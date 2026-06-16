La enorme autoexigencia de Eric Martel: "Si meto tres goles como el otro día, pienso en el que fallé"

El Barça se jugará el título liguero frente a ElPozo Murcia con la tranquilidad de haber sellado ya su presencia en la próxima Champions League tras dos temporadas de ausencia. El primer asalto de la final al mejor de cinco partidos llega ya este martes a las 21.00 horas en el Palau.

Tras perder la final de la Copa de España y caer en las semifinales de la Copa del Rey en los penaltis ante el Jaén Paraíso Interior, el equipo de Javi Rodríguez se ha mostrado letal en los play-offs, con sendos dos a cero ante Valdepeñas en cuartos y contra Inter en 'semis'.

Una de las sensaciones de la temporada está siendo Eric Martel. Renovado hasta 2027, el veterano catalán está uniendo a su habitual trabajo estajanovista una pléyade de goles y asistencias. 'Nakata' explicó a SPORT sus sensaciones de cara a la final de Primera RFEF, con Adolfo cerca de volver en una recuperación milagrosa tras su operación de hombro

¿Cómo está el equipo?

Bien, la verdad bien es que estamos todos con muchas ganas y con mucha ilusión. Un poco cansados también, pero muy centrados en lo que nos falta y en lo que queremos.

¿Qué le parece ElPozo?

Es un equipo muy competitivo que tiene jugadores superexperimentados. Ya jugamos un partido a cara o cruz contra ellos en los cuartos de final de la Copa del Rey en Murcia y salimos victoriosos (1-7). Nosotros tenemos nuestras armas y ellos tienen las suyas. El objetico es imponer nuestro juego, sobre todo en el primer partido, que será clave.

'Nakata', junto a un Adolfo casi recuperado / VALENTÍ ENRICH

Aquel partido de Copa no se si les sirve de mucho... ¿o sí

Bueno, han pasado ya cuatro meses, pero recuerdo que fuimos superconcentrados y ahí estará una de las claves, en repetir ese nivel. También nos jugamos la primera plaza de la liga en la penúltima jornada en el Palau y fue mucho más igualado (4-3). Ese día sabíamos que ellos serían primeros si nos ganaban y también salimos a tope.

¿Se han liberado un poco tras la clasificación para la Champions?

Era un objetivo principal, está claro. La última vez que la jugué fue con Inter y llegamos a 'semis'. En la última temporada de mi primera etapa aquí ganamos la primera Champions en 2012 en Lleida y prometí a una persona muy especial que la volvería a jugar con el Barça.

No podíamos permitir que el Barça estuviese otra temporada fuera de la Champions

¿A quién?

A mi abuelo, que en paz descanse. De eso hace muchos años, más de 10, pero es algo que he tenido siempre en mente.

¿Les ha bloqueado un poco esa necesidad de clasificarse para Europa?

No tanto, pero no pasa nada por reconocer que era un peso que teníamos encima, una mochila llena de piedras que pesaba mucho. No podíamos permitir que el Barça estuviese otra temporada fuera de la Champions. El año pasado nos quedamos a las puertas y todos sabíamos que esta temporada había que conseguirlo sí o sí.

Ahora hay que ir con todo a por la liga...

Una vez certificado el pase a la Champions, ahora también necesitamos levantar la liga, que nos hace mucha falta. Hace más de dos años que el Barça no gana un título y el objetivo está claro. Primero era llegar a la final y ahora, ganarla. Estuvimos muy cerca en la Copa de España y en la Copa del Rey, así que queremos quitarnos esas dos espinas y brindar el título a la afición, que se lo merece por lo mucho que nos apoyan.

Eric Martel lleva 15 goles en la actual liga / VALENTÍ ENRICH

¿Es la mejor temporada de su vida? O, al menos, al nivel de su año grande en Inter...

Son etapas diferentes. Ahora tengo más madurez. Antes quizá era más rapido, aunque me encuentro muy bien físicamente. Mentalmente sí me veo al nivel de aquella temporada con Tino (Pérez). Acababa de llegar a un grande y me salió todo muy bien. Y teníamos a Pito, que era un seguro como ahora. Estoy muy contento de volver a ese nivel y aún puedo dar más.

¿Se cuida mucho o es más genética?

Un poco las dos cosas, ¿no? Intento trabajar todos los días con ese llamado 'trabajo invisible' cuando mis dos niños me dejan. Trato de enfocarme en el fútbol sala las 24 horas y cuidar la alimentación, ir al gimnasio y hacer preventivos. Todo lo que está en mis manos, lo hago.

Javi Rodríguez me ha dado muchísima confianza desde el primer día

¿Javi Rodríguez le ha dado esa confianza que le dio Tino en Inter?

Sí, totalmente. Al míster lo conocemos desde hace muchos años. Él luchó mucho para levantar aquella primera Champions en 2012. Era el capitán y yo estaba empezando. Me ha dado muchísima confianza desde el primer día y yo trato de devolvérsela con mucho trabajo.

¿Tiene la sensación de que lo está haciendo muy bien?

Si te digo la verdad, no. Sobre todo, porque soy muy autocrítico conmigo. Mi cabeza va más allá de lo que ha pasado y se centra en lo que creo que podría hacer. Si meto tres goles como el otro día, pienso en el que fallé. Veo los partidos repetidos para analizar en qué puedo mejorar y dónde he fallado.

¿Están trabajando para corregir los errores defensivos?

Sí, últimamente esos fallos nos están condenando. Cometemos un error, nos marcan enseguida y después a nosotros nos cuesta un punto hacer gol. Son pequeños detalles que hay que saber controlar mejor. No podemos fallar en ese momento determinado, no nos lo podemos permitir. El otro día contra Inter nos fue de un pelo que nos costase la victoria.

'Nakata' no se conforma nunca / VALENTÍ ENRICH

¿Este equipo merece ganar la liga?

Hay que ganárselo en la pista, pero sí. Hemos trabajado una barbaridad desde el 4 de agosto. Parece que sólo cuenten los resultados, que es así, pero el sacrificio y el esfuerzo en los entrenamientos son enormes. Todos estamos comprometidos para quitarnos la espina de esas dos Copas perdidas. Se lo merecen el equipo, la afición, la sección y todo el club.

Pito es el mejor jugador del mundo con el balón en los pies

¿Pito es el mejor jugador con el que ha compartido vestuario?

Sin duda. Tiene unas condiciones que he visto en muy pocos, elegancia, velocidad, fuerza.. es muy completo. A primera vista parece que pueda flojear en algunas facetas, pero es todo lo contrario. Da el máximo como todos y es el mejor jugador del mundo con el balón en los pies.

¿Espera el Palau de las grandes ocasiones?

Sería superilusionante. Estamos consiguiendo que mucha gente se vuelva a enganchar con el fútbol sala y veo a la afición ilusionada y contenta. Ahora necesitamos más que nunca que vengan, que llenen en Palau y que aprieten mucho. Si sacamos los dos primeros puntos, tendremos el título muy bien encarrilado.