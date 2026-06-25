ElPozo Murcia - Barça: Horario y dónde ver la final de la Primera División de Fútbol Sala

ElPozo Murcia y FC Barcelona se enfrentan este jueves 25 de junio en el Palacio de los Deportes Murcia en el cuarto partido de la final de la Primera División de Fútbol Sala 2025-2026. Te contamos a qué hora se juega el ElPozo Murcia -FC Barcelona y dónde ver el partido en España.

Así, pues, después de que se diesen los dos encuentros iniciales de la llave en el Palau Blaugrana, el Barcelona logró aunar dos resultados favorables (5-5/3-2 y 6-1, respectivamente) que, durante esta tercera disputa, se vieron respondidas por una derrota en Murcia el pasado martes 23 de junio.

El conjunto de Josan González se pudo reponer después de que los culés desperdiciasen la rápida ventaja de dos anotaciones que consiguieron en los primeros minutos, últimamente encajando cuatro goles y un eventual quinto que postergaron la coronación de los blaugranas un poco más.

Tras el enfrentamiento, Javi Rodríguez compartió sus valoraciones sobre el mismo, reconociendo que fue una oportunidad desperdiciada. "Hoy mi equipo ha tenido dos caras. La primera en la primera parte donde nos ponemos 0-2 y podemos acabar de machacar, no lo hacemos y ElPozo se viene arriba y entramos en su juego y en precipitaciones", declaró.

"Al final de la primera parte el resultado es 4-2 y no hay que poner excusas. En la segunda mitad creo que hemos sido superiores haciendo lo que hemos hecho durante todas las jornadas del año pero finalmente no nos ha dado. Un pequeño error, quizá por el ansia de querer ganar a falta de cinco segundos, nos ha penalizado", añadió.

"El jueves tenemos otra batalla, estamos con ganas, vamos con 2-1 en la eliminatoria y nadie dijo que esto fuera a ser fácil. Vamos a por todas", finalizó.

HORARIO DEL ELPOZO MURCIA - BARCELONA DE LA PRIMERA DIVISIÓN DE FÚTBOL SALA

El partido entre ElPozo Murcia y FC Barcelona, correspondiente al cuarto partido de la final de la Primera División de Fútbol Sala, se disputa este jueves 25 de junio a las 19:30 horas (CET) de España.

DÓNDE VER EL ELPOZO MURCIA - BARCELONA DE LA PRIMERA DIVISIÓN DE FÚTBOL SALA

En España, el partido de la Primera División de Fútbol Sala entre ElPozo Murcia y FC Barcelona se podrá ver a través de Esport3 y Teledeporte.

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