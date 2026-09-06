ElPozo rompe su maleficio y conquista la Supercopa tras 15 derrotas seguidas

ElPozo Murcia rompió su maldición de 15 finales perdidas contra el Barça y alzó la Supercopa de España en el Palau este domingo con una victoria por 5-4 ante los azulgranas en un partido extraordinario que tuvo una vez más a Marcel como gran estrella y con el presidente federativo Rafa Louzán en el palco. El brasileño lo hace todo bien y queda libre a final de temporada,

ElPozo Murcia Costa Cálida - Barça (Supercopa de España, final), 06/09/2026 SUPERCOPA DE ESPAÑA ELP 5 4 BAR Alineaciones ELPOZO MURCIA COSTA CÁLIDA, 5 (2+3): Antonio Navarro (p.), Ricardinho, Gadeia (1), Marcel (2), Dener -cinco inicial-, Bebe, Adri Rivera, David Álvarez, Ricardo, Santa Cruz (1), Drahovsky y Pachu (1). BARÇA, 4 (1+3): Dídac Plana (p.), Antonio, Touré, Matheus, Pito -cinco inicial-, Adolfo (1), João Victor (1), Catela (1), Higor, Eric Martel (1) y Mouhoudine.

La rigurosa roja directa que vio Sergio González en la semifinal lo añade al lesionado 'Lucho' Gauna en una lista de bajas que forman Gabriel Ligeiro y el meta Edu Sousa en las huestes murcianas. Los anfitriones empezaron mal y fueron desapareciendo tras una buena llegada de Matheus que obligó a estirarse a Antonio Navarro en el 2'.

Joao Victor se cruzó en el 7' para evitar el primer gol 'charcutero' y Dídac apareció acto seguido a disparo de Gadeia. El joven Gonzalo Santa Cruz (ex de O Parrulo) recibió una bola de espalda, se giró y estableció el 0-1 en el 7'. El gaditano Catela estuvo bien en defensa ante Ricardo, pero una contra se saldó con el 0-2 que anotó Pachu en el 11'.

Pachu celebra con Bebe el 0-2 en el Palau / RFEF

El tiempo de Javi Rodríguez no hizo reaccionar al equipo, que seguía tácticamente a merced de su rival. Y cuando peor estaban las cosas, Dídac vio a Eric Martel y el mejor jugador de la liga calidad-precio definió a la perfección en el 14' (2-1). El gol reactivó a los catalanes, que merecieron el empate con sendos disparos de Higor y Antonio que desvió Antonio Navarro.

Los murcianos se plantaron con cinco faltas a 3:37 del descanso y, en su deseo por marcar, los blaugranas se precipitaron y un error de João Victor no lo aprovechó Drahovsky (ex de Industrias, Inter y Cartagena). El primer tiempo acabó con un vídeo por penalti no concedido contra el Barça, otro con sexta falta no señalada a ElPozo y un chut de Touré al larguero.

Más de lo mismo en la segunda parte. Juego de nervios y espectacular contra entre Ricardinho y Dener para que el 'genio' Marcel firmase el 1-3 en un calco del 0-2. Además, los azulgranas ya tenían tres faltas en el 23' y ahí Javi Rodríguez cometió un error al protestar y dando lugar a la quinta falta con 15:22 por delante. Situación complicadísima para el Barça.

El gol de Eric Martel hizo que el Barça volviese a creer / RFEF

"¡Qué malo eres!", gritó el Palau a los árbitros durante el videoarbitraje por un penalti sobre Higor que no existía y no se señaló. El Palau empezó a rugir y el partido se convirtió en una guerra. Un hipermotivado Pito estaba enfadado con el mundo y 'Draho' tuvo la sentencia en el 29'. Tremendos los colegiados, que no mostraron tarjeta a Ricardo por derribar al de Chapecó. En fin...

Los minutos pasaban y por fin João Victor reviitalizó la final con un golazo a la media vuelta en el 31', el 3-2. Y una dejada de Higor permitió a Adolfo empatar el partido con una vaselina a 4:44 del final. Javi Rodríguez había sabido revolucionar la final y Matheus tuvo el 3-4 en el 37', pero fue Marcel el que anotó el 4-3 en un golazo tremendo. ¡Y acaba contrato en junio de 2027!

Con Catela como portero-jugador, Antonio Navarro negó el empate a Matheus y una posible falta no señalada sobre Pito derivó en el 3-5 de un profesional extraordinario como Gadeia. Catela recortó distancias con el 5-4 a 12 segundos del final, pero la final ya estaba decidida y ElPozo rompió un gafe increíble con merecimiento.