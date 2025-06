El exigente mensaje de Tino Pérez a su equipo tras la derrota ante Cartagena

El Barça vio cómo este jueves en el Palau cómo el Jimbee Cartagena se imponía por 2-3 con un polémico golazo de Cortés en una falta indirecta a 73 segundos del final que le sirve para igualar la final (1-1) y para profanar el factor pista. Será campeón si gana los dos partidos en su pista.

Los azulgranas no ofrecieron una actuación tan redonda como la del martes (5-3 en un suelo que llegaron a ir ganando por 5-3), pese a que volvieron a adelantarse en los albores del encuentro con un tanto de Pito a los 16 segundos. Además, todo apunta a que Sergio Lozano no volverá a jugar tras lesionarse en este segundo partido.

El rictus de Tino Pérez en el habitual 'canutazo' para los medios hablaba por sí solo de su desazón después de haber desaprovechado una gran oportunidad para poner el 2-0 en la eliminatoria, lo que habría dado tres oportunidades de alzar la octava Liga y de lograr el billete para la Champions.

El toledano no dudó a la hora de pedir más a su equipo. "Respecto al primer partido, ha cambiado nuestro nivel de exigencia. No hemos estado como tenemos que estar. Fallamos ocasiones que a este nivel no se pueden fallar. Esto es una final y no hemos jugado un partido de final", indicó con desazón.

"En algunos momentos nos faltó más intensidad para defender, para atacar y para finalizar. Quizá veníamos un poco con la sensación de haber ganado el primer partido y no nos hemos tomado el partido como deberíamos. Cuando fallas esas ocasiones tan claras, hay algo que no está en su justo nivel y eso tiene que estar ajustado en una final", prosiguió el toledano.

Cortés silenció el Palau a 1:13 del final / JAVI FERRÁNDIZ

"Pases ahí que nos roban al espacio o que no van al pie, que te la quitan, finalizaciones en las que no veo al compañero, o lo veo y no se la paso... o le pego muy mal. Es un tema de ajuste y no hemos ajustado. Eso les ha dado ventaja. No ganaremos si no somos un equipo ambicioso y tácticamente disciplinado de principio a fin para defender y para atacar", se quejó.

Tino Pérez lamentó que ese punto de agresividad que se echó en falta impidió conseguir una clara ventaja en la final. "Sí, porque es que lo hemos tenido e incluso sin ser nuestro mejor partido hemos podido ganar. No obstante, es verdad que se percibía que no teníamos ese día de la intensidad de otros días y no estábamos en el partido como estaban ellos", dijo.

El técnico prefiere mirar hacia adelante y su objetivo es que el equipo haga "hacer un buen partido el martes y recuperar el factor pista, pero ya digo que dependerá de cada uno de nosotros. Tenemos que salir con la máxima exigencia como si fuera el último partido y mejorar lo que no hemos tenido y que sí estábamos teniendo en los partidos anteriores".