Erick Mendoça dejará el Barça a final de temporada

El segundo partido del play-off de la Primera División de Fútbol sala entre Barça y ElPozo Murcia Costa Cálida tendrá un componente especial para Erick Mendonça. Según ha hecho oficial este miércoles el Barça, el cierre portugués abandonará la disciplina azulgrana a final de temporada y este jueves podrá despedirse de la afición en el Palau, en el marco de ese duelo que podría ser el último en casa, si el conjunto de Javi Rodríguez consigue cerrar la serie antes del quinto partido que marcaría el regreso al feudo azulgrana.

Después de la épica victoria en la tanda de penaltis en el primer partido de la serie por el título liguero, Erick Mendonça informó a través de un mensaje en sus redes sociales que no continuará en el club una vez finalice la temporada. "Tres años que han pasado volando. Han sido, probablemente, los tres años más difíciles de mi vida, aunque muchos no lo imaginen. Dejé el club de mi vida, me convertí en padre y perdí a personas demasiado importantes por el camino. Cambié de ciudad y descubrí Barcelona. Yo, Joana y Luca. Han sido tres años extraños. Con momentos muy buenos y otros no tanto. Con pocas alegrías deportivas, pero con muchísimas victorias personales. Muchísimas", empezó el luso, que afirma que "ha llegado el momento de despedirme. Se termina mi etapa en el FC Barcelona".

Mensaje de Erick "Tres años que han pasado volando. Han sido, probablemente, los tres años más difíciles de mi vida, aunque muchos no lo imaginen. Dejé el club de mi vida, me convertí en padre y perdí a personas demasiado importantes por el camino. Cambié de ciudad y descubrí Barcelona. Yo, Joana y Luca.Han sido tres años extraños. Con momentos muy buenos y otros no tanto. Con pocas alegrías deportivas, pero con muchísimas victorias personales. Muchísimas. Aprendí que no me llevo bien con el caos, que necesito estar en paz y, sobre todo, tener a los míos cerca. Aún no tengo claro qué palabra meter a estos 3 años, pero algun día sabré. ha llegado el momento de despedirme. Se termina mi etapa en el FC Barcelona. Me llevo mis barones , experiencias, algunos compañeros y personas que jamás olvidaré. Me llevo la ciudad en el corazón. El Palau, los Dracs, Castelldefels… cómo olvidarlos? Mi hijo me vio jugar por primera vez con esta camiseta y eso lo guardo para siempre. Se ha enamorado del Barça y de Pedri y os aseguro que será un culé Para siempre. Quizás el no recuerde todo lo que ha vivido aquí, pero yo me encargaré de recordárselo siempre. Qué tres años tan locos. Podrían haber sido más, pero siento que este era el momento. Gracias a toda la afición, a la gente del Barcelona Y, por último, gracias a quien nunca me dejó caer y fue el apoyo de absolutamente todo. Gracias, Nana. Lo mejor está por venir. Y, sobre todo, cerca de los nuestros. Visca Barça i Visca Catalunya".

En su extenso y emotivo texto, el jugador reconoce que "podrían haber sido más (años en el Barça), pero siento que este era el momento", y agradece a la afición por su apoyo durante su paso por el equipo.

Erick celebra la victoria en el primer partido / Valentí Enrich

Erik llegó a la disciplina del Barça en el verano de 2023 procedente del Sporting Clube de Portugal, después de terminar contrato con el equipo lisboeta. En su palmarés se encuentra una Copa de España y la posibilidad de añadir el título de Liga que está en juego en estos momentos, con una final al mejor de cinco partidos contra ElPozo Murcia Costa Cálida, segundo clasificado de la fase regular, por detrás del Barça. Hasta el momento, el portugués ha disputado 125 partidos oficiales y ha anotado 21 goles como jugador del Barça.

Confirmada la salida del cierre portugués, el Barça trabaja ya en el recambio de cara a la próxima temporada. Entre los candidatos toma fuerza el francés Souheil Mouhoudine, ex de Jimbee Cartagena y actual jugador del Etoile Lavalloise donde atesora 36 goles en 24 partidos en su primera temporada en el conjunto francés.