ElPozo y la increíble racha de finales perdidas contra el Barça... ¡13 de 13!

ElPozo Murcia es uno de los clubs más históricos del fútbol sala español y mundial, con el mítico hispanobrasileño Paulo Roberto como nombre más destacado, junto a otros como Wilde (hizo historia también en el Barça), Cupím, Kike Boned, Vinícius o, más recientemente, el meta exazulgrana Juanjo.

Hasta 2010, el club 'charcutero' conquistó cinco Ligas, cuatro Copas de España, tres Supercopas de España y una Recopa de Europa, pero desde entonces su palmarés se reduce a dos Copas del Rey y tres Supercopas. Buena parte de culpa de esta sequía la tiene el cuadro azulgrana.

En una de las rachas más extrañas e increíbles del deporte profesional, ElPozo ha perdido las 13 finales que ha disputado contra el Barça desde que a las órdenes de Marc Carmona el equipo dio el verdadero salto de calidad para convertirse en un referente del fútbol sala. Y en todas las competiciones.

Marc Carmona ganó ocho finales a ElPozo / IGNASI PAREDES

Segovia, punto de partida

La más importante se produjo en octubre de 2020. A puerta cerrada por el Covid, el Palau acogió la aplazada Final Four de la Champions y el equipo de Andreu Plaza venció en la final por 2-1 al de Diego Giustozzi. Dyego y Aicardo marcaron para un Barça que acabó sufriendo contra el portero-jugador.

Todo empezó en febrero de 2011 en el segundo título barcelonista de la historia. Tras superar por 6-1 al Fisiomedia Manacor y en los penaltis al anfitrión Caja Segovia (2-2), el Barça de Marc Carmona venció por 3-2 a ElPozo de Duda en la final de la Copa de España con dos goles de Wilde y uno de Chicho.

El Barça venció a ElPozo en 2012 en la final de la Copa del Rey / EFE

El conjunto catalán derrotó a ElPozo en la siguiente campaña por 6-3 en Antequera en la final de la Copa del Rey con seis goleadores distintos. Y en la final liguera, 3-2 para los barceloneses con 3-6 en el quinto partido en Murcia ('dobletes' de Javi Rodríguez y de Sergio Lozano).

La racha siguió en el curso 2012-13, con otro 6-3 en la final de la Copa del Rey en Irun que lideró el bigoleador brasileño Gabriel, un 4-2 en la final de la Copa de España en Alcalá de Henares con 'hat trick' de Jordi Torras y un 3-1 en la final liguera, con victoria por penaltis en el cuarto en el Palau (3-3).

Las seis últimas y el gran escándalo

La historia se repitió en el verano de 2013 en la Supercopa con 0-1 en Murcia y 5-5 en el Palau en un duelo que los de Marc Carmona dominaban por 4-0) y en 2014 en la final de la Copa del Rey en Bilbao (4-3 con un gol de Fernandao a dos minutos del final de la prórroga).

Giustozzi se enojó mucho en 2024 tras la final de la Copa de España / ELPOZO MURCIA

Para seguir, la Copa de España en 2019 en Valencia por 1-2 (Ferrao y Marcenio 'anularon' el gol de Pito), esa final liguera por 3-2 con victoria por tres a dos en el quinto partido en el Palau ('doblete' de Sergio Lozano) y la Supercopa de 2019 en Guadalajara por 4-3 con gol y grave lesión de Esquerdinha.

La última data de 2024 en la final de la Copa de España en Cartagena. Tras acabar la prórroga con 3-3, el ahora azulgrana Pito marcó a Juanjo el penalti que daba el título a los murcianos y su equipo lo celebró, pero el VIR lo mandó repetir. Lo falló y Marcenio dio la victoria al Barça en "el mayor escándalo de la historia", según Giustozzi.