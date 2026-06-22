Enorme 'mazazo' para el Barça a 24 horas de jugarse su octava liga en Murcia

El Barça recibió la peor noticia posible a 24 horas de visitar a ElPozo Murcia Costa Cálida este martes a las 19.30 horas (Esport3, Teledeporte y en directo en la web de SPORT) en el tercer partido de una final liguera que domina por 2-0 tras las dos victorias de la semana pasada en el Palau (el primero en los penaltis y el segundo por 6-1).

En ese segundo partido, un encontronazo fortuito dejó fuera de combate a Luciano Gauna. El argentino, en continua línea ascendente desde su llegada el pasado verano procedente del Servigroup Peñíscola, no regresó ya a la pista y había cierta preocupación sobre su estado, aunque había que esperar a que bajase la inflamación.

Este mediodía se confirmaron las peores previsiones con el anuncio de que el ala sufre una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha y será intervenido este mismo martes. De hecho, se asegura que habrá un nuevo comunicado tras la operación, que podría llegar antes del partido. A la espera de esa nota, se espera que pueda regresar a finales de año.

La vuelta de Pito alegra al Barça de cara al tercer partido de la final / VALENTÍ ENRICH

Ese enorme mazazo ha golpeado con fuerza a un conjunto blaugrana que deberá conjurarse aún más para sentenciar a la primera lo que sería su octavo título liguero tras dos entorchados consecutivos del Jimbee Cartagena de Duda. Al menos, el cuadro azulgrana sí podrá contar con su gran estrella Pito, quien se perdió el segundo partido por sanción por la roja directa que vio al comienzo del primero.

La dureza y la exigencia del calendario pasan siempre factura en esta recta final de la temporada. En el Barça también son baja el canterano Pol Pacheco y el argentino Lucas Granda, mientras que ElPozo perdió en el Palau a los brasileños Marcel (uno de sus mejores jugadores) y Ricardinho, que estaba yendo claramente a más.

Las declaraciones

"Ellos están heridos, pero querrán luchar hasta el final y nos toca cerrarlo a nosotros. De no ganar este martes, ElPozo se vendrá arriba y la eliminatoria volverá a estar abierta. Habrá que sobreponerse a todos los estados de ánimo que pueda haber durante el partido, pero nuestro objetivo es sentenciar la liga cuanto antes mejor", comentó el técnico azulgrana Javi Rodríguez en la previa.

El Barça quiere sentenciar la liga este martes en Murcia / FCB

El 'Mito', que dirigió al cuadro murciano desde el verano de 2022 hasta su destitución en febrero de 2024, recalcó que el objetivo es "ir con la misma tranquilidad con la que llevamos jugando todo el año. Tenemos que hacer un partido serio e inteligente. Son 40 minutos en los que no debemos tener ningún error como los que tuvimos en el primer partido".

El catalán Sergio González recalcó que el equipo está "enfocado únicamente en los 40 minutos del tercer partido y sólo existe el martes. Tenemos muchas ganas y, si lo juntamos con nuestras cualidades, estaremos muy cerca de ganar". "No pensamos en ir más allá. Tenemos en la recámara dos encuentros más y nos lo hemos ganado por cómo han ido las cosas, pero vamos con la idea de que se acabe lo más pronto posible", añadió Antonio Pérez.