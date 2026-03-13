Duelo 'de Champions' para el Barça de Javi Rodríguez

El Barça de Javi Rodríguez ha ido superando con nota todos los retos que se han ido presentando esta temporada, desde las dudas tras una última temporada decepcionante con Tino Pérez en el banquillo hasta las incógnitas que despertaba la elección del 'Mito' como entrenador.

En plena estabilidad tras las renovaciones de Adolfo, Catela y Matheus, el Barça recibe este sábado en el Palau a las 12.00 horas (Esport3) al Jimbee Cartagena, su verdugo en la final de la pasada liga y recién clasificado para la Final a Cuatro de la Champions.

El cuadro azulgrana vive su segunda temporada consecutiva fuera de Europa y tiene ante sí lo más parecido a la Liga de Campeones. El equipo de Duda repetirá presencia entre los cuatro mejores del Viejo Continente y, si alza el título, restará una plaza y será necesario ganar la Liga.

Los 'meloneros' lograron dos victorias de enorme mérito en los dos partidos de cuartos de final frente a una tradicional 'bestia' negra' del Barça de Andreu Plaza, el Kairat Almaty. Tras la victoria por 1-2 en Almaty, el Jimbee Cartagena se impuso por 7-4 en el Palacio de los Deportes.

Con un partido menos, el Barça es segundo con 44 puntos y está a cinco de ElPozo Murcia, mientras que los campeones de las dos últimas ligas ocupan la sexta posición con 31 puntos y tan solo tienen tres de margen sobre la novena plaza (Noia Portus Apostoli).

Dirigido por un sensacional técnico como es Duda, el Jimbee Cartagena es un auténtico equipazo que cuenta con cuatro campeones de Europa con la selección española: el meta Chemi, Mellado, Cortés y Pablo Ramírez (volvió loco a los azulgranas en la última final).

Javi Rodríguez ha caído de pie en su vuelta al Barça / FCB

Otros jugadores clave en el cuadro cartagenero son el brasileño Waltinho, el tailandés Osamanmussa, el internacional español Gon Castejón y el italobrasileño Motta. Una pena la grave lesión a comienzos de curso del caboverdiano nacionalizado español Renato (cinco partidos con la 'Roja').

¿Necesitan más atractivos para acercarse al Palau? El Jimbee Cartagena infligió al Barça en la primera vuelta su única derrota a domicilio de la temporada, un 4-3 con mucha polémica que decidió un golazo de Motta tras la injusta expulsión de Antonio. Será lo más parecido a ver Champions.