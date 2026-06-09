Eric Martel y Pito meten al Barça en la final de la Liga... ¡y en la Champions!

En un partido no apto para cardíacos, el Barça derrotó por 5-6 a Movistar Inter en la prórroga para certificar de un plumazo su clasificación para la final de la Liga y sellar su billete para la próxima edición de la Champions League. En un partido con algunas lagunas defensivas y arbitrales, los de Javi Rodríguez mostraron un gran carácter con dos jugadores a un nivel superlativo: el 'mago' Pito con sus dos tantos y el trigoleador Eric Martel, un auténtico currante.

Movistar Inter - Barça (fútbol sala, Primera División RFEF), 09/06/2026 PRIMERA DIVISIÓN RFEF INT 5 6 BAR Alineaciones MOVISTAR INTER, 5 (0+4+1+0): Jesús Herrero (p.), Raya (1), Cecilio, Carlos Bartolomé (1), Sergio Barona (1) -cinco inicial-, Paniagua, Harrison (1), Pirata, Raúl Gómez (1), Chaguinha y Dani Colón. BARÇA, 6 (2+2+2+0): Dídac (p.), Erick, Catela, Touré (1), Pito (2) -cinco inicial-, Eric Martel (3), Sergio González, Joao Victor, Antonio, Matheus, 'Lucho' Gauna y Fits.

Por tanto, el equipo dispondrá ahora de algunos días antes de iniciar la final en el Palau el martes o el miércoles de la próxima semana. Su rival saldrá de la otra semifinal que disputan ElPozo Murcia e Illes Balears Palma Futsal, con el segundo partido este miércoles en Son Moix tras la victoria 'charcutera' en el primero por 4-1. El ganador estará también en Europa la próxima temporada.

A Javi Rodríguez no le gustaron los errores ni las desconexiones del primer partido, por lo que centró sus esfuerzos en reforzar las estructuras del equipo desde la defensa y lo consiguió con creces. Sin Adolfo, Pol Pacheco ni Lucas Granda, el cuadro azulgrana vio cómo su rival no pudo recuperar al 'killer' Javi Mínguez. El que sí tuvo minutos fue Chaguinha, cuyo futuro está en Rusia de cara a la próxima temporada.

Erick probó a Jesús Herrero en los primeros compases y Touré se cruzó para evitar el gol de Sergio Barona. Tras dos ocasiones de Pito, el meta interista respondió a Eric Martel en el 6' y Raya no pudo con Dídac. En ese panorama táctico y de minimizar errores parecían encontrarse cada vez más a gusto los visitantes.

'Lucho' Gauna, defendido por Harrison / FCB

Jesús Herrero evitó el gol de 'Nakata' en el 8' e hizo lo propio ante Touré en el 12', pero segundos después se 'tragó' un disparo sin ángulo del francés en una nueva muestra de lo bien que ha llegado a los playoffs. Los árbitros no vieron una clara falta de Eric Martel (la cuarta) en el 13' y un minuto después el catalán firmó el 0-2 a pase de un 'Lucho' Gauna que sigue creciendo.

Inter trató de reaccionar con sendos disparos de Raya ante un excelente Dídac y de un desmarcado Cecilio que se fue junto al poste. Martel rozó el 'doblete' y los colegiados enloquecieron en ese último minuto. Se inventaron la quinta falta de Antonio a 37 segundos del descanso, no fueron una clarísima de Raúl Gómez sobre Joao Victor y tampoco señalaron unas manos de Pito casi sobre la bocina que habrían supuesto un '10 metros' para los locales.

El Barça volvió a gran nivel de los vestuarios con un disparo al poste de Pito y otro alto de Touré en una gran contra cuando lo más fácil parecía marcar. Una vez más, el fútbol sala evidenció que es un deporte de goles y los locales lo demostraron en tres minutos. Completamente solo, el canterano azulgrana Harrison desvió a gol un disparo de Raúl Gómez en el 24' y el internacional español firmó el 2-2 en el 27'.

Los de Javi Rodríguez asumieron con madurez ese doble mazazo y Pito se puso el traje de héroe para marcar el 2-3 a 10 minutos del final, pero dos minutos después los locales cogieron la espalda a Martel en un sensacional ataque con pase de Paniagua para el 3-3 de Carlos Bartolomé. Ahí se equivocó Joao Victor, que vio amarilla y dio un golpecito con la rodilla a Cecilio. Hubo VIR, nueva amarilla, el brasileño fue expulsado y Raya firmó el 4-3. Cada vez que hay videoarbitraje en fútbol sala, el Barça se echa a temblar.

Otro sensacional truco de Pito restableció las tablas con el 4-4 (mismo resultado que en el primer partido de liga) tan solo 45 segundos después. Con 3-5 en faltas, no se señalaron dos flagrantes sobre Gauna y Sergio González en una lacra arbitral que se repite partido tras partido. Ya en el último minuto, Raúl Gómez chutó al poste y Jesús Herrero sacó el disparo de Touré. Prórroga.

Un grave fallo del galo permitió a Sergio Barona anotar el 5-4 en el ecuador de la primera parte del tiempo extra y Eric Martel aprovechó el cansancio local para empatar con un chut que rebotó en Chaguinha y marcó el 5-6 con otro que dobló las manos a Jesús Herreros al borde del 43'. Alberto Riquer dio la camiseta de portero a Harrison y Paniagua sacó el empate sin querer tras un paradón de Dídac. ¡5-6! Gran victoria en un partido de los que hacen afición. ¿Importa el fútbol sala? ¡Claro que sí!