Lo importante es estar en el Barça... ¡y ganar!

Pol Pacheco quiere ganarlo todo con el Barça / SANDRA DIHÖR

¿Cómo se toma las llamadas de Velasco a dos meses del Europeo?

Con orgullo. Estoy muy contento, porque me ha dado mucha confianza y espero devolvérsela. Es un magnífico entrenador y el reto es importante. Quien tenga la suerte de ir, lo hará genial. Con su manera de jugar, España es una de las favoritas. Hay que ganar el oro como sea.

Lo único que le faltan son títulos. ¡Y mire que ha estado cerca!

Sí, he perdido muchas finales, entre ellas la de la Champions en el Palau contra el Barça (2-1). La moneda siempre cayó por el otro lado. Me queda mucha carrera y espero empezar a ganarlos en mi casa.

"Este equipo va a dar mucho que hablar"

¿Nota hambre en el vestuario?

Sí. La gente está muy metida, estamos compitiendo muy bien y todo el mundo está unido. Este equipo va a dar mucho que hablar.

¿El equipo está capacitado para luchar por todos los títulos?

Sin duda. Necesitamos ganar títulos para dar continuidad a este proyecto.