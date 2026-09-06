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SUPERCOPA DE ESPAÑA

ElPozo rompe su maleficio y conquista la Supercopa tras 15 derrotas seguidas

El cuadro murciano reinó en el Palau de forma merecida contra el Barça y rompió una racha increíble de finales perdidas

ElPozo Murcia se llevó una final muy igualada

ElPozo Murcia se llevó una final muy igualada / RFEF

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David Rubio

David Rubio

ElPozo Murcia rompió su maldición de 15 finales perdidas contra el Barça y alzó la Supercopa de España en el Palau este domingo con una victoria por 5-4 ante los azulgranas en un partido extraordinario que tuvo una vez más a Marcel como gran estrella y con el presidente federativo Rafa Louzán en el palco. El brasileño lo hace todo bien y queda libre a final de temporada,

ElPozo Murcia Costa Cálida - Barça (Supercopa de España, final), 06/09/2026

SUPERCOPA DE ESPAÑA

5
4
Alineaciones
ELPOZO MURCIA COSTA CÁLIDA, 5
(2+3): Antonio Navarro (p.), Ricardinho, Gadeia (1), Marcel (2), Dener -cinco inicial-, Bebe, Adri Rivera, David Álvarez, Ricardo, Santa Cruz (1), Drahovsky y Pachu (1).
BARÇA, 4
(1+3): Dídac Plana (p.), Antonio, Touré, Matheus, Pito -cinco inicial-, Adolfo (1), João Victor (1), Catela (1), Higor, Eric Martel (1) y Mouhoudine.
GOLES
1-0, Santa Cruz (7.05); 2-0, Pachu (10:31); 2-1, Eric Martel (13:23); 3-1, Marcel (22:02); 3-2, João Victor (30:30); 3-3, Adolfo (35:16); 4-3, Marcel (37:03); 5-3, Gadeia (39:32); 5-4, Catela (39:48);
ÁRBITROS
Pablo Delgado (valenciano) y Jorge González (madrileño). Mostraron tarjeta amarilla a Marcel (29:59), de ElPozo Murcia Costa Cálida; y a Eric Martel (24:38), al banquillo (24:38) y a João Victor (39.32), del Barça.
INCIDENCIAS
Final de la Supercopa de España masculina de fútbol sala disputada ante casi 3.000 espectadores en el Palau Blaugrana (Barcelona).

La rigurosa roja directa que vio Sergio González en la semifinal lo añade al lesionado 'Lucho' Gauna en una lista de bajas que forman Gabriel Ligeiro y el meta Edu Sousa en las huestes murcianas. Los anfitriones empezaron mal y fueron desapareciendo tras una buena llegada de Matheus que obligó a estirarse a Antonio Navarro en el 2'.

Joao Victor se cruzó en el 7' para evitar el primer gol 'charcutero' y Dídac apareció acto seguido a disparo de Gadeia. El joven Gonzalo Santa Cruz (ex de O Parrulo) recibió una bola de espalda, se giró y estableció el 0-1 en el 7'. El gaditano Catela estuvo bien en defensa ante Ricardo, pero una contra se saldó con el 0-2 que anotó Pachu en el 11'.

Pachu celebra con Bebe el 0-2 en el Palau

Pachu celebra con Bebe el 0-2 en el Palau / RFEF

El tiempo de Javi Rodríguez no hizo reaccionar al equipo, que seguía tácticamente a merced de su rival. Y cuando peor estaban las cosas, Dídac vio a Eric Martel y el mejor jugador de la liga calidad-precio definió a la perfección en el 14' (2-1). El gol reactivó a los catalanes, que merecieron el empate con sendos disparos de Higor y Antonio que desvió Antonio Navarro.

Los murcianos se plantaron con cinco faltas a 3:37 del descanso y, en su deseo por marcar, los blaugranas se precipitaron y un error de João Victor no lo aprovechó Drahovsky (ex de Industrias, Inter y Cartagena). El primer tiempo acabó con un vídeo por penalti no concedido contra el Barça, otro con sexta falta no señalada a ElPozo y un chut de Touré al larguero.

Más de lo mismo en la segunda parte. Juego de nervios y espectacular contra entre Ricardinho y Dener para que el 'genio' Marcel firmase el 1-3 en un calco del 0-2. Además, los azulgranas ya tenían tres faltas en el 23' y ahí Javi Rodríguez cometió un error al protestar y dando lugar a la quinta falta con 15:22 por delante. Situación complicadísima para el Barça.

El gol de Eric Martel hizo que el Barça volviese a creer

El gol de Eric Martel hizo que el Barça volviese a creer / RFEF

"¡Qué malo eres!", gritó el Palau a los árbitros durante el videoarbitraje por un penalti sobre Higor que no existía y no se señaló. El Palau empezó a rugir y el partido se convirtió en una guerra. Un hipermotivado Pito estaba enfadado con el mundo y 'Draho' tuvo la sentencia en el 29'. Tremendos los colegiados, que no mostraron tarjeta a Ricardo por derribar al de Chapecó. En fin...

Los minutos pasaban y por fin João Victor reviitalizó la final con un golazo a la media vuelta en el 31', el 3-2. Y una dejada de Higor permitió a Adolfo empatar el partido con una vaselina a 4:44 del final. Javi Rodríguez había sabido revolucionar la final y Matheus tuvo el 3-4 en el 37', pero fue Marcel el que anotó el 4-3 en un golazo tremendo. ¡Y acaba contrato en junio de 2027!

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Con Catela como portero-jugador, Antonio Navarro negó el empate a Matheus y una posible falta no señalada sobre Pito derivó en el 3-5 de un profesional extraordinario como Gadeia. Catela recortó distancias con el 5-4 a 12 segundos del final, pero la final ya estaba decidida y ElPozo rompió un gafe increíble con merecimiento.

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