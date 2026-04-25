Duelo en las atípodas en el Palau: el Barça, a defender el liderato contra el colista

El Barça viene de lograr en la pista de Xota (1-5) su sexta victoria seguida en Primera RFEF y de auparse al liderato con 59 puntos (los mismos que ElPozo Murcia). Fue la decimoquinta jornada sin perder para los blaugranas, pero el partido estuvo manchado por la vergonzosa agresión del presidente local, Tatono Aguirre, al técnico barcelonista Javi Rodríguez. El Juez Disciplinario se tomará más tiempo, pero la sanción debe ser ejemplar.

El 'Mito' ha preferido no dar más trascendencia al incidente y está centrado en el tema deportivo y en impedir que la autoconfianza les juegue una mala pasada este sábado a las 21.00 horas en el Palau contra el ATP Iluminación Ribera Navarra, un equipo que está viviendo un calvario esta temporada y cierra la tabla con 11 puntos, a 10 de la salvación con 15 en juego. Una derrota sería casi sinónimo de descenso.

Los de Juanito tan solo han sumado dos puntos en los últimos cinco partidos, aunque precisamente su empate el pasado domingo en Tudela ante ElPozo (3-3) es el que ha situado al frente de la tabla al cuadro azulgrana. Su último triunfo data del 1 de marzo frente al Family Cash Alzira (5-3) y lleva dos empates y 10 derrotas como visitantes.

Por su parte, el conjunto barcelonista no quiere dejar escapar una primera posición por la que llevaba muchas semanas porfiando, consciente de que el factor pista será fundamental en las eliminatorias por el título. Y más aún si el campeón Illes Balears Palma Futsal o el Jimbee Cartagena alzan la Champions, ya que en ese caso habría que ganar la liga para jugar en Europa.

Dos de los protagonistas serán el galo Mamadou Touré y el canterano catalán Eric Martel, quienes disputarán su primer partido desde el anuncio de su renovación por una temporada, hasta junio de 2027. Los azulgranas, que siguen con la baja de Adolfo al menos hasta unas hipotéticas semifinales o finales de la liga, por lo que Javi Rodríguez tendrá que descartar a uno.

Los brasileños Fabinho (14 goles) y Terry (11) son las principales armas del cuadro navarro, que cuenta en sus filas con el canterano azulgrana Sepe. El cierre, de 35 años, tuvo minutos en el mejor Barça de la historia, el que dirigió Marc Carmona con tres Ligas seguidas y las dos primeras Champions de la historia de la sección (Lleida en 2012 y Bakú en 2014).

"Es un rival que tiene mucho más a ganar que a perder, por lo que vamos a tener que estar muy concentrados y muy serios, porque estos rivales son los que te pueden complicar un partido. Tenemos que jugar al 200%. El público se lo está pasando bien con nosotros esta temporada y nos debemos a ellos", comentó en la previa el entrenador azulgrana.

"Lo es que muy importante es que sigamos recibiendo pocos goles como hasta ahora, porque eso es muy buena señal de lo que estamos haciendo como equipo. Eso indica que defensivamente estamos muy bien y que la portería también está a muy buen nivel. Es el camino a seguir. No sé si el Palau verá un buen espectáculo o no, pero sé es que verán a a 14 jugadores que lo van a dejar todo, como toda la temporada", añadió Javi Rodríguez.