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ElPozo Murcia - Barça: horario y dónde ver hoy el tercer partido de la final de los playoffs por el título de la Liga de Fútbol Sala gratis por TV y en directo

A qué hora juega el Barça contra el ElPozo Murcia y en qué canal ver en abierto el partido de la final de los playoffs de la de la Liga de Fútbol Sala desde España

El Barça se enfrenta a ElPozo Murcia este lunes 22 de junio en los playoffs por el título de la Liga de Fútbol Sala

El Barça se enfrenta a ElPozo Murcia este lunes 22 de junio en los playoffs por el título de la Liga de Fútbol Sala / FC Barcelona

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Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

FC Barcelona y ElPozo Murcia se dan cita en el Palacio de los Deportes de Murcia este lunes 22 de junio para disputar el tercer partido de los playoffs por el título de la Primera División de Fútbol Sala. El conjunto azulgrana abandona el calor de su afición con el objetivo de sellar su victoria final con la tranquilidad de contar con dos 'match-balls'.

El Barça afronta el tercer asalto de la final con la moral por las nubes gracias a la solvencia con la que resolvió el último partido. Después de una sufrida victoria en el duelo inaugural, los azulgranas pudieron desquitarse con un incontestable 6-1 que deja a su rival muy tocado en lo anímico de cara a lo que queda de serie.

Con dos victorias en el bolsillo, el Barça comienza a imaginarse con un nuevo trofeo en sus vitrinas. Los pupilos de Javi Rodríguez se proclamarán campeones de la Liga de Fútbol Sala con una victoria más en los playoffs, aunque ahora deberán visitar feudo hostil en el tercero y el hipotético cuarto encuentro. En caso de tener que acudir al desempate, el quinto y definitivo se volvería a celebrar en el Palau.

Imagen del segundo partido de los playoffs entre Barça y ElPozo Murcia

Imagen del segundo partido de los playoffs entre Barça y ElPozo Murcia / FC Barcelona

¿A qué hora juega el Barça contra ElPozo Murcia el tercer partido de la final de los playoffs?

El tercer partido entre ElPozo Murcia y Barça, correspondiente a la final de los playoffs por el título de la Liga de Fútbol Sala, se disputará este lunes 22 de junio a las 19:30 horas (CEST) en el Palacio de los Deportes de Murcia.

¿Dónde ver el segundo partido de la final de los playoffs por el título de la Liga de Fútbol sala gratis por TV y en directo?

En España, el tercer partido de la final entre ElPozo Murcia y Barça se podrá ver en abierto por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play.

En Catalunya, la retransmisión de la final de los playoffs por el título de la Liga de Fútbol Sala correrá al cargo de Esport3.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el tercer partido de la final de los playoffs por el título de la Liga de Fútbol Sala entre Barça y ElPozo Murcia a través de nuestra narración en directo, así como la crónica y las mejores declaraciones de los protagonistas.

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