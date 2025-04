Eterno Sergio Lozano: El Barça retira su camiseta del Palau

Sergio Lozano anunció este viernes que pondrá fin a su historia de amor con el Barça a final de temporada. El capitán de la entidad colgará las botas tras convertirse en un icono del equipo y ganarse el cariño de la afición del Palau Blaugrana durante las 14 temporadas que ha estado en Barcelona.

El búfalo pondrá fin a su etapa como azulgrana tras 27 títulos -que podrían ser 28- en su palmarés y 334 goles anotados. Las palabras se quedan cortas para describir la influencia de Sergio en el Barça y el club azulgrana así ha querido agradecerle retirándole la camiseta con el dorsal '9' del Palau Blaugrana.

La decisión la comunicó un Joan Laporta emocionado junto a Sergio Lozano. El presidente azulgrana quiso anunciar que la camiseta de la leyenda de la entidad colgará en lo alto del Palau Blaugrana para honrar el legado y la huella que ha dejado el madrileño en el club.

Dani Barbeito FC Barcelona Futbol Sala Auditori 1899 / Dani Barbeito / SPO

Laporta no ha escatimado en elogios al hablar del valor de Sergio en el club: "Me gusta todo de Sergio. Es verdad que tienes 14 años defendiendo al Barça, un palmarés espectacular, máximo goleador histórico de la sección. Las escuadras de las porterías tendrán telarañas hasta que vuelva a aparecer un nuevo Sergio Lozano. Has estado un gran capitán del Barça en su conjunto", expresó.

"Dejas una huella humana inmensa en el vestuario, en la sección, en la grada... hoy es un momento triste, pero revivir estos momentos es muy bonito. Tener jugadores como Sergio Lozano es lo que nos hace más que un club, tener un sentimiento de estima por la entidad. Te sientes querido porque te lo has ganado, el club te da las gracias por tu compromiso, lo que nos has demostrado, tu superación. Has tenido momentos de dificultad, pero siempre te has levantado", ha finalizado Laporta.

Sergio Lozano se une a un selecto club de otras 16 leyendas azulgranas a quienes han retirado su dorsal en el Palau Blaugrana. En fútbol sala, su compañero y amigo Paco Sedano había sido el único hasta la fecha en ser reconocido con dicho honor.

Leyendas del Barça con la camiseta retirada Baloncesto: Juan Antonio San Epifanio "Epi" (15)

Andrés Jiménez (4)

Nacho Solozábal (7)

Roberto Dueñas (12)

Juan Carlos Navarro (11) Balonmano: Iñaki Urdangarín (7)

Joan Sagalés (14)

Òscar Grau (2)

Xavier O'Callaghan (4)

Enric Masip (5)

David Barrufet (16)

Víctor Tomàs (8) Hockey: Alberto "Beto" Borregán (21) Fútbol sala: Paco Sedano (28)

Sergio Lozano (9)

El capitán se marcha, además, siendo el jugador que más títulos ha ganado con la entidad (27) y el que más goles ha marcado (334). El podio anotador lo completan Ferrao (307) y Wilde (247), cifras de récord absoluto que es posible que nunca se terminen superando en la historia azulgrana.