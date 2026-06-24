ElPozo Murcia - Barça: horario y dónde ver el cuarto partido de la final de los playoffs por el título de la Liga de Fútbol Sala gratis por TV y en directo

FC Barcelona y ElPozo Murcia se dan cita en el Palacio de los Deportes de Murcia este jueves 25 de junio para disputar el cuarto partido de los playoffs por el título de la Primera División de Fútbol Sala. El conjunto azulgrana afronta este nuevo duelo con la voluntad de recomponerse de la reciente derrota en el pabellón murciano, pero también con la confianza de contar aún con dos 'match-balls'.

Después de protagonizar una heroica remontada en el primer partido y de golear en el segundo, la moneda le salió cruz al Barça en su primera visita al feudo de ElPozo. A pesar de empezar mandando, los azulgranas terminaron cediendo ante el empuje de los locales.

A pesar de la derrota del martes, el Barça lo tiene muy de cara para añadir un nuevo trofeo liguero a sus vitrinas. Los pupilos de Javi Rodríguez se proclamarán campeones de la Liga de Fútbol Sala con una victoria más en los playoffs, jugando en feudo hostil en el cuarto encuentro pero recuperando el factor campo de cara al quinto y definitivo partido.

¿A qué hora juega el Barça contra ElPozo Murcia el cuarto partido de la final de los playoffs?

El cuarto partido entre ElPozo Murcia y Barça, correspondiente a la final de los playoffs por el título de la Liga de Fútbol Sala, se disputará este jueves 25 de junio a las 19:30 horas (CEST) en el Palacio de los Deportes de Murcia.

¿Dónde ver el cuarto partido de la final de los playoffs por el título de la Liga de Fútbol sala gratis por TV y en directo?

En España, el cuarto partido de la final entre ElPozo Murcia y Barça se podrá ver en abierto por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play.

En Catalunya, la retransmisión de la final de los playoffs por el título de la Liga de Fútbol Sala correrá al cargo de Esport3.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el cuarto partido de la final de los playoffs por el título de la Liga de Fútbol Sala entre Barça y ElPozo Murcia a través de nuestra narración en directo, así como la crónica y las mejores declaraciones de los protagonistas.