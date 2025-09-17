Éxodo azulgrana para el parón de selecciones

Después de tres jornadas de liga disputadas llega el primer parón de selecciones con amplia presencia de azulgranas en sus diferentes selecciones. Javi Rodríguez pierde en esta primer paréntesis del curso hasta nueve jugadores, repartidos en cinco combinados diferentes para afrontar sus respectivos compromisos.

Los conjuntos con mayor representación azulgrana serán España y Brasil, con tres cada una: Dídac Plana, Adolfo y Antonio por un lado y Matheus, el nuevo fichaje Joao Victor y Pito por el otro.

La selección española, concentrada desde el pasado domingo, tiene previstos dos amistosos, ambos contra Armenia, el 19 y 21 de septiembre, en Pamplona y Tudela, respectivamente, con vistas al Europeo 2025 de Letonia, Lituania y Eslovenia.

Brasil, por su parte, competirá en la Copa de las Naciones de Futsal 2025 que se disputará en Brasilia entre el 17 y el 21 de septiembre. El equipo ha quedado enmarcado en el mismo grupo que Polonia (17/09) y Guatemala (18/09) y en función de los resultados podría jugar también las finales y las semifinales.

En el mismo torneo podrían cruzarse con Mamadou Touré, que participará con Francia.

España: Dídac Plana, Adolfo y Antonio Brasil: Matheus, Joao Victor y Pito Francia: Mamadou Touré Argentina: Luciano Gauna Portugal: Erick

Los otros dos azulgranas en liza en este parón de selecciones serán Luciano Gauna y Erik. El primero está convocado con Argentina para los amistosos contra Chile (19/09) y Marruecos (21/09). El segundo lo hará con Portugal, que tiene previstos dos amistosos contra Croacia el 20 y el 22 de septiembre.

El Barça ha arrancado la temporada de menos a más, con el equipo adaptándose a la nueva etapa con Javi Rodríguez en el banquillo. Empezó la liga con un meritorio empate contra Movistar Inter (4-4) y después ha sumado dos victorias, contra Osasuna Magna (5-3) y en la última jornada contra O Parrulo, que llegaba al Palau como líder.

La competición volverá el próximo 27 de septiembre con el duelo de la cuarta jornada de liga ante el Family Cash Alzira (18.30 horas) en la pista valenciana.