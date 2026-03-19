Empieza la Copa de España... con el Barça a la espera

El Barça ya vela armas de cara a la Copa de España que se disputará en el Palacio de los Deportes de Granada desde este jueves hasta que el domingo y que coronará a un nuevo campeón por la ausencia del Servigroup Peñíscola de Santi Valladares, que ha pasado de hacer historia la temporada pasada a estar en la parte baja de la clasificación en la actual.

A las órdenes de Javi Rodríguez, el equipo azulgrana ha recuperado la ambición y la intensidad con la ayuda de una plantilla que no se está viendo sacudida por las lesiones como en los dos cursos pasados. De hecho, el equipo ganó su sexta Copa de España en 2024 con Jesús Velasco cuando la mitad del equipo estaba fuera de combate. Fue un 'milagro' más del técnico toledano.

El hexacampeón ha realizado este miércoles el tradicional 'media day' y será el último en debutar en el torneo, lo que le obligaría a ganar tres partidos en menos de 48 horas si quiere alzar el título. Será el viernes a las 21.30 horas frente al Viña Albali Valdepeñas en un partido especial para Catela, Eric Martel, Pol Pacheco y un Sergio González que maravilló por su pasado común en ese club.

Sergio González dejó un gran recuerdo en Valdepeñas / ACP - FS VALDEPEÑAS

No son los únicos cuatro vasos comunicantes entre ambos equipos, ya que los valdepeñeros cuentan con el cierre Boyis (jugó en el Barça entre 2018 y 2020) y con los canteranos blaugranas Jorge Carrasco y Nico Marrón, quienes llegaron a debutar con el primer equipo. Por cierto, que el andaluz colaboró a la clasificación para la Final Four de la Champions 2019-20 y se la perdió por el aplazamiento por el Covid.

Ambos equipos se enfrentaron en la octava jornada liguera en el Palau en un duelo en el que Gustavão abrió el marcador a los cuatro minutos. Sin embargo, tres goles en apenas cuatro minutos de Eric Martel, 'Lucho' Gauna y Matheus permitieron a los locales irse al descanso con dos tantos de ventaja (3-1). Un autogol de Boyis cerró el marcador en la segunda mitad.

De todas formas, la Copa empezará este jueves con los dos cuartos de final de la otra parte del cuadro. El 11 veces campeón Movistar Inter (ganó su último título en 2021 tras arrasar al Barça de Andreu Plaza por 6-1) se verá las caras con Jimbee Cartagena, campeón de las dos últimas ligas. Es el único título que falta a los de Duda, quien está a la espera de una posible sanción por su expulsión el pasado sábado en el Palau.

El Barça, buen ambiente antes de la Copa de España / DANI BARBEITO

A las 21.30 horas, el flamante líder liguero ElPozo Murcia con cuatro títulos (el último en 2010) se verá las caras con el Jaén Paraíso Interior, el equipo en el que se formó el astro barcelonista Antonio Pérez y que cuenta en sus vitrinas con tres Copas de España, ganadas todas en los últimos 11 años.

Caso de victoria, el Barça se vería las caras el sábado a las 21.30 horas en la segunda semifinal al ganador del cuarto de final entre Illes Balears Palma Futsal (campeón de las tres últimas Champions) y la gran revelación de la temporada, el Quesos El Hidalgo Manzanares de Juanlu Alonso. Por cierto, que los de Antonio Vadillo siguen sin conquistar ningún título doméstico.