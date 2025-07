Dyego, leyenda del Barça: "Jugué la final de Liga lesionado; mi compromiso con el club ha sido total"

Es el mejor jugador de fútbol sala del mundo. Una leyenda del Barça, en mayúsculas. El jugador que más veces ha vestido la camiseta culé. Sin embargo, Dyego Henrique Zuffo (Palmitos, Santa Catarina, Brasil, 1989) reconoce que aún no se ha parado a pensar en todo lo que ha conseguido, que eso lo hará cuando se retire. A los 35 años, aún tiene mucha magia en sus botas y está listo para escribir un nuevo capítulo en su maravillosa historia. Lo hará en Arabia Saudí, con los colores del Al-Ula, con la convicción de demostrar que sigue siendo un jugador determinante. Tras realizar los últimos trámites para poder viajar a su nuevo país, atiende a SPORT en exclusiva en su casa en Castelldefels, para repasar a corazón abierto 12 años de una carrera para enmarcar.

¿Cómo se decide a decir adiós al Barça tras 12 temporadas?

"No fue fácil, pero lo venía pensando desde hace un tiempo. En mi última renovación ya pensé que, a lo mejor, en un futuro me tocaría cambiar de aires. Y ha acabado pasando. Siempre es difícil despedirse. Barcelona es mi casa, el Barça es el club de mi vida, y no voy a jugar nunca más aquí. Fueron años increíbles. Creo que he hecho historia con esta camiseta, soy el que más partidos ha jugado… Estoy muy orgulloso, porque es el club más grande del mundo y han pasado muchos cracks por aquí. No estoy triste, estoy orgulloso por todo lo que hice, porque me he dedicado muchísimo. A nivel personal, mis dos hijas nacieron en Barcelona, hice mi vida aquí. Por eso no lo siento como una despedida; lo siento como un ‘hasta pronto’. Barcelona siempre va a ser mi casa".

Dyego, leyenda del Barça, durante la entrevista con SPORT / Dani Barbeito

¿Tuvo opción de seguir?

"Sí, tuve oferta. El club me ha dicho muchas veces que podía jubilarme en el Barça, pero las condiciones no han sido las adecuadas. Ya me planteaba jugar en un sitio diferente y poder rendir a este gran nivel. Tengo 35 años, pero jugué muchísimos minutos; debo ser de los que más ha jugado este año. Estoy listo para llegar a un nuevo club, en Arabia Saudí, y poder mostrar lo que he demostrado en el Barça. No me gustaría salir e irme a otro club si ya no estuviera bien. Este último año lo demuestra".

He marcado una época en el Barça, y la gente se ha identificado conmigo Dyego — Leyenda del Barça de fútbol sala

¿Sabe lo que significa para el aficionado que Dyego se marche del Barça?

"Yo nunca me he parado a mirar lo que he logrado; eso lo haré cuando lo deje. Creo que eso puede afectar tu camino. Yo siempre miré hacia adelante, buscando superarme. El día que pase un tiempo, cuando deje de jugar profesionalmente, entonces sí voy a tener tiempo para sentarme y mirar todo lo que he hecho. Ahí será el momento. Yo simplemente hice una publicación comunicando que me iba del Barça y recibí muchísimo cariño. Sabía que la gente me quería, pero la verdad es que me sorprendió. Creo que he marcado una época aquí y que la gente se identificó con mi estilo de jugar. Especialmente los niños. Eso es una de las cosas que más me llenan de orgullo. Escuchar a gente que me dice 'Dyego, vengo al Palau para verte jugar'. Eso vale más que los títulos. Mi mayor orgullo es que soy el jugador que siempre quise ser".

¿En qué ha cambiado el Dyego que llegó al Barça en 2012 respecto al que se va ahora?

"Soy mucho más maduro. Llegué al Barça siendo un chaval, tenía 23 años. Era la primera vez que salía de mi país. Vine aquí a la aventura, con mi esposa. Los primeros meses fueron difíciles: acostumbrarse a un sitio nuevo, a un equipo nuevo… Era un club multicampeón, con un estilo de juego diferente. Poco a poco tuve que ir adaptándome a todo. No hay comparación posible con el jugador que soy hoy. Eso es gracias al Barça, a lo que he aprendido en España. Pude juntar las dos escuelas: la española y la brasileña. Muchas veces, los jugadores -brasileños- no abren la mente para juntar los puntos positivos de cada sitio. Yo lo hice y formé mi juego. Me hice muy completo".

Dyego, durante un partido del Barça / FCB Futsal

¿Cree que en Arabia Saudí puede encontrar algo que no tenía en el Barça?

"Tendré que verlo cuando esté allí. El Barça es el sitio con más nivel del mundo, y el Palau es el mejor lugar donde puede jugar un jugador de fútbol sala. Pero tengo curiosidad y estoy abierto a nuevas experiencias. El fútbol sala está evolucionando mucho en Arabia, y me ilusiona jugar en un país nuevo y conocer a personas diferentes. Creo que será bonito".

¿Echarás de menos el mítico "¡Gooool del rovelló!"?

"¡Claro que sí! (ríe). Es la cercanía que había… Además de eso -el “¡Gooool del rovelló!”, como decían en las retransmisiones de Esport 3 cada vez que marcaba un gol-, aquí se creó la 'Dieguinha', -ese concepto que hace referencia a su jugada personal-. Eso demuestra el impacto que tuve. Son cosas que van a quedar marcadas para siempre en la historia del fútbol sala español".

⚽ El capità Dyego obre el marcador per al @fcbfutbolsala davant el Palma (1-0)



🏆 Semifinal Copa d'Espanya de #futsal



🔴 EN DIRECTE:

📺📲 https://t.co/u9KPRIHAvJ pic.twitter.com/ln2ldr0jjW — Esport3 (@esport3) March 23, 2024

Estas últimas dos temporadas no han sido fáciles en el club. Sin embargo, a nivel personal, ha vivido momentos magníficos. ¿Le queda un sabor agridulce?

"Podría haber ido mejor a nivel Barça... Yo hice todo lo que pude. Estos últimos dos años conviví con lo peor y lo mejor de mi carrera. En 2024 tuve mi peor lesión, pero alcancé mi máximo siendo campeón del mundo con Brasil. Fui al Mundial sin entrenar, tras cinco meses parado, y de repente fui campeón del mundo y pude levantar el trofeo como capitán. También fui Balón de Oro del Mundial y Mejor Jugador del Mundo. Entonces, a nivel personal sí que fue increíble. Fue la cereza del pastel. Pero con el Barça hice lo que pude. He jugado hasta lesionado en la final de Liga. Nació mi segunda hija, estuve en el hospital y fui a jugar sin casi dormir en dos días. Allí me lesioné. Eso creo que demuestra mi compromiso con el Barça. Jugando en Cartagena no estaba recuperado, pero quería estar allí, sabía lo importante que era ganar la Liga y quería irme con el título. No pudo ser, pero mi conciencia está tranquila".

¿Qué pasó en el fatídico minuto en Cartagena? El quinto partido era en el Palau…

"Ese último minuto se podía haber gestionado mejor, claro… Cartagena hizo una gran temporada, también se lo merecían. Pero nosotros lo teníamos en nuestra mano. Ellos estaban desanimados, íbamos a ganar ese partido y luego a finalizar el trabajo en el Palau. Prácticamente éramos campeones de Liga…"

Siempre digo que el buen jugador tiene que aparecer en los momentos complicados Dyego — Leyenda del Barça de fútbol sala

En los momentos difíciles, todos buscaban a Dyego para que se jugase el uno contra uno. ¿Cómo se gestiona esa presión?

"Para mí es normal, lo he practicado mucho durante muchos años. Me he entrenado para eso. Mucha gente decía: “Dyego, te arriesgas la última”. Para mí no era arriesgar, era hacer algo que yo dominaba, y la gente confiaba mucho en mí. Gracias a Dios pude hacer muchos goles importantes, dar muchas asistencias... Yo siempre digo que el buen jugador tiene que aparecer en los momentos complicados".

Nunca me regalaron nada... Al revés, me lo gané a la fuerza Dyego — Leyenda del Barça de fútbol sala

¿Cree que se le ha valorado suficiente?

"Yo creo que sí. Estuve 12 años aquí, tengo lo que me merezco. Me lo he ganado. Nunca me han regalado nada. Al revés, me lo gané a la fuerza. Mucha gente me decía: 'Dyego, ya eres el mejor del mundo hace tiempo'. Esta última vez me tenían que dar el título por la fuerza. No había otra".

En su Instagram comentaba que le hubiera encantado tener un partido más en el Palau. ¿Cómo le ha tratado estos años?

"Solo aquel que lo vive sabe lo especial que es el Palau. Jugar en el Palau es diferente, es el mejor sitio que hay para jugar al fútbol sala. No hace falta que venga un directivo o un presidente para presionarte; el propio ambiente te presiona. Tú estás en ese sitio maravilloso, con mucha gente, con esta camiseta… Tiene que jugar bien. No hay otra, y si no juegas bien ya vendrá otro. El propio ambiente te presiona cuando entras a la pista, todos los niños te piden fotos, mucha gente te anima… Cada partido es un espectáculo".

Dyego, celebrando un gol en el Palau / JAVI FERRÁNDIZ

Ha marcado 210 goles con el Barça. Mucha gente destaca por encima del resto el que marcó ante Inter Movistar, la temporada 2017-18, en el cuarto partido de la final de Liga. ¿Es su favorito?

"Yo también escogería este. El sonido del Palau fue increíble. Es difícil de explicar. Fue espectacular, por ser una final de liga, por tener el partido casi perdido, la gente se estaba yendo a casa… Había marcado el Inter, el jugador enseñaba la camiseta a la grada, quedando segundos por jugar. La afición estaba enfadada y no podían hacer nada. Estaban impotentes… hasta que marqué. Fue una liberación total. De todos: mía y de la gente. Corriendo, celebrando… Me acuerdo que me salió natural, salí corriendo en dirección a los Dracs, salté la valla, me tiré a ellos... Eso quedará para siempre".

También quedará para siempre la ‘Dieguinha’, su famosa jugada. ¿Cómo se hace?

"Es una jugada que parece sencilla, pero no lo es. Muchos compañeros me piden que les explique, pero para que la ‘Dieguinha’ salga, hay que hacer muchas cosas bien. Tienes que fijar a tu defensor, tienes que ponerle miedo para que retroceda. Eso hay que hacerlo antes, en jugadas anteriores, que sepa que si te entra, te vas a ir, que te puedes marchar también buscando la zurda, que se preocupe por los dos lados. Después, es cuestión de que entre en tu dinámica de movimiento y, si se relaja… lo rompes con un movimiento rápido".

Después hay que disparar al ángulo…

"Claro. Hay que disparar bien. Muchas veces la hice, pero disparé fuera o al centro. Muchas veces salía la jugada, pero no disparaba. Mucha gente me decía que podía haber probado suerte, pero no podía, porque la velocidad del movimiento era tan alta que el cuerpo no estaba preparado para hacer un disparo con eficacia".

Me dediqué hasta el final porque sabía lo importante que era para el club ganar la Liga y volver a jugar la Champions, pero no pudo ser Dyego — Leyenda del Barça de fútbol sala

Imagino que con tantos amigos en el club, seguirá al Barça desde la distancia.

"El Barça es mi casa. Tengo muchos amigos que van a seguir aquí. Quiero verlos siendo campeones. Como he dicho, me dediqué hasta el final porque sabía lo importante que era para el club ganar la Liga y volver a jugar la Champions. No pudo ser, pero les seguiré acompañando".

¿Con qué entrenador tiene una conexión especial?

"Con todos. Todos ellos aún me escriben, después de un título, un buen partido… Me enorgullece mucho. Esta historia no sería posible sin Marc Carmona. Fue él quien vio potencial en mí y me dijo que iba a jugar en el Barça. Me exigía mucho para mejorar mi juego sin balón. Después vino Andreu Plaza. Me dio total libertad. Fue importante para mí, es una gran persona. Lo tengo como a un padre, hemos ganado mucho juntos. Luego llegó Velasco. Creo que con él alcancé mi mejor nivel. Hice dos temporadas increíbles. Por edad, tenía un punto de madurez perfecto y era un entrenador que incentivaba mucho, que buscaba el uno contra uno. Después, con Marquinhos Xavier, fui campeón del mundo; me dio la confianza para ser capitán de la selección. Mi mayor orgullo es haber levantado la Copa del Mundo con Brasil".

Dyego, con Marc Carmona y Jordi Bordas en su presentación con el Barça / VALENTÍ ENRICH

Sergio Lozano también se despide del Barça. ¿Han tenido un momento para sentarse y poner en valor todo lo que han construido juntos?

"No hace falta. Solo con mirarnos ya sabemos lo que hemos logrado. También Ferrao, Aicardo estuvo mucho tiempo, luego vino Adolfo… Hemos asumido el mayor proyecto de fútbol sala del mundo. Teníamos una responsabilidad muy grande para hacer que el Barça ganara, y lo hemos conseguido. Siempre sentí esa responsabilidad. Que el mayor proyecto de fútbol sala apueste por ti. Están ahí los títulos. Los grandes partidos que hemos hecho. Toda la gente que ha venido al Palau. Los que miran fútbol sala, no solo aquí en España, sino en todo el mundo. Hemos mantenido al Barça como referencia mundial. Ahora la responsabilidad es para los que se quedan".

El Barça echará de menos a Sergio Lozano y a Dyego / VALENTÍ ENRICH

¿Cómo le gustaría que le recuerde el aficionado culé?

"Creo que ya lo he conseguido. Se me va a recordar por jugar un fútbol sala ofensivo, de nivel, bonito, encarando al rival, retándolo y superándolo. Eso es algo muy bonito. La ‘Dieguinha’ ya está marcada ahí. Cuando la gente vea un vídeo mío con el ‘7’ en la espalda, en la banda, encarando, pensará que yo era sinónimo de peligro. Por eso creo que lo he logrado".

Ojalá tuviera toda mi vida en Barcelona para volver al Barça, pero con la distancia es más difícil Dyego — Leyenda del Barça de fútbol sala

¿Volver al Barça a ejercer un rol fuera de la pista es una opción?

"Es difícil porque toda mi vida está en Brasil. No lo sé, nunca se puede decir nunca. Depende de cómo se den las cosas. Pero creo que es complicado. Sí me gustaría poder aportar algo, ojalá tuviera toda mi vida en Barcelona para hacerlo, pero con la distancia es más difícil".

¿Cómo ha sido su relación con Joma durante todos estos años? ¿Qué le transmite esa vinculación?

"Joma es la marca que me ha apoyado desde siempre, desde que pisé España. Recuerdo los primeros días en el Palau, cuando ya hice un acuerdo para usar sus zapatillas. Han pasado 12 años, y es muy bonito poder estar prácticamente toda mi carrera con una misma marca. Ahora seguiremos juntos por mucho más tiempo y sacarán una zapatilla con mi nombre. Joma está en un nivel espectacular, ha crecido mucho, y espero que sigamos juntos muchos años más".